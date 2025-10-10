Программисты больше не в моде. ИТ растеряли престиж – теперь россияне поголовно мечтают работать на заводе

ИТ-отрасль резко перестала быть самой популярной среди тех, кто ищет работу или мечтает о смене сферы деятельности. Она стремительно скатилась на третье место, уступив первенство квалифицированным рабочим профессиям. Классические инженеры в России теперь тоже в гораздо большем почете, нежели программисты или системные администраторы. Столь радикальные изменения произошли всего за год.

Через проходную на завод

В России радикально изменились тренды в плане престижности профессий. Если еще в 2024 г. на первом месте были все работы, связанные с ИТ-сферой, то всего год спустя на первое место вырвались рабочие специальности, сообщили CNews представители рекрутинговой платформы hh.ru.

Что самое важное, квалифицированные рабочие профессии еще год назад престижными считали лишь 12% опрошенных. В 2025 г. их набралось уже 45%, то есть рост оказался более чем трехкратный.

ИТ-сфера скатилась на третье место – за нее в 2024 г. проголосовал 51% респондентов, а в 2025 г. уже 32%.

hh.ru ИТ-сфера уступает рабочим специальностям не только в популярности, но и зачастую в размерах зарплат

Второе место занимают инженеры с высшим образованием. В 2025 г. их труд престижным считают 37% опрошенных, но здесь рост хоть и есть, но небольшой – в 2024 г. таковых было 34%.

Айтишник деталь не выточит, сеть коммуникаций не построит

Существует целый ряд причин, по которым россияне столь быстро поменяли мнение о престижности ИТ-профессий и непрестижности рабочих и инженерных специальностей. Самая главная из них – это то, что без таких специалистов зачастую невозможно обойтись – например, без токаря и фрезеровщика не получится выточить необходимую деталь, а без сварщика две части одной конструкции единым целым не станут. Эту причину озвучили 45% респондентов.

Причина номер два – это высокий спрос на таких специалистов, а также огромное количество соответствующих открытых вакансий, на что указал 41% респондентов.

hh.ru Деньги в данном случае - не главное

Третья причина – это, конечно же, деньги. За последнее время зарплаты у инженеров и рабочих быстро и сильно выросли, что отметили 38 участников опроса.

«Росту престижа рабочих и технических профессий способствовали несколько факторов. Во-первых, уровень заработных плат стал выше и более конкурентоспособным. Во-вторых, меняется отношение к рабочим профессиями, – сказала CNews Елена Филиппова, менеджер по подбору и адаптации персонала компании «Свеза». – Сегодня такие специальности, как электромонтер, электромеханик, сварщик, молодежь воспринимает как достойные и перспективные. Работа руками становится интересной альтернативой офисной деятельности. Отдельную роль играет государственная политика: развитие системы среднего профессионального образования, проведение конкурсов профессионального мастерства. Это усиливает престиж профессий и формирует позитивное отношение к ним».

Кто нужен Родине

Если рассматривать рабочие профессии детально, то наиболее престижным в России, согласно опросу hh.ru, в настоящее время считается труд сервисных инженеров. Их упомянули 28% опрошенных.

«Росатом» Представители рабочих и инженерных специальностей в России в дефиците. Отсюда и столько открытых вакансий

На втором месте – геодезисты с результатом 22%, а замыкают топ-3 сварщики, за которых проголосовал 21% участников опроса. За ними следуют операторы станков с ЧПУ и мастеров по ремонту оборудования (по 20%), прорабы и токари (по 18%).

Отдельно следует отметить мнение о престижности профессии водителя. Если в 2024 г. за нее проголосовали 5%, то теперь – 14%. Схожий рост симпатий демонстрируют профессии сварщика (с 13% до 21%) и монтажника (с 4% до 11%).

Нейросети – не проблема

Согласно результатам исследования hh.ru, россияне не склонны полагать, что искусственный интеллект и робототехника заменят инженеров и тем более квалифицированных рабочих. Нейросети уже лишают работы ИТ-специалистов, в особенности программистов, однако научить искусственный интеллект, к примеру, варить металл, будет, вероятнее всего, непросто.

В исследовании сказано, что лишь 17% россиян уверены в способности ИИ и роботов заменить квалифицированных рабочих. «Ситуация на российском рынке труда как нельзя лучше способствует росту престижа рабочих профессий — такие профессионалы сегодня на вес золота. Понимая, что найти хорошего сварщика или слесаря не так просто, все больше работодателей прикладывают усилия для удержания и развития персонала внутри компании. А это тоже работает на статус профессий», – сказали CNews представители hh.ru.