Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Сбербанк начал использовать новый способ возврата украденных мошенниками денег — профилактические беседы с мошенниками. После разговоров многие из них добровольно пишут заявление об ошибочном переводе. Это позволяет вернуть средства быстрее, чем с помощью силовиков и судов. Ведь в 2025 г. судебный механизм возврата денег тяжеловесный и трудозатратный в России как для банков, так и для граждан.

Новые механизмы

Сбербанк в пилотном режиме запустил новый инструмент возврата похищенных мошенниками денег, пишет РБК. Сотрудники банка проводят предупредительные беседы с мошенниками, после которых те пишут заявления о переводе денег по ошибке.

Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, около 80% дропперов, с которыми пообщались представители Сбербанка вместе с сотрудниками российской полиции, действовали без злого умысла. Банковская карта ими была потеряна или передана другому человеку в пользование. «Эти невольные дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может спокойно возвращать их обратно обманутому человеку», — объяснил Кузнецов.

Дропами или дропперами называют определенных участников мошеннических схем. Это человек, который должен обелить полученные преступным путем деньги. Например, когда жертва мошенников переводит деньги, то понятно, что это банковская карта не инициаторов обмана, а подставных людей, дропов. Далее они должны их перевести другому дропперу либо снять наличку. И через длинную цепочку таких переводов (5-20 переводов) деньги оказываются у мошенников. Дропами становятся осознанно, то есть человек сам согласился стать участником мошеннической схемы за определенный процент от денежных переводов, либо такой человек сам является жертвой злоумышленников и участвует в схеме неумышленно.

Сбербанк начал тестировать возврат денег через профилактические беседы с мошенниками

Станислава Кузнецова отметил, что судебный механизм возврата денег в 2025 г. тяжеловесный и трудозатратный как для банков, так и для граждан в целом. К примеру, в 2025 г. Сбербанк вернул россиянам со счетов мошенников более 2,4 млрд руб., сообщил заместителя председателя. По его словам, все эти деньги были похищены со счетов в других банках.

Заместитель председателя правления Сбербанка рассказал РБК, что мошенники пытались обналичить украденные деньги через счета в Сбербанке, но антифрод-системы банка оперативно выявили подозрительные операции. «Мы моментально блокируем такие транзакции», — подчеркнул Кузнецов.

Принятие позитивного опыта

В «Т-Банке» и банке «Дом.РФ» сообщили, что применяют переговоры с получателями средств для возврата денег обманутым клиентам, также как и в Сбербанке. Представитель ВТБ уточнил РБК, что банк не имеет полномочий самостоятельно расследовать обстоятельства и определять, был ли владелец счета добросовестным или причастным к мошенничеству. При этом в ВТБ отметили, что с 2023 г. их сотрудники убедили владельцев счетов добровольно вернуть пострадавшим россиянам свыше 500 млн руб.

Руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров напомнил о механизме «добрая воля» в рамках платежной системы «Мир», который позволяет оперативно возвращать украденные средства без участия Центрального Банка (Центробанк) России и сотрудников Министерства внутренних дел (МВД). Он добавил, что Альфа-Банк активно использует этот проект.

Формирование защитных мер

Согласно данным Центробанка России, во II квартале 2025 г. аферисты похитили у клиентов банков 6,3 млрд руб., из которых кредитные организации вернули жертвам лишь 5,2% от суммы.

Формирование защитных мер

Механизм возврата похищенных средств начал действовать с июля 2024 г. При выявлении признаков мошенничества банк приостанавливает транзакцию на два дня и связывается с клиентом. Как писал CNews, если же банк не проверил операцию через базу Центробанк, он обязан компенсировать ущерб в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. Банк вправе отказать в возврате, если докажет, что клиент нарушил правила использования платежного средства или не сообщил о потере доступа к нему. В случае отказа клиент может обратиться в суд.

Юридические аспекты

Юристы, опрошенные РБК, положительно отзываются о профилактических мерах российских банков, считая их более оперативным подходом. Однако если дроппер отказывается сотрудничать с финансовой организацией, то возврат средств возможен только через суд.

Собеседники РБК также отмечают, что для эффективного пресечения схем переброса похищенных денег требуется согласованная работа всех банков в России, а не только двух-трех, даже если они и входят в топ-10.