Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Суд приговорил владельца «Пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова и ряд топ-менеджеров предприятия к семи годам тюрьмы. Их обвиняют в даче взяток руководству Минобороны. Ранее по этому делу были осуждены бывший начальник главного правления связи (ГУС) Вадим Шамарин и бывший начальник первого управления ГУС Александр Оглобин.

Приговор руководству и владельцам телефонного завода «Телта»

Следственный комитет сообщил о вынесении обвинительного приговора в отношении учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной.

Подсудимые обвинялись в совершении мошенничества при выполнение государственного оборонного завода, совершенного организованной в особо крупном крупом размере.

Всем троим обвиняемым было назначено наказание в виде семи лет заключения в исправительной колонии общего режима. Также на Морозова был наложен штраф в размере 900 тыс. руб., на Высокову и Гришину - по 700 тыс. руб.

Фигуранты дела были арестованы в 2023 г. По мнению следствия, в 2014-2015 гг., в ходе выполнения государственного оборонного заказа, «Телта» заключила многомиллионный контракт на поставку устройств связи. При этом в ходе исполнения заказа все трое фигурантов предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих изделий и похитили более 31 млн руб.

В результате преступления условия контракта выполнены не были, из-за чего, по мнению следствия, государству был нанесен ущерб в особо крупном размере. Кроме того, в отношении указанных лиц в суде рассматривается уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа в 2017-2021 гг.

Подробности обвинения

Как уточняет агентство ТАСС, приговор был вынесен Мещанским районным судом Москвы. На скамье подсудимых также находился бывший ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов. Его суд приговорил к пяти годам условно со штрафом в размере 500 тыс. руб. и испытательным сроком на пять лет.

При этом прокуратура просила приговорить Морозова к восьми годам тюрьмы, Высокова к девяти годам, Гришина - к 8,5. Пальмову прокуратура просила назначить заключение сроком 6,5 лет.

В ходе процесса обвиняемые из числа владельцев и топ-менеджеров «Телта» своей вины не признавали. А вот Пальмов признал свою вину частично, с чем, видимо, и связан его условный срок.

Общий объем рассматриваемых следствием контрактов «Телта» с Минобороны составил 1,4 млрд руб. Оцениваемый следствием ущерб составляет 34 млн руб. Изначально дело было направлено в Таганский районный суд Москвы, но Верховный суд передал его в Мещанский суд. Обвиняемые просили рассматривать дело в Перми. Минобороны также подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Телта» 92 млн руб.

Приговоры в отношении высокопоставленных военных связистов

В 2024 г. по данном делу был осужден бывший замначальника Генштаба - начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны Вадим Шамарин. По мнению следствия, Шамарин получил от «Телта» вознаграждение в размере 36 млн руб.

Шамарин вину признал и дал показания на бывшего начальника первого управления ГУС Александра Оглобина, якобы выступавшего в роли посредника при получении взятки. Весной 2025 г. Московский гарнизонный суд приговорил Самарина к семи годам тюрьмы. При этом обвинение просило для него 12 лет колонии и штраф в размере 108 млн руб.

Оглобин осенью 2025 г. был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в размере 12 млн руб. До этого, в 2022 г., Оглобин был осужден на 4,5 лет. Ранее Оглобин уже был осужден по делу другого бывшего руководителя ГУС - Халиля Арсланова. Арсланов в 2025 г. был приговорен к 17 годам тюрьмы и выплату штрафа в размере 24 млн руб.

Завод «Телта»

«Телта» занимается производством стационарных телефонных аппаратов, полевых телефонов, IP-телефонов и таксофонов. Производственные площадки «Телта» находится в Перми и в Москве. Сам завод был основан в 1941 г.