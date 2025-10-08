В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Selectel откроет свой новый дата-центр «Юрловский» на 1 тыс. серверных стоек к концу 2025 г. В планах было открыть его в начале года, но компания обошлась «уплотнением» существующих площадок в Москве и Санкт-Петербурге.

Запуск ЦОДа

Как стало известно CNews, российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel к концу 2025 г. запустит дата-центр «Юрловский». Об этом CNews рассказал гендиректор компании Олег Любимов.

По его словам, мощность центра обработки данных (ЦОД) составит 10 мегаватт, размещено в нем будет 1 тыс. серверных стоек.

В планах было запустить «Юрловский» в начале 2025 г. Задержку Любимов объяснил тем, что Selectel провел «уплотнение» существующих площадок в Москве и Санкт-Петербурге. И потому компания не нуждалась в дополнительных мощностях.

«Мы отложили часть платежей за оборудование, так как не хотели раньше времени тратить заемный капитал», — рассказал CNews Любимов.

Инвестиции Selectel

По словам Олега Любимова, Selectel планирует инвестировать в продукты для развития AI в России 10 млрд руб. до 2031 г.

Он пояснил CNews, что инвестиции будут направлены именно в мощности для развития ИИ-продуктов клиентов компании.

При этом 10 млрд руб. это только инвестиции в ИИ. «По нашим оценкам, это занимает около 20% инвестиций во всю нашу инфраструктуру», — рассказал CNews Любимов.

Компания также прорабатывает вопрос нескольких M&A сделок, но пока не раскрывает подробности.

Выручка Selectel

АО «Селектел» было зарегистрировано в 2008 г. сооснователями «ВКонтакте» Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. У принадлежащей Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd. находится 53,56% капитала, фонд Tier 5 экс-главы «Мегафона» Геворка Вермишяна владеет 34%, ООО «Селектел-Инвест» — 2,8%, топ-менеджменту принадлежит 4,77%, члену совета директоров «Селектела» Андрею Голухову — 4,85%.

По итогам первого полугодия 2025 г. выручка Selectel составила 8,9 млрд руб., что на 46% больше аналогичного периода прошлого года.

Выручка от облачных инфраструктурных сервисов (на которые приходится 87% оборота компании) — 7,7 млрд рублей, рост — 47% год к году.

Рынок ЦОД

По данным исследования IPG.Estate к концу 2024 г. в России функционирует 194 дата-центра, а на февраль 2025 г. совокупная их мощность (включая как традиционные, так и майнинговые) составляет 3,6 ГВт. Об этом CNews сообщили представители IPG.

Основная доля дата-центров в объеме 76% сосредоточена в Москве, где насчитывается 53,4 тыс. стойко-мест. На Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка (7,3 тыс. стойко-мест), на остальные регионы — 14,8% (9,61 тыс. стойкомест).