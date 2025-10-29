Парадокс российской ИТ-отрасли. В стране массово сокращают айтишников, которых и без того нехватка

В России укрепился тренд на масштабные увольнения в ИТ-сфере. Притом половина лишившихся работы ИТ-кадров ушли не по своей воле – их сократили. Все это происходит на фоне дефицита специалистов в отрасли, который длится годами.

Вы нам больше не нужны

Свыше половины всех российских ИТ-специалистов, уволенных в период с 2022 по 2025 гг., остались без работы вовсе не по собственному желанию. Как пишет «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru и «Информсистемы Джет», 55% попали под сокращение.

Что примечательно, проблема с массовыми сокращениями в ИТ-сфере характерна в первую очередь для крупнейших российских городов. Согласно результатам исследования, стремление работодателя принудительно уменьшить число трудящихся на него ИТ-специалистов ощутили на себе москвичи (56% опрошенных). Да и другие крупные города тоже не отстают.

Чаще всего под сокращения попадали представители различных продуктовых команд (61%) и разработчики (51%).

Нейросеть «Кандинский» Наличие ИТ-навыков, даже продвинутых - больше не гарантия защиты от увольнения

Как пишут «Ведомости», работники ИТ-сферы чаще других жаловались на увольнения за минувший год. И все это происходит на фоне того, что в стране явный дефицит ИТ-кадров – еще в августе 2023 г. глава Минцифры России Максут Шадаев говорил о нехватке сотен тысяч таких специалистов. Более актуальную статистику он с тех пор не озвучивал, но и о победе над дефицитом тоже не заявлял.

Баланс спроса и предложения

При всем этом «Ведомости» утверждают, что в российской ИТ-отрасли в настоящее время есть некий «существенный дисбаланс между спросом и предложением» в сферах разработки, поддержки, инфраструктуры, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Притом, подчеркивает издание, перевес явно не в пользу соискателей.

По информации hh.ru, летом 2025 г. в России было размещено около 44 тыс. соответствующих вакансий. А вот подходящих под них резюме в стране было обновлено в пределах 260 тыс., то есть примерно в пять раз больше.

100 кругов собеседований

Как сообщила изданию директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова, в России заметно замедлился процесс найма ИТ-специалистов. Теперь работодатели «гораздо тщательнее подходят к найму и чаще перераспределяют внутренние ресурсы, чем открывают новые позиции».

«После десятилетия бурного роста банки, ритейл и другие секторы экономики, которые традиционно нанимали такой персонал, впервые стали сокращать штат, оптимизировать расходы на профессионалов и сворачивать амбициозные проекты», – сказала изданию директор по персоналу компании Selecty Дарья Кудрявцева.

В очередь на рынок труда

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, России больше не нужно такое количество ИТ-специалистов в своих отраслях. По словам основательницы рекрутингового агентства Newhr Киры Кузьменко, сокращения коснулись почти всех специалистов. Она отметила, что в период пандемии коронавируса работодатели наняли слишком много людей и теперь избавляются от излишков.

Но нельзя исключать, что компании также пытаются сократить свои расходы ввиду новых экономических реалий. С 2020 г. ИТ-отрасль купалась в самых разных послаблениях, в том числе налоговых, но в 2024 и 2025 гг. государство стало активно закручивать гайки.

Так, для ИТ-фирм была установлена крайне низкая ставка страховых взносов – всего 7,6%, и взимались они исключительно с зарплат до определенного предела (225 тыс. руб. в месяц). Все доходы выше этого лимита налогами не облагались, подчеркивают «Ведомости». Однако теперь страховые взносы взимаются вообще со всех зарплат, то есть нагрузка на работодателя выросла.

К тому же Минфин собирается повысить ставку пенсионных взносов с 7,6% до 15%, то есть в два раза. Помимо этого, разработчиков ПО хотели лишить нулевого НДС, но отрасль пока отвоевала его.

Дальше будет хуже?

Собеседники издания не сомневаются, что свет в конце тоннеля пока не зажгли, и что в 2026 г. ситуация с сокращениями в ИТ-сфере станет хуже. В компании Selecty считают, что увольнения могут затронуть в первую очередь подразделения и отдельных специалистов, не имеющих прямого влияния на выручку компании.

Впрочем, есть и более оптимистичные мнения. В частности, старший ассоциат практики «Информационные технологии и телекоммуникации» консалтинговой компании Ward Howell Анна Зубарева заявила изданию, что пик массовых сокращений уже пройден. Впрочем, по ее мнению, сами сокращения еще продолжаются, хотя и становятся более точечными.