МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Московский государственный университет почти на 100 млн руб. закупил отечественные серверы «Элпитеха» на российских процессорах на Baikal-S для своего суперкомпьютерного центра.

Российские серверы для МГУ

Как выяснил CNews, Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова закупил десять серверов на российских процессорах Baikal. Сумма контракта составила 94,1 млн руб. Это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Контракт был заключен 29 сентября с единственным участником аукциона — компанией «Элпитех». Она поставит в МГУ серверы «Элпи343» на процессорах Baikal-S от компании «Байкал Электроникс».

МГУ закупает российские сервера для Научно-исследовательского вычислительного центра (НИВЦ). Он занимается поддержкой и сопровождением суперкомпьютерного комплекса МГУ, а также проведением фундаментальных и прикладных научных исследований.

Что поставляется

Видимо, поставка оборудования будет осуществляться в разной комплектации, т.к. в контракте прописаны несколько типов серверов. Самый дорогой стоит 1,9 млн руб., а самый дешевый — 916,7 тыс. руб.

«Байкал Электроникс» МГУ закупил серверы на российских процессорах

Стоит отметить, почти половина средств (42,5 млн руб.) была потрачена не на «железо», а на серверное ПО от ООО «РусБИТех-Астра». Это новый софт, который был внесен в реестр летом 2025 г.

«В данном случае речь идет о проекте «под расширение», который будет реализовываться в ближайшие два года и включать в себя несколько десятков серверов, объединенных в кластер, — рассказал CNews Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

По его словам, в указанную стоимость входят бессрочные лицензии на серверную операционную систему Astra Linux, систему хранения данных TROK на 1 петабайт данных, доработку программно-аппаратного комплекса на базе отечественных процессоров Baikal-S, а также обновления с заданным сроком и уровнем.

Сама по себе лицензия на ОС со всеми сертификатами и техподдержкой на год может стоить до 80 тыс. руб., рассказал CNews руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

«Действительно, это довольно значительная сумма для серверного программного обеспечения, однако в реестре указано также – консалтинг и разработка, — говорит Полунин. — Соответственно, можно предположить, что вместе с закупкой собственно ПО клиент получает еще возможно доработки под свои цели, а также весь процесс сопровождения внедрения и эксплуатации».

С ним согласна и Алина Прасковина, менеджер по партнерским программам MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг»). «Стоимость в 42,5 млн рублей за лицензию действительно может показаться нестандартной, если рассматривать ее как цену за «коробочный» продукт. Вероятнее всего, в сумму входит не только право на использование, но и пакет профессиональной поддержки на несколько лет, возможность масштабирования на всё кластерное решение, а также, возможно, доработки под специфические задачи заказчика», — поясняет эксперт.

Серверы на Baikal-S

Серверы от «Элпи» от «Элпитеха» были выпущены осенью 2025 г. Тогда эксперты выразили скепсис в отношении проекта, т.к. в Россию отсутствовал бесперебойные поставки российских чипов. Как писал CNews в ноябре 2024 г., в Россию пришла партия из 1 тыс. процессоров Baikal-S. И в начале года уже была распродана.

Сервер «Элпи343» обладает DDR4 памятью отечественного производства с микроконтроллером «Амур». Текстолит для нее сделан российской компанией «Резонит». Оперативная память поддерживает до 768 ГБ. Также в скором времени планируется использовать и российскую SSD-память, рассказал представитель производителя. На сервере используется и материнская плата «Элпитеха».