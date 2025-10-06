Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G

Минцифры нашло способ стимулировать участие сотовых операторов в будущем аукционе на 5G-частоты в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Им может быть предложена возможность запускать сети 5G также и на уже использующихся для LTE частотах. Впрочем, в «Мегафоне» все равно скептически смотрят на участие в аукционе.

Технейтральность для победителей аукциона на частоты 5G

В рамках предстоящего аукциона по продаже частот для сотовой связи пятого поколения (5G) обсуждается возможность ввести принцип технологической нейтральности, позволяющий запускать сети 5G на частотах для четвертого поколения сотовой связи (4G), стандарт LTE). Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на замминистра цифрового развития Дмитрия Угнивенко.

Соответствующие изменения должны быть внесены в условия аукциона по 5G, они также должны получить необходимые согласования, в том числе и от силового блока. При этом технейтральность, скорее всего, будет доступна только для победителей аукциона на 5G, предупредил Угнивенко.

Что будет представлять из себя будущий аукцион на 5G-частоты

Решение о проведении аукциона по распределению частот для 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц было принято летом 2025 г. Аукцион должен состоятся до конца 2025 г. На аукционе будет два лота.

FreePik Чтобы стимулировать участие операторов в будущем аукционе на 5G, Минцифры могут предложить им возможность запускать сети 5G также и на уже имеющихся частотах для 4G

У первого лота с шириной полосы частот 100 МГц начальная цена будет 26,23 млрд руб., у второго - с шириной полосы 90 МГц - начальная цена будет 21,25 млрд руб. Оба лота охватывают всю территорию России, кроме Республики Крым, Севастополя и новых регионов.

Победители аукциона должны будут к 2026 г. покрыть четыре города с числом жителей от 1 млн человек, к 2030 г. - 16 таких городов.

Также каждый из победителей аукциона должен будет к 2026 г. установить 2 тыс. базовых станций российского производства, к 2030 г. - 25 тыс. По словам Угнивенко, сроки развертывания сетей могут быть скорректированы «вправо» с учетом сроков появления российских базовых станций и возможности внедрения сквозной российской криптографии на сетях связи.

Стоит ли сотовым операторам участвовать в 5G-аукционе

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев прогнозировал низкий интерес сотовых операторов к участию в данном аукционе. Дело в том, что сотовым операторам более интересен «золотой диапазона» - 3,4-3,8 ГГц - однако из-за позиций силовых ведомств он пока не доступен для сотовой связи в России.

Шадаев оценивал стоимость строительства сети 5G в Москве в диапазоне 4,8 - 4,99 ГГц в 100 млрд руб. Для стимулирования интереса сотовых операторов к аукциону министр предлагал направить 25% средств, вырученных от участия в аукционе, на компенсацию затрат операторов на строительство сетей.

Сотовые операторы разделяли скепсис по поводу участия в аукционе. Однако Дмитрий Угнивенко «При условии того, что трафик в сетях сотовой связи растет в год темпами, превышающими 20%, то спектр LTE у наших сотовых операторов где-то к 2028-2029 гг. в крупных городах или в определенных районах городов может подойти своему логическому завершению, мы можем получить деградацию сервисов, - предупредил Угнивенко. - Поэтому, даже убрав в сторону наличие, необходимость внедрения новых современных телеком-стандартов, нам необходимо просто расширять полосу для того, чтобы у коллег не произошло деградация стандартных услуг для абонентов».

По мнению замминистра цифрового развития, в случае победы в аукционе на 5G-частоты, часть трафика можно будет перевести в новую сеть, построенную на частотах 4,8-4,99 ГГц. Тем самым освободится существующий спектр LTE, который будет испытывать существенные нагрузки при продолжающемся росте трафика, считает Угнивенко.

Позиция «Мегафона»

В «Мегафоне» продолжают скептически относится к будущему аукциону. «Текущие условия запуска технейтральности для LTE экономически невыгодны операторам, - заявили в компании. - Строительство 5G сетей в диапазонах LTE будет перспективным только при условии массовой миграции абонентских устройств на новый стандарт связи, что не произойдет в ближайшем будущем. А развертывание полноценной 5G сети в 16 мегаполисах потребует инвестиций, которые не окупятся в ближайшие 20 лет. Кроме того, существуют и другие технологические риски, которые могут привести не к увеличению ёмкости или скорости, а наоборот к деградации существующих сетей».

«Наверное, введение технейтральности - это единственное, что полезного может быть от этого аукциона для операторов, - полагает собеседник CNews на телекоммуникационном рынке. - В силу абсолютной экономической непригодности 4,8-4,99 ГГц на текущем этапе операторам в принципе этот аукцион не нужен. Но видимо сбор денег от аукциона уже прописан в бюджете, надо как-то заманивать операторов».

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») от комментариев отказались.