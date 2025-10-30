Уволенных из-за нейросетей работников втихаря и массово нанимают обратно. Но на сниженную зарплату

Компании нередко с большой помпой заявляют, что уволили часть сотрудников и заменили их нейросетями. Но, по-видимому, стратегия провальная – половину тех, кто лишился обратно, без лишней шумихи вновь зовут в команду, хотя и на более низкую зарплату.

Нейросетевой фактор

Увольнения из-за повсеместного внедрения дали эффект, который ожидали далеко не все аналитики. Резкого роста безработицы не случилось – компании нанимают обратно примерно половину тех, кто лишился работы и был заменен нейросетью, пишет The Register.

Не всегда компании могут вернуть вполне конкретного специалиста, ведь тот мог успеть найти другую работу. В данном случае речь исключительно о количестве – нейросети не всегда могут заменить такое большое количество людей.

Но организации, часто открыто заявлявшие об отказе от части штата в пользу искусственного интеллекта, не спешат так же громко говорить о найме примерно половины от числа уволенных. Кроме того, они идут на самые разные хитрости, чтобы их расходы на персонал если и росли, то не очень быстро.

The Register пишет, что очень часто в команду принимают людей на более низкий оклад в сравнении с тем, кто занимал ту или иную высвободившуюся должность ранее. Нередко компании прибегают и к найму и иностранцев.

freepik, создано при помощи ИИ Нейросети запросто могут оставить многих без работы и средств к существованию

Последнее, к слову, активно практикуется в российской ИТ-сфере. Как сообщал CNews, часто отечественные фирмы привлекают специалистов из менее развитых стран и платят им меньше, чем россиянам.

Мнение экспертов

В том, что в самом обозримом будущем компании по-тихому вернут в штат половину уволенных из-за нейросетей людей, не сомневаются и аналитики исследовательской компании Forrester. Такие прогнозы они привели в своем недавнем отчете «Прогнозы 2026: будущее труда», половина увольнений, связанных с ИИ, скорее всего, будет отменена.

«Многие компании заявляют, что сокращают рабочие места из-за ИИ. Некоторые из этих усилий приводят к вопиющим провалам. В других случаях ИИ фактически вообще не заменяет людей. Слишком часто руководители высшего звена увольняют сотрудников ради будущих обещаний ИИ», – говорится в этом отчет.

Анализ рынка труда специалистами Forrester показал, что использование ИИ в качстве предлога для сокращения персонала с целью сокращения операционных расходов – часто провальная стратегия. По их данным, уже сейчас как минимум 55% работодателей сожалеют о содеянном.

Более того, подавляющее большинство специалистов, отвечающих за инвестиции в ИИ, в 2026 г. ожидают увеличения численности персонала компаний, которые еще недавно гордились тем, что заменили людей нейросетями. Таковых набралось 57%, и всего лишь 10% утверждают, что сокращения штата на почве внедрения ИИ в 2026 г. продолжатся.

«Мы прогнозируем, что значительная часть этой работы будет поручена низкооплачиваемым сотрудникам, работающим за рубежом или получающим более низкую зарплату», – отмечено в отчете. Подобное, по мнению авторов исследования, может быть наиболее заметно в сфере управления персоналом, где команды активно внедряют инструменты искусственного интеллекта.

Не так уж и выгодно

Некоторые аналитические компании прогнозируют, что частный бизнес начнет не только возвращать сотрудников, уволенных из-за ИИ, но и попутно избавляться от нейросетей. Так, по оценке Gartner, к концу 2027 г. более 40% всех проектов, связанных с внедрением ИИ-агентов, будут отменены.

Причина – деньги, потому что нейросети, если говорить о крупных и разработках, а не о небольших «местечковых» алгоритмах, тоже не бесплатны. По прогнозу Gartner, эти проекты будут отложены в долгий ящик в первую очередь из-за роста затрат, а также на фоне неясной коммерческой ценности или недостаточного контроля рисков.

Например, не так давно выяснилось, что ИИ-агенты, очень высокоразвитые и имеющие виртуальную степень магистра права, часто не справляются со стандартными задачами и не понимают необходимости конфиденциальности клиентов. Команда специалистов из компании Salesforce, продемонстрировала, что в специализированных тестах такие ИИ-агенты достигают около 58% успеха в задачах, которые можно выполнить за один шаг, не требуя дополнительных действий или дополнительной информации.

Впрочем, еще не все компании признали, что их стратегия по внедрению ИИ была слишком агрессивной по отношению к персоналу. Под этим уже расписались Klarna и Duolingo, но упомянутая Salesforce, напротив, продолжает делать ставку на нейросети. В сентябре 2025 г. ее генеральный директор и соучредитель Марк Бениофф (Marc Benioff) заявил, что компания сократила 4000 человек в службе поддержки клиентов и заменила их искусственным интеллектом.

В конце октября 2025 г. Amazon объявила о сокращении 14 тыс. рабочих мест , сославшись на ускоряющееся влияние искусственного интеллекта на изменение методов работы компании. При этом именно нейросеть, которая заменила собой живых DevOps-инженеров, стала причиной гигантского сбоя в ее облачном сервисе AWS, который привел к многочасовому выходу из строя десятков интернет-сервисов по всему миру.