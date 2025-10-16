Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

Российские власти намерены уже в 2026 г. оставить отечественных вендоров базовых станций без финансовой поддержки. Они будут вынуждены или свернуть производство, или начать вкладывать в него собственные деньги. На другие страны надежды нет – главные мировые вендоры базовых станций отказываются ввозить продукцию в Россию из-за санкций.

Денег нет, но вы держитесь

Государство планирует прекратит финансовую поддержку отечественных разработчиков базовых станций связи, пишут «Ведомости». Без госфинансирования им придется разрабатывать и производить продукцию на собственные средства.

Времени на подготовку компаниям почти не оставили – «денежный кран» перекроют уже в течение 2026 г., хотя пока и без более точных сроков. Это означает, что финансовая поддержка со стороны государства может прекратиться 1 января 2026 г., а может и 31 декабря 2026 г.

Информация о решении властей содержится в заключении комитета Госдумы по информационным технологиям к проекту федбюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг., а также в пояснениях Минцифры, подчеркивают «Ведомости».

Должен остаться только один

Финансирования в 2026 г. лишатся все российские производители базовых станций, за исключением всего лишь одной компании. Это «Иртея», чьи станции очень активно внедряет в свою сеть оператор связи МТС.

© VadimVasenin / Фотобанк Фотодженика Бюджетных денег компаниям по производству базовых станций больше не дадут

Последнее может быть связано с тем, что «Иртея» принадлежит МТС ровно наполовину. Оставшиеся 50% компании на момент публикации материала находились под контролем фонда «Передовые технологии».

В течение 2026 г. «Иртея» может получить господдержку в размере 638 млн руб. «Ведомости» подчеркивают, что это будет последняя для нее транзакция такого рода. Представители Минцифры подтвердили изданию, что в 2026 г. «Иртея» получит от государства 0,6 млрд руб. Аналогичную сумму на развитие производства она вложит из собственных средств, добавили они.

Все остальные вендоры базовых станций больше не будут получать деньги от властей. К тем, кому финансирования не досталось, относятся компании Yadro (входит в «Икс холдинг»), «Булат» (подконтрольна «Ростелекому») и «Нацспектр» (контрольный пакет – у «Ростеха»).

Как же быть

В Минцифры сообщили изданию, что как минимум одна компания уже составила план финансирования развития бизнеса на ближайшие годы из собственных резервов. Это, опять же, «Иртея».

Она намерена реализовывать мероприятия дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. за счет собственных средств. Делать это она начнет с 2027 г. – «Иртея» будет вкладывать по 500 млн руб. на ежегодной основе, сообщили в Минцифры.

Важно подчеркнуть, что ранее власти исправно поддерживали производителей базовых станций. Для примера, «Иртея» получила от государства и акционеров 3 млрд руб в 2023-2024 гг, пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента МТС по связи с госорганами Андрея Рего. В «Иртее» уточнили, что из федбюджета за этот период было выделено 1,133 млрд руб., то есть меньше половины от указанной суммы.

Амбициозные планы

На ближайшие годы у «Иртеи» довольно много планов. Сейчас ее главный заказчик – это оператор МТС, который до конца 2025 г. намеревался внедрить в свою сеть 1000 базовых станций этой компании.

С 2026 г. «Иртея» намерена начать поставки своей продукции всем операторам. Попутно она хочет в 2026-2027 гг. увеличить объемы выпуска до 10-15 тыс. базовых станций в год.

Отмена госфинансирования, по всей видимости, не очень сильно ударит по Yadro. В компании сообщили изданию, что деньги из бюджета в 2023-2025 гг. составляли лишь часть от общего объема вливаний, но не уточнили, какую именно.

«Компания получила предусмотренный объем поддержки и, как и планировалось, с 2026 г. продолжает реализацию проекта за счет собственных средств», – сказали представители Yadro.

Летом 2025 г. глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков сообщил, что Yadro намерена вложить в производство базовых станций 50-70 млрд руб. собственных средств в ближайшие пять-семь лет. Он также добавил, что все операторы, которые в 2022 г. заключили с Yadro форвардные контракты, получат «тысячи базовых станций» до конца 2025 г. Контракты три года назад с компанией подписали Т2, «Мегафон» и «Билайн».

Другие компании, лишенные господдержки, тоже пока уверены в своем будущем. «Государственное финансирование разработок оборудования «Булата» проводится по действующим соглашениям с Минпромторгом, и изменений по финансированию в 2026 г. не предусмотрено», – сообщили «Ведомостям» представители «Булата», не раскрыв подробности по объемам финансирования.