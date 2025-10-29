Частному бизнесу приготовиться. Власти обсуждают законодательные ограничения на иностранный софт для коммерческих фирм

Частные компании, никак не связанные с государством, могут попасть под необходимость полного отказа от иностранного ПО и принудительного перехода на российские программные разработки. Власти уже ведут работу в этом направлении. Сейчас пользоваться суверенным ПО обязаны только компании с госучастием и госструктуры.

Негосударственное импортозамещение

В обозримом будущем весь российский частный бизнес может лишиться возможности пользоваться иностранным программным обеспечением. Как пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Антона Горелкина (фракция «Единая Россия»), власти страны уже обсуждают такую инициативу.

О том, что власти хотят заставить импортозаместить ПО не только госкомпании и госструктуры, но и частных предпринимателей, Антон Горелкин заявил в рамках форума. «Цифра права». Напомним также, что в настоящее время Горелкин занимает пост зампреда комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи.

«В будущем могут появиться законодательные ограничения для коммерческих компаний, чтобы они тоже импортозамещались более активно. Этот вопрос сейчас рассматривается», – сказал Горелкин (цитата по РБК).

А как сейчас

На момент выхода материала принудительный отказ от использования зарубежного ПО распространялся исключительно на предприятия, среди владельцев которых в том или ином виде присутствует государство. Также это касалось и государственных структур наряду с субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Напомним, в число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

Частный же бизнес, в капитале которого нет бюджетных денег, который развивается силами частных предпринимателей и никак не связан с КИИ, в импортозамещении программного обеспечения в настоящее время если и участвует, то исключительно на добровольной основе. Каждый отдельно взятый бизнесмен сам решает, какой софт будет использоваться в его компании – иностранный или суверенный.

Это касается, в том числе, и операционных систем. Самая популярная настольная ОС в России – это Windows американской корпорации Microsoft. Она занимает 80,69% российского рынка ПК (сентябрь 2025 г., StatCounter).

Россияне очень любят Windows

Обычные пользователи (физлица) пока тоже не обязаны отказываться от иностранного ПО на своих личных устройствах. Антон Горелкин не сообщал, рассматривают ли власти какие-либо инициативы, связанные с зарубежным софтом, в отношении простых потребителей.

Приоритет государства

Как пишет РБК, Антон Горелкин на форуме «Цифра права» подчеркнул, что импортозамещение – это один из нынешних приоритетов российского государства. При этом важно подчеркнуть, что помимо суверенного ПО и иностранного софта существует еще и свободное ПО – распространяемое с открытым исходным кодом и бесплатное.

Над открытым программным обеспечением чаще всего работает, как правило сообщество разработчиков со всего мира. Ярчайший пример – ядро Linux, созданное Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), у которого есть гражданство США. В настоящее время среди разработчиков Linux немало россиян, да и подавляющее большинство российских ОС («Альт», «Ред ОС», Astra Linux и многие другие) базируются именно на ядре Linux.

Горелкин не уточнил, как государство планирует относиться к тому, что российский частный бизнес в случае принудительного отказа от иностранного софта захочет заменить его именно на свободное ПО, не имеющее конкретного «гражданства».

ИТ-отрасль солидарна?

Некоторые представители ИТ-отрасли тоже совершенно не возражают, чтобы как можно больше россиян принудительно перешли на суверенное ПО. К примеру, в конце октября 2025 г. CNews освещал предложение исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ – «Яндекс, «1С», «Лаборатория Касперского», МТС и многие другие) Николая Комлева.

Его идея заключается в уголовном преследовании всех россиян, кто устанавливает на свои личные компьютеры пиратское программное обеспечение. По его мнению, это должно заставить граждан России активнее переходить на российское ПО. Напомним, что оно постоянно дорожает – о новом готовящемся взлете цен CNews писал в конце октября 2025 г.