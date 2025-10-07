Гендиректор Acer: Совместные процессоры Intel и Nvidia это только лишняя головная боль для производителей ПК

Вендоры ПК в ожидании новых проблем

Партнерство компаний Intel и Nvidia в области разработки и производства процессоров архитектуры x86 способно создать сложности в управлении цепочками поставок. Об этом в рамках ежегодного мероприятия Long Time Smile Awards заявил Джейсон Чэнь (Jason Chen), председатель совета директоров и генеральный директор компании Acer, которая занимается производством персональных компьютеров, в том числе портативных.

По мнению Чэня, наличие на рынке сразу нескольких поколений процессоров архитектуры x86 всего двух поставщиков в лице Intel и AMD и так создает для вендоров ПК ощутимые трудности. Появление третьего игрока в лице Nvidia, хоть и не полностью назависимого, вероятно, доставит им дополнительную головную боль, значительно усложнив процессы управления закупками и запасами.

Компании, занимающиеся сборкой настольных компьютеров и ноутбуков, вынуждены учитывать характеристики каждого процессора, представленного на рынке, такие как стоимость, производительность и уровень энергопотребления, если они хотят, чтобы предлагаемый ими ассортимент готовых ПК, всегда отвечал запросам потребителя. С увеличением количества различных моделей CPU делать это становится все более сложной задачей, отмечает Tom’s Hardware.

Соглашение Nvidia и Intel

В сентябре 2025 г. Intel и Nvidia заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Nvidia инвестирует в Intel $5 млрд через покупку акций. Соглашение также предусматривает совместную разработку продуктов на основе архитектуры x86. В числе таковых будут процессоры Intel с интегрированной графикой Nvidia RTX, ориентированный на рынок игровых ПК.

FreePik Партнерство Intel и Nvidia сулит проблемы вендорам ПК

Ожидается, что помимо решений потребительского сегмента, Intel разработает и наладит выпуск кастомных процессоров для центров обработки данных, ориентированных на решение задач в области машинного обучения.

Сроки появления соответствующих продуктов на рынке стороны соглашения четко не обозначили. Также не было сделано заявлений относительно использования Nvidia производственных мощностей контрактного подразделения Intel – Intel Foundry.

Потребитель в выигрыше?

Выход Nvidia на рынок x86-CPU – вероятно, хорошая новость для технически подкованных потребителей, которые знают, что им нужно от ПК и способны самостоятельно подобрать совместимые друг с другом комплектующие для дальнейшей сборки компьютера – оперативную память, видеокарту, блок питания и т.п. Вендорам ПК, наоборот – станет сложнее подбирать конфигурации, которые будут пользоваться наибольшим спросом и обеспечат сбыт готовой продукции. Рядовым потребителям тоже придется нелегко – выбирать надо будет из более широкого ассортимента устройств.

Разрушение сложившейся дуополии Intel и AMD также может положительно сказаться на ценнике процессоров, доступных на рынке благодаря усилению конкуренции. Пока же ситуация обратная – в сентябре 2025 г. Intel повысила цены на чипы семейства Raptor Lake 13 поколения, представленные еще в 2022 г. и имеющие проблемы перегрева из-за ошибок на уровне кремния и микрокода.

Ситуация на рынке ПК

По итогам 2024 г. Acer выбыла из рейтинга крупнейших производителей ПК по версии IDC, хотя до этого в течение нескольких лет регулярно попадала в него, разделяя пятую строчку с Asus.

Во II квартале 2025 г. рейтинг IDC возглавила Lenovo с долей рынка в 24,8%. За ней следует HP с 20,7%. Тройку лидеров замыкает Dell Technologies (14,3%). На четвертой и пятой строчках расположились Apple и Asus с долями 9,1% и 7,2% соответственно.

Согласно оценке IDC, за отчетный период мировой рынок ПК увеличился на 6,5% в натуральном выражении ко II кварталу 2024 г. Относительно же периода с января по март 2025 г. совокупный рост продаж ПК составил 4,9%, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о продолжающемся восстановлении рынков в большинстве регионов мира.