В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

В октябре 2025 г. в России появилась обучающая программа по основам искусственного интеллекта для государственных служащих. На федеральном уровне запущены соответствующие программы повышения квалификации. Программа позволит повысить цифровую грамотность и компетентность чиновников.

Учебная программа для госслужащих

В России запущена масштабная программа обучения государственных служащих работе с искусственным интеллектом (ИИ) в октябре 2025 г., пишут «Известия». Правительство России поручило организовать специализированные курсы для чиновников различных уровней, которые можно проходить без отрыва от основной деятельности.

Всего курс в октябре 2025 г. включает в себя шесть программ. При успешном прохождении обучения чиновники получают удостоверение о повышении квалификации.

В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) России рассказали «Известиям», что в 2025 г. власти организовали централизованное обучение более 450 федеральных государственных служащих по темам ИИ-технологий. Обучение проводится в очном формате с применением дистанционных технологий (онлайн-вебинары) и предоставлением материалов для самостоятельного изучения.

По мнению заместителя председателя Правительства России и руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, для широкого внедрения ИИ в России необходимо иметь не только развитые конкурентоспособные технологии, но и высококвалифицированные кадры, способные грамотно и эффективно их использовать. Вице-премьер подчеркнул, что ИИ-технологии позволяют сокращать время и затраты на обработку информации, на что раньше требовались часы ручной работы сотрудников.

«ИИ-технология уже внедрена в ИТ-систему мониторинга и управления национальными проектами в России. Она позволяет заблаговременно и с точностью 96% предвидеть риски невыполнения той или иной задачи в срок. Ранее такой анализ осуществлялся вручную. Так, чтобы оценить почти 500 тыс. потенциальных взаимосвязей между показателями национальных целей и всеми мероприятиями, потребовалось бы привлечь 76 экспертов из 38 отраслей, при этом ручной анализ занял бы у них порядка четырех лет. ИИ позволяет проделать эту работу за один день», — добавил господин Григоренко.

Развитие технологий

Весной 2025 г. председатель Правительства России Михаил Мишустин подчеркивал, что Россия планирует выйти в мировые лидеры по развитию ИИ-технологий. Кроме того, он обращал внимание на необходимость ухода от зарубежных поставщиков в сфере ИИ для того, чтобы обеспечить себе независимость.

5 сентября 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял о том, что положительно относится к идее внедрения ИИ-технологий для формирования российского бюджета. При этом он подчеркнул, что на данный момент ИИ может быть только помощником для принятия решений на уровне Центрального банка (Центробанк) и Правительства России. «С ИИ ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны работать», — подчеркнул он.

Глава российского государства также отметил выступление члена Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна (Li Hongzhong) на тему ИИ-технологий.

«Двери Китая открыты, и мы готовы к сотрудничеству со всеми сторонами, мы готовы к сотрудничеству с Россией в ИИ-области. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) достигли консенсуса по этому вопросу, и я полагаю, что следующим шагом станет использование ИТ-платформы сотрудничества на Дальнем Востоке для укрепления взаимодействия в этой области», — сказал Хунчжуна.

По словам Владимира Путина, люди в России и Китае должны пользоваться ИИ и развивать эти ИТ-инструменты.

Рост объема российского рынка ИИ-решений

По итогам 2024 г. объем российского рынка ИИ-решений составил около 300 млрд руб. Это в полтора раза больше по сравнению с 2023 г,, когда затраты находились на уровне 200 млрд руб. Соответствующие данные отражены в исследовании Kept, результаты которого опубликованы 2 октября 2025 г.

Российские компании активно интегрируют ИИ в свои процессы, однако сталкиваются с определенными трудностями. В обзоре Kept подчеркивается, что ИИ не заменяет автоматизацию и цифровизацию, а лишь дополняет и усиливает их. Более того, применение ИИ может быть неэффективным или вовсе невозможным, если цифровые технологии в организации развиты недостаточно. Для работы нейронных сетей нужны большие объемы данных, которые формируются благодаря цифровизации бизнес-процессов и автоматизации производства. Только при этом условии ИИ способен обучаться, выявлять скрытые закономерности, реализовывать адаптивность и обеспечивать предиктивные функции. Среди главных преимуществ ИИ перед другими подходами к автоматизации и цифровизации эксперты ведущих компаний, опрошенные Kept, выделяют: анализ данных в реальном времени и адаптацию алгоритмов без донастройки — 71%; работу с неструктурированными данными — 59%; широкий спектр когнитивных функций — 43%; предиктивную аналитику на основе машинного обучения (ML) — 42%; персонализацию взаимодействия — 40%.

Примерно 60% респондентов считают, что ИИ-технологии станут полноценным ИТ-инструментом решения рабочих задач до 2030 г. 23% опрошенных полагают, что это произойдет до 2030-2032 г.

Авторы исследования выделяют нефтегазовый сектор как одну из ключевых областей применения ИИ-технологий в России. Нейронные сети способны решать такие задачи, как обработка сейсмических и геофизических данных, оптимизация параметров бурения в реальном времени, прогнозирование осложнений, диагностика оборудования, настройка технологических процессов, контроль качества, интеллектуальное планирование производства и предиктивное обслуживание. Кроме того, отмечаются репутационные преимущества: использование ИИ-технологий укрепляет имидж компании, подчеркивая ее технологичность и эффективность.

В исследовании также определены основные барьеры, препятствующие более быстрому внедрению ИИ. Респонденты отмечают недостаточную достоверность или качество результатов работы нейронных сетей, дефицит высококвалифицированных ИТ-специалистов, риски информационной безопасности (ИБ) и прочее. В целом, ключевыми проблемами названы: кибербезопасность данных и ИИ-моделей — 50%; ошибки ИИ — 48%; нехватка ИТ-специалистов, компетентных одновременно в отраслевой специфике и ИИ — 45%; нехватка исторических данных — 45%; непроработанность регулирования — 36%; организационные и культурные барьеры — 31%; ограничения ИТ-инфраструктуры — 29%.

Опрос аналитиков Kept выявил, что 91% участников готовы применять ИИ-технологии, но не склонны полностью ему доверять. ИИ-модели допускают ошибки в фактах и их интерпретации, склонны к галлюцинациям, как предупреждал CNews, а их результаты сильно зависят от качества данных и точности формулировки задач. Погрешности ИИ связаны с техническими ограничениями, качеством информации и человеческим фактором. При этом ИИ наиболее эффективен в задачах с четкими правилами и большими объемами данных (аналитика, автоматизация рутины), но уязвим в контекстно-зависимых и креативных областях. Большинство опрошенных также подчеркивают, что обеспечение кибербезопасности и цифровой защиты — ключевое условие для внедрения ИТ-инструментов.