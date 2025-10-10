Экс-премьер Великобритании трудоустроился в Microsoft для развития ИИ

Бывший премьер-министр Великобритании получил должность старшего советника сразу двух ИТ-компаний — американской корпорации Microsoft и стартапа по развитию технологий с искусственным интеллектом Anthropic. В обеих ИТ-компаниях пообещали, что он будет надлежащим образом огражден и отделен от любой лоббистской деятельности, в том числе в правительстве Великобритании.

Найм на работу

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) присоединится к Microsoft и Anthropic в качестве консультанта, пишет Reuters. В своем посте в LinkedIn он сообщил, что доходы от работы консультантов в американских ИТ-компаниях будут полностью переданы благотворительной организации.

«Я давно верил, что технологии с искусственным интеллектом (ИИ) изменят наш мир. В качестве старшего советника я хочу помочь этим ИТ-компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — заявил Риши Сунак в LinkedIn.

Бывший глава правительства Великобритании будет консультировать технологические компании по вопросам развития ИИ-технологий, при этом его заработную плату направят в благотворительный фонд The Richmond Project, основанный совместно с супругой Акшатой Мурти (Akshata Murthy). Совещательный комитет по деловым назначениям Великобритании одобрил совмещение должностей, отметив, что Риши Сунак будет огражден от лоббистской деятельности.

Опыт совмещения трудовой деятельности уже есть

По информации Financial Times, Риши Сунак уже работал с обеими компаниями в 2023 г. когда он еще занимал должность премьер-министра Великобритании, он организовывал саммит по безопасности ИИ-технологий.

«Риши Сунак был одним из первых мировых лидеров, признавших преобразующий потенциал ИИ, создав первый в мире институт ИИ-безопасности и организовал первый саммит по ИИ-безопасности. Его опыт обеспечит ценную стратегическую перспективу», — подчеркнули представители Anthropic.

Развитие технологий

Журналисты Financial Times отмечают, что Microsoft разрабатывает собственный ИИ-инструмент и поддерживает главного конкурента Anthropic — OpenAI. Стартап, созданный в 2021 г. бывшими сотрудниками OpenAI, позиционирует себя как более безопасная альтернатива другим участникам рынка. Anthropic сосредоточилась на продаже своих ИИ-моделей корпоративным клиентам. Помимо OpenAI, ИТ-компания соперничает с крупными игроками, такими как Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Anthropic же в 2025 г. привлекла на работу не только Риши Сунака, но и других бывших политиков и политических консультантов из Соединенных Штатов и Великобритании. Среди них — бывший глава аппарата Сунака Лиам Бут-Смит (Liam Booth-Smith), а также два видных чиновника из администрации Джо Байдена (Joe Biden) Тарун Чхабр (Tarun Chhabr) и Элизабет Келли (Elizabeth Kelly).

Биография

Риши Сунак получил классическое консервативное воспитание, пишет The New York Times. Он учился в частной школе, изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете, а также работал в инвестиционном банке Goldman Sachs и двух инвестиционных фондах, прежде чем стать депутатом парламента.

X - Rishi Sunak Риши Сунак

Во время обучения в магистратуре Стэнфордского университета он познакомился со своей женой Акшатой Мурти, модельером, чей отец, Нараяна Мурти (Narayana Murthy), является соучредителем ИТ-гиганта Infosys и одним из самых богатых людей Индии.

Сунак, впервые избранный депутатом в 2015 г., два года провел в парламенте, и в течение этого времени Brexit был главной политической темой. На референдуме 2016 г. он поддержал выход Великобритании из Европейского союза (Евросоюз).

Позже он стал младшим министром в правительстве Терезы Мэй (Theresa May). Именно Борис Джонсон (Boris Johnson) дал Сунаку первую серьезную должность в правительстве Великобритании, назначив его министром финансов в 2019 г. и министром финансов в 2020 г.

Риши Сунак считается самым богатым депутатом Палаты общин британского парламента, его личное состояние оценивается в $240 млн. С 2019 г., когда Сунак возглавил Министерство финансов (Минфин) Великобритании, он поручил управление своими средствами трастовому фонду, чтобы избежать потенциальных конфликтов интересов. Однако прозвище Богатенький Риши (отсылка к кинофильму 1994 г. «Богатенький Ричи») ему досталось благодаря в том числе и супруге Акшате Мурти. По данным британских СМИ, ее состояние в 2022 г. составляло от $600 до $900 млн.

Бывший министр финансов в правительстве Бориса Джонсона, Риши Сунак стал первым индуистом, который занял пост премьер-министра Великобритании в 2022 г. В свои 42 г. Сунак стал также самым молодым человеком, занимавшим эту должность за последние 200 лет в Великобритании. После поражения Консервативной партии Великобритании на парламентских выборах в 2024 г. Риши Сунак покинул должность премьера и объявил об уходе с поста председателя партии.

В январе 2025 г. стал приглашенным действительным членом ученого совета Гуверовского института при Стэнфордском университете и почетным членом преподавательского общества Школы государственного управления при Оксфордском университете, основанной Леном Блаватником (Leonard Blavatnik). В июле 2025 г. занял должность главного советника Goldman Sachs.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).