Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

В октябре 2025 г. британское правительство снова пытается заставить Apple ослабить защиту в iCloud — на этот раз речь идет только о данных пользователей из Великобритании. В отличие от январского требования, где речь шла о глобальном доступе ко всем зашифрованным резервным копиям, теперь власти Туманного Альбиона ограничились только британскими аккаунтами.

Требование предоставить доступ

Британское правительство в октябре 2025 г. выдало американской компании Apple новое распоряжение на создание бэкдора в облачном хранилище iCloud, пишет Reuters. Властям нужно получить доступ к зашифрованным резервным копиям данных пользователей страны.

В октябре 2025 г. Министерство внутренних дел Великобритании выдало Apple предписание о технических возможностях technical capability notice (TCN), который обязывает компанию Apple предоставить доступ к зашифрованным резервным копиям iCloud британских пользователей. В отличие от январского требования, где речь шла о глобальном доступе, теперь власти ограничились только британскими аккаунтами.

iCloud — это облачное хранилище от компании Apple, которое предоставляет вам доступ к своей музыке, фотографиям, документам и другим файлам с любого устройства.

Как писал CNews, именно эти требования вызвали громкий дипломатический скандал. В январе 2025 г. американские власти даже обвинили Лондон в попытке навязать бэкдор и пригрозили проблемами в торговых переговорах.

Mole Valley District Council United Kindom Власти Великобритания снова требует от Apple открыть доступ зашифрованным данным пользователей в iCloud

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Tulsa Gabbard) зимой 2025 г. попросила Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство национальной безопасности (АНБ) и другие службы безопасности провести проверку. Она назвала такое требование британских властей явным и вопиющим нарушением права на конфиденциальность и гражданских свобод американцев. По ее словам, американские юристы, в частности, проверят, не является ли такой запрос нарушением двустороннего соглашения США и Великобритании (т.е. речь идет о CLOUD Act Agreement) об условиях работы облачных ИТ-сервисов, хранения ими данных, доступа к этим данным и т.д.

Отключения шифрования

В ответ на давление Apple в феврале 2025 г. лишила юзеров из Великобритании своего защищенного сервиса — iCloud Advanced Data Protection (ADP). Компания до сих пор не может включить эту функцию для новых пользователей в стране. «Мы крайне разочарованы тем, что наши клиенты в Великобритании лишены возможности использовать ADP, особенно на фоне роста утечек данных и угроз для конфиденциальности», — заявили в Apple. — «Мы никогда не создавали бэкдоры и не собираемся этого делать».

«Мы глубоко разочарованы тем, что защита, предоставляемая ADP, не будет доступна нашим клиентам в Великобритании, учитывая продолжающийся рост утечек данных и других угроз конфиденциальности клиентов», — заявляет представитель Apple. «Компания по-прежнему стремится предлагать нашим пользователям наивысший уровень безопасности их персональных данных, и мы надеемся, что сможем сделать это в будущем в Великобритании». «Как мы уже много раз говорили, мы никогда не создавали «черный ход» или главный ключ к каким-либо нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать», — заявили в Apple.

Apple iCloud

Однако удаление Apple функции ADP из Великобритании не полностью удовлетворяет распоряжению правительства Великобритании. Сообщаемый спрос Великобритании на доступ к данным iCloud сохраняется, поскольку британские спецслужбы требуют отдельный бэкдор ко всем зашифрованным данным iCloud по всему миру.

Демократия или слежка

В Великобритании официально комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что такие приказы засекречены законом. Дональд Трамп даже сравнил инициативу Лондона с китайскими методами слежки. Однако сейчас администрация США, похоже, решила не давить на британское правительство.

Весной 2025 г. Apple и правозащитные организации Privacy International и Liberty уже подали жалобы в британский регулятор. Новый приказ, похоже, снова запускает юридическую тяжбу. По их словам, сломать шифрование для британских властей — значит открыть его для всех: ИТ-уязвимость в ИТ-системе сможет использовать кто угодно — от киберпреступников до враждебных для США государств.