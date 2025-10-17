Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Топ-менеджер компании разослал всем сотрудникам письмо о вирусе в компьютерной системе, которое первоначально пришло по факсу. Работника, указавшего на то, что руководителя разыграли, и никакого вируса нет, тут же уволили за критику руководства.

«Факсовый вирус»

Сотрудник компании лишился работы только лишь за то, что попытался успокоить всех сотрудников и заверить их, то в компьютерной сети фирмы нет никаких вирусов. Как пишет The Register, эта история произошла в 1990-х годах и могла бы закончиться, так и не начавшись, если бы топ-менеджер компании, название которой издание не раскрывает, был немного более технически подкованным.

The Register приводит сообщение пользователя, которого называет Шеймус (Seamus). По его словам, однажды в компанию, в которой он работал в конце XX века, поступило сообщение, информировавшее о том, что все компьютеры в сети заражены неким вирусом, и что с минуты на минуту все файлы будут утеряны навсегда.

В те годы, когда системы резервного копирования были еще в зачаточном состоянии, антивирусы едва справлялись со своими задачами, а ОС Windows 95 глючила безо всяких вирусов, сообщение о вредоносном ПО в сети действительно могло привести к плохим последствиям, что и случилось. И совершенно никого не смутил тот факт, что сообщение о вирусе пришло по факсу – в тот период времени, когда эти устройства повсеместно использовались не только для отправки документов, но и для розыгрышей.

Лучше перестраховаться?

В 1990-е многие отправляли друг другу шуточные послания по факсу. Впрочем, мошенники, еще не имевшие возможности массово звонить всем по сотовой сети, тоже рассылали различные сообщения своим жертвам по факсу, так что обеспокоенность письмом о вирусе была, в некотором роде оправдана.

master1305 / FreePik Компьютерная безграмотность руководства может стоить рядовому сотруднику работы

По словам Шеймуса, в факсе, поступившем в офис компании, утверждалось, что все файлы в сети будут стерты в течение 24 часов. Кто-то из сотрудников фирмы был настолько напуган этим, что тут же отсканировал факс, и разослал всем работникам. На тот момент не было известно, кто именно это сделал.

При этом по какой-то причине тогда совершенно никто не додумался вычислить отправителя факса, хотя сделать это было очень легко – номер отправителя в те годы не скрывался, да и можно было позвонить в телефонную компанию. Шеймус не уточнил, удалось ли в итоге вычислить шутника.

Включить мозги и не паниковать

Письмо, разосланное неизвестным на тот момент сотрудником, дошло до всех работников. Шеймус заявил, что в компании все уже смирились с неизбежным крахом всей системы, однако в это же время на почту пришло письмо, автор которого поставил пометку «отправить всем». В нем сообщалось, что присланное сообщение – всего лишь безобидный розыгрыш, а не реальная угроза.

Автор письма не упустил возможности покритиковать отправителя скан-копии факса за то, что тот попался на такую простую шутку и в результате потратил время других работников и заставил их понервничать.

Держать язык за зубами

Именно это высказывание своего мнения, по всей видимости, и стоило автору ответного письма работы. Судя по всему, компьютерная сеть компании действительно не рухнула, и человек, упрекнувший первоначального отправителя в некомпетентности, оказался прав.

Вот только тем, кто запаниковал и разослал всем скан-копию факса, оказался высокопоставленный топ-менеджер компании. По словам Шеймуса, «он хоть и не был выдающимся техническим специалистом, но по крайней мере имел благие намерения».

А вот за письмом, в котором было указание на то, что бояться безобидного розыгрыша, стоял обычный рядовой консультант. Позже его уволили за критику руководства.

Шеймус не уточнил, стал ли этот сотрудник судиться с компанией за потенциально необоснованное увольнение. «Мы, остальные консультанты, расценили это как урок профессионализма», – подытожил он.