Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США

Неожиданные кадровые перестановки в GlobalFoundries

Американский контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries объявил о кадровых перестановках в топ-менеджменте. 27 октября 2025 г. компанию покинул ее финансовый директор Джон Холлистер (John Hollister).

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте чипмейкера, разорвать трудовые отношения с GlobalFoundries Холлистер решил «по личным обстоятельствам».

Пост финдиректора на момент увольнения Холлистер занимал чуть больше года. На эту должность он был назначен в феврале 2024 г.

Обязанности Холлистера будет временно исполнять Сэм Франклин (Sam Franklin), старший вице-президент по финансам, операционной деятельности и связям с инвесторами, пока GlobalFoundries ведет поиск нового финансового директора.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» GlobalFoundries лишилась финдиректора за день до анонса важного проекта

Примечательно, что Франклин до начала карьеры в GlobalFoundries в 2022 г. занимал должность старшего вице-президента инвестиционной компании Mubadala Investment Company, где отвечал за финансовые вопросы направления прямых инвестиций.

Mubadala – суверенный фонд ОАЭ, управляющий глобальным портфелем, целью которого является получение стабильного дохода для акционеров в лице правительства Абу-Даби. Фонд являлся крупнейшим держателем ценных бумаг GlobalFoundries – по состоянию на 2024 г. ему принадлежало 82% акций чипмейкера.

Расширение производства в Германии

Джон Холлистер ушел в отставку ровно за день до анонса GlobalFoundries, касающегося расширения производственных мощностей компании в Европе. 28 октября 2025 г. американский чипмейкер заявил о намерениях вложить в масштабирование своей площадки в Дрездене (Германия) 1,1 млрд евро.

В компании ожидают, что это позволит довести объемы выпускаемой продукции до 1 млн полупроводниковых пластин в год к концу 2028 г. В случае успешной экспансии дрезденская площадка станет крупнейшим европейским предприятием по выпуску чипов в своем роде, говорится в сообщении, опубликованном GlobalFoundries.

Проект GlobalFoundries по масштабированию производства в Европе под названием Project SPRINT в 2026 г., вероятно, станет получателем субсидий в рамках европейского «Закона о чипах» (European Chips Act). Финансировать его в случае одобрения ЕС будут федеральное правительство Германии и правительство федеральной земли Саксония (Германия).

Как отмечает Bloomberg, генеральный директор GlobalFoundries Тим Брин (Tim Breen) считает проект в Германии ответом на растущий спрос на услуги по производству микросхем, оказываемые независимо от китайских и тайваньских поставщиков.

Помимо европейской экспансии, GlobalFoundries планирует расширение производственных и упаковочных мощностей на территории США – в Вермонте и Нью-Йорке. На эти цели компания намерена потратить $16 млрд, о чем объявила в июне 2025 г. Чипмейкер сотрудничает с крупными технологическими компаниями, такими как Apple, SpaceX, AMD, Qualcomm, NXP и General Motors, в направлении переноса производства интегральных микросхем в США и диверсификации глобальных цепочек поставок, говорится в сообщении компании.

Покупка MIPS

GlobalFoundries была основана в 2008 г. на базе производственного подразделения корпорации AMD, которая решила трансформироваться в бесфабричную компанию. В 2010 г. она поглотила сингапурскую Chartered Semiconductor, а в 2015 г. купила IBM Microelectronics, подразделение IBM по производству полупроводников.

Головной офис компании находится в Санта-Кларе (Калифорния, США). Ее заводы расположены в ряде регионов мира, включая Северную Америку, Европу и Азию. По состоянию на ноябрь 2024 г. 82% акций компании принадлежали госкомпании ОАЭ Mubadala Investment Company. В 2021 г. возможность приобретения GlobalFoundries за $30 млрд рассматривала корпорация Intel, до сих пор являющаяся основным конкурентом AMD на рынке процессоров.

Согласно данным аналитической компании TrendForce, по итогам II квартала 2025 г. GlobalFoundries заняла пятое место в мировом рейтинге крупнейших контрактных производителей полупроводников по показателю выручки с рыночной долей в 3,9%. Первая четверка выглядела следующим образом: TSMC (70,2%), Samsung (7,3%), SMIC (5,1%), UMC (4,4%).

В июле 2025 г. CNews писал о сделке, в рамках которой GlobalFoundries приобрела компанию MIPS Technologies, разработчика легендарной процессорной архитектуры и системы команд MIPS, который в последнее время переориентировался на создание ИИ-продуктов для промышленных роботов и беспилотных автомобилей. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

Благодаря приобретению MIPS GlobalFoundries имеет шанс трансформироваться в производителя интегральных микросхем полного цикла – вроде Intel или Samsung Electronics – но с гораздо более скромным продуктовым портфелем и производственными мощностями, которые к тому же не предназначены для выпуска чипов по самым современным техпроцессам.