Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса

Производитель чипов «Микрон» открывает производственную линию по технологии 180 нанометров (нм) на мощностях соседнего завода «НМ-Тех». Эксперты предполагают, что «Микрон» вынужден был расшириться из-за повышенного спроса.

Новые мощности «Микрона»

Как стало известно CNews, «Микрон» запустит производственную линейку на мощностях зеленоградского предприятия «НМ-Тех». Об этом в кулуарах форума «Микроэлектроника» сообщил директор научно-технического центра ООО «НМ-Тех» Михаил Семенов.

«Сейчас “Микрон” пытается расширить свои узкие места и технология 180 нм ставится на линейке “НМ-Теха”, — сообщил он. — Ряд тестовых процессов уже пройдены, производятся первые кристаллы».

В «Микроне» информацию о запуске линии подтвердили. «Мы видим растущий спрос со стороны рынка и расширяем возможности по увеличению производства микросхем, в том числе, за счет трансфера технологий и продуктов», — рассказал CNews представитель «Микрона». Однако на подробности о мощностях и сроках в компании не ответили.

Почему «НМ-Тех»

По данным «Коммерсанта», с 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупил в рамках конкурсного производства мощности «Ангстрем-Т», планируя запустить на них собственное производство.

ГК «Элемент» «Микрон» разместился на соседнем предприятии

При этом «НМ-Тех» и «Микрон» располагаются в Зеленограде и близки по типам оборудования, говорит собеседник CNews на рынке микроэлектроники. «Оборудование “НМ-Теха” несколько новее и в теории способно дать и более точную топологию», — говорит он.

По мнению другого собеседника на рынке микроэлектроники, «”Микрон” как и многие предприятия завален заказами и “НМ-Тех” позволит им быстро расшириться: это будет гораздо быстрее и дешевле».

Представители «НМ-Теха» не ответили на запрос CNews.

В июле 2025 г. CNews писал, что «НМ-Тех» вложил в завод 118 млрд руб. Компания запускает 130 нм, 180 нм и 250 нм технологии производства. В России изделия, производимые по этим техпроцессам, крайне востребованы.

В 2024 г. уставный капитал общества был увеличен с 152,4 млрд руб. до 242,3 млрд руб. А численность сотрудников по состоянию на конец 2024 г. составляла 1075 человек. Единственным владельцем «НМ-Теха» является ВЭБ.РФ. Гендиректором компании с ноября 2021 г. выступает Денис Фролов, следует из пояснительной записки к финансовому отчету компании за 2024 г.

По итогам 2024 г. «НМ-Тех» получил чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. При этом в 2023 г. убыток составил 3,3 млрд руб. Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб. Большая часть выручки пришлась на опытно-конструкторские работы.

Чем известен «Микрон»

Как сам себя называет «Микрон» на своем официальном сайте, он чипмейкер номер 1 в стране и единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов и пр.

«Микрон» входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»).

В марте 2024 г. группа объявила о планах по первичному размещению акций (IPO). В конце мая 2024 г. ГК «Элемент», как и обещала, провела IPO на «СПБ Бирже». Согласно отчету компании, по итогам I полугодия 2025 г. ПАО «Элемент» сократило выручку на 19% до 16,1 млрд руб.