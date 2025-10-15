CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Врут и не краснеют. Российские ИТ-шники массово придумывают липовые резюме, лишь бы взяли на работу

Российские ИТ-специалисты начали привирать о себе в собственных резюме, чтобы повысить шансы на получение работы. Они пытаются «продать» работодателю фиктивный опыт работы, упоминают несуществующие проекты. Проблема массовая, и работники других сфер тоже грешат подобным. Но компании давно научились вычислять обманщиков и после обнаружения правды чаще всего отказывают им в трудоустройстве.

Казаться, а не быть

В российской ИТ-сфере расцветает новый тренд – кандидаты на вакансии стали массово искажать сведения в своих резюме в попытках обмануть потенциального работодателя. Как сообщили CNews представители российского сервиса по поиску работы и работников hh.ru, 54% работодателей уже сталкивались с этим. Чаще всего ИТ-соискатели экспериментируют именно с «накруткой» опыта – указывают фиктивные проекты, должности и даже периоды работы.

По меньшей мере, 13% компаний, нанимающих ИТ-специалистов, сталкиваются с поддельными резюме на регулярной основе. 17% встречаются с подобным редко, 24% – иногда, а 45% опрошенных hh.ru работодателей заявили, что им пока не доводилось оказываться в ситуации с «накруткой» опыта в резюме соискателей на ИТ-вакансию.

Программисты впереди всех

Российская ИТ-сфера многогранна и состоит не только из программистов и безопасников. Однако, как ни странно, именно разработчики ПО находятся на первом месте среди тех, приукрашивает данные о себе в своем же резюме. На них указали 20% работодателей.

w600.jpg

Фото: FreePik
Лучшую версию себя в своих резюме создают как женщины, так и мужчины.

По 15% респондентов упомянули тестировщиков и руководителей проектов – представители этих профессий получили «серебро», а «бронза» досталась менеджерам продуктов (12% опрошенных).

За ними следуют UX-специалисты и руководители групп разработки – за них проголосовали по 11% работодателей. Немного реже преувеличенный опыт встречается в резюме системных администраторов и технических писателей (по 10%), дата-сайентистов, аналитиков и CIO-директоров (по 9%). Руководителей аналитических отделов отметили 8% респондентов.

А вот сетевые инженеры и специалисты технической поддержки, как оказалось, практикуют максимально честное составление резюме – про них говорили лишь 3% участников опроса hh.ru.

В чем же дело

Попытки приукрасить свое резюме, успешные и не очень, россияне, не только ИТ-шники, стали применять не сейчас – это очень старая практика, применяющаяся десятилетиями во всех сферах. Но в современных российских реалиях она расцвела буйным цветом «в условиях высокой конкуренции за рабочие места», сообщила CNews директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

hh1.png

hh.ru

Но это не значит, что все те ИТ-специалисты, кто пытается казаться лучше и опытнее, нежели они есть на самом деле, с успехом проходят все проверки и получают заветную должность. У нанимающих их компаний тоже есть свои козыри в рукаве.

«Работодатели научились проверять информацию: делают сверку с трудовой книжкой, звонят в прошлые компании, анализируют публичные профили в соцсетях, а главное все больше обращают внимание на подтвержденные релевантные навыки, – сказала CNews Мария Игнатова. – В результате скрыть ложь всё сложнее, а неправдивая информация в резюме становится значимым репутационным риском для кандидата, особенно в профессиональных сообществах».

Собеседование или допрос

На регулярной основе сверкой данных резюме с трудовой книжкой соискателей проводят лишь 37% компаний, 44% делают это, только если есть сомнения в опытности сотрудника. В 59% компаний эта задача ложится на плечи отдела кадров, в 13% – непосредственно нанимающего менеджера, в 12% – службы безопасности.

Согласно результатам опроса hh.ru, 71% компаний могут распознать ложь в резюме непосредственно на собеседовании. Реже неправда выявляется только при сверке с трудовой книжкой (27%), а иногда и вовсе исключительно на этапе проверки прошлых мест работы соискателя на вакансию (22%). 16% респондентов узнавал правду о кандидате уже после проверки службой безопасности. В 9% случаев правда вскрывалась при проверке соцсетей желающего получить работу.

Кто кому подает пример

«Накрутка» резюме именно в ИТ-сфере – относительно новая тенденция. По словам участвовавших в опросе работодателей, больше всего ложных данных, присутствует в резюме специалистов по продажам и обслуживанию клиентов – на них указали 19% респондентов. На втором месте – топ-менеджеры (18%), на третьем – административный персонал (15%), тогда как ИТ-шники расположились на четвертой позиции с результатом 12%. О маркетологах и работниках розничной торговли упомянули 10% опрошенных.

33% работодателей уверены, что мужчины чаще привирают в резюме, нежели женщины. У 27% респондентов прямо противоположное мнение.

Не понять и не простить

Приукрашивание резюме – это «красный флаг» для большинства российских работодателей. Для 43% из них подобное является весомым поводом для отказа, и лишь 32% не станут списывать кандидата-обманщика со счетов. 24% участников опроса затруднились с ответом.

Чаще всего на внесение заведомо ложных данных в резюме решаются молодые специалисты возрасте 19-30 лет (40%). Основная цель – повышение шансов на трудоустройство. Реже подобным занимаются представители возрастной группы 31-45 лет (27%).

Геннадий Ефремов

