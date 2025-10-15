Врут и не краснеют. Российские ИТ-шники массово придумывают липовые резюме, лишь бы взяли на работу

Российские ИТ-специалисты начали привирать о себе в собственных резюме, чтобы повысить шансы на получение работы. Они пытаются «продать» работодателю фиктивный опыт работы, упоминают несуществующие проекты. Проблема массовая, и работники других сфер тоже грешат подобным. Но компании давно научились вычислять обманщиков и после обнаружения правды чаще всего отказывают им в трудоустройстве.

Казаться, а не быть

В российской ИТ-сфере расцветает новый тренд – кандидаты на вакансии стали массово искажать сведения в своих резюме в попытках обмануть потенциального работодателя. Как сообщили CNews представители российского сервиса по поиску работы и работников hh.ru, 54% работодателей уже сталкивались с этим. Чаще всего ИТ-соискатели экспериментируют именно с «накруткой» опыта – указывают фиктивные проекты, должности и даже периоды работы.

По меньшей мере, 13% компаний, нанимающих ИТ-специалистов, сталкиваются с поддельными резюме на регулярной основе. 17% встречаются с подобным редко, 24% – иногда, а 45% опрошенных hh.ru работодателей заявили, что им пока не доводилось оказываться в ситуации с «накруткой» опыта в резюме соискателей на ИТ-вакансию.

Программисты впереди всех

Российская ИТ-сфера многогранна и состоит не только из программистов и безопасников. Однако, как ни странно, именно разработчики ПО находятся на первом месте среди тех, приукрашивает данные о себе в своем же резюме. На них указали 20% работодателей.

Фото: FreePik Лучшую версию себя в своих резюме создают как женщины, так и мужчины.

По 15% респондентов упомянули тестировщиков и руководителей проектов – представители этих профессий получили «серебро», а «бронза» досталась менеджерам продуктов (12% опрошенных).

За ними следуют UX-специалисты и руководители групп разработки – за них проголосовали по 11% работодателей. Немного реже преувеличенный опыт встречается в резюме системных администраторов и технических писателей (по 10%), дата-сайентистов, аналитиков и CIO-директоров (по 9%). Руководителей аналитических отделов отметили 8% респондентов.

А вот сетевые инженеры и специалисты технической поддержки, как оказалось, практикуют максимально честное составление резюме – про них говорили лишь 3% участников опроса hh.ru.

В чем же дело

Попытки приукрасить свое резюме, успешные и не очень, россияне, не только ИТ-шники, стали применять не сейчас – это очень старая практика, применяющаяся десятилетиями во всех сферах. Но в современных российских реалиях она расцвела буйным цветом «в условиях высокой конкуренции за рабочие места», сообщила CNews директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Но это не значит, что все те ИТ-специалисты, кто пытается казаться лучше и опытнее, нежели они есть на самом деле, с успехом проходят все проверки и получают заветную должность. У нанимающих их компаний тоже есть свои козыри в рукаве.

«Работодатели научились проверять информацию: делают сверку с трудовой книжкой, звонят в прошлые компании, анализируют публичные профили в соцсетях, а главное все больше обращают внимание на подтвержденные релевантные навыки, – сказала CNews Мария Игнатова. – В результате скрыть ложь всё сложнее, а неправдивая информация в резюме становится значимым репутационным риском для кандидата, особенно в профессиональных сообществах».

Собеседование или допрос

На регулярной основе сверкой данных резюме с трудовой книжкой соискателей проводят лишь 37% компаний, 44% делают это, только если есть сомнения в опытности сотрудника. В 59% компаний эта задача ложится на плечи отдела кадров, в 13% – непосредственно нанимающего менеджера, в 12% – службы безопасности.

Согласно результатам опроса hh.ru, 71% компаний могут распознать ложь в резюме непосредственно на собеседовании. Реже неправда выявляется только при сверке с трудовой книжкой (27%), а иногда и вовсе исключительно на этапе проверки прошлых мест работы соискателя на вакансию (22%). 16% респондентов узнавал правду о кандидате уже после проверки службой безопасности. В 9% случаев правда вскрывалась при проверке соцсетей желающего получить работу.

Кто кому подает пример

«Накрутка» резюме именно в ИТ-сфере – относительно новая тенденция. По словам участвовавших в опросе работодателей, больше всего ложных данных, присутствует в резюме специалистов по продажам и обслуживанию клиентов – на них указали 19% респондентов. На втором месте – топ-менеджеры (18%), на третьем – административный персонал (15%), тогда как ИТ-шники расположились на четвертой позиции с результатом 12%. О маркетологах и работниках розничной торговли упомянули 10% опрошенных.

33% работодателей уверены, что мужчины чаще привирают в резюме, нежели женщины. У 27% респондентов прямо противоположное мнение.

Не понять и не простить

Приукрашивание резюме – это «красный флаг» для большинства российских работодателей. Для 43% из них подобное является весомым поводом для отказа, и лишь 32% не станут списывать кандидата-обманщика со счетов. 24% участников опроса затруднились с ответом.

Чаще всего на внесение заведомо ложных данных в резюме решаются молодые специалисты возрасте 19-30 лет (40%). Основная цель – повышение шансов на трудоустройство. Реже подобным занимаются представители возрастной группы 31-45 лет (27%).