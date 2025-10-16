CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

26 ноября 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровое здравоохранение».

С докладами выступят:

Рустам Ерижоков, руководитель отдела стандартизации и контроля качества, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы;
Вероника Боровлева, директор по развитию цифровой экосистемы «Моё Здоровье», «Здравсити»;
Константин Кудашев, директор по информационным технологиям и цифровизации, «Медскан»;
Николай Апасов, директор по информационным технологиям, Европейский медицинский центр (EMC);
Алексей Образцов, генеральный директор, Цифровая лаборатория Lab4U;
Екатерина Юшкина, эксперт, Аналитический центр ВЦИОМ;
Мария Попцова, заведующий Международной лабораторией биоинформатики, Высшая школа экономики;
Михаил Божор, партнер «Афонин, Божор и партнеры», руководитель практики цифрового права;
Никита Полищук, ГБУЗ Московской области «Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок eHealth

Цифровые решения

Проекты и решения

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще