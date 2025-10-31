Энергопотребление российских ЦОДов вырастет в 2,5 раза за 5 лет

К 2030 г. энергопотребление центров обработки данных в России увеличится не менее чем в 2,5 раза. Отмечается, что расчеты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Аналитического центра при правительстве свидетельствуют о росте показателя с 1 ГВт до 2,5 ГВт.

Энергопотребление ЦОДов

Энергопотребление центров обработки данных (ЦОД) в России к 2030 г. вырастет в 2,5 раза, об этом говорится в сообщении правительства, опубликованном по итогам совещания, посвященного вопросам энергоснабжения ЦОД и прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака. Рост будет с 1 ГВт до 2,5 ГВт.

«По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Аналитического центра при правительстве, к 2030 г. энергопотребление дата-центров в стране вырастет минимум в 2,5 раза — с 1 ГВт до 2,5 ГВт», — отмечается в сообщении.

Для обеспечения будущих потребностей ЦОДов в правительстве начали разработку стратегии энергоснабжения. По итогам совещания была создана рабочая группа под руководством Министерства энергетики (Минэнерго) России. Ей поручили в сжатые сроки проработать все возможные варианты покрытия растущего запроса на энергию, включая использование существующих мощностей и строительство новых объектов генерации совместно с технологическими компаниями.

20 октября 2025 г. Александр Новак сообщил, что мировое потребление электроэнергии к 2050 г. может вырасти в два раза, в значительной степени за счет стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и процессов цифровизации.

Ранее ТАСС сообщили в «Системном операторе», что доля потребления электроэнергии ЦОДами и майнерами криптовалют в общем потреблении России по итогам 2025 г. может составить 2%. Этот объем соответствует показателям 2024 г. При этом в 2025 г. прирост потребления новых объектов был компенсирован за счет снижения потребления электроэнергии на территориях, где майнинг был запрещен, о чем информировал CNews.

Специальные тарифы на электроэнергию для ЦОДов

Специальные тарифы на электроэнергию для ЦОДов могут быть введены в регионах с профицитом выработки — с соответствующим предложением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин в июне 2025 г.

Сама же инициатива направлена на стимулирование развития отечественной ИТ-инфраструктуры хранения и обработки данных, а также на привлечение инвестиций в строительство новых дата-центров. По оценкам экспертов, рост вычислительных мощностей требует доступной и стабильной энергоподачи, особенно в условиях цифровизации промышленности и государственного сектора в России.

Премьер-министр России выступил с инициативой налаживания подключения дата-центров к электрическим сетям и предоставления им льготных тарифов на оплату электроэнергии в областях с избытком генерации. Михаил Мишустин заявил о необходимости активного использования механизма заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений для развития ЦОДов. Премьер-министр России отметил возможность доработки данного механизма при необходимости и предложил обсудить дополнительные шаги для стимулирования отрасли.

Рынок ЦОДов в России характеризуется высокой капиталоемкостью, при этом электроэнергия составляет одну из основных статей расходов операторов. Участники рынка регулярно поднимают вопрос о необходимости установления льгот по оплате электричества для дата-центров. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский ранее выдвигал предложение о реализации возможности оплаты технического присоединения ЦОДов к электросетям в рассрочку. Руководитель телекоммуникационной компании также заявлял о необходимости предусмотреть выход дата-центров на оптовый рынок электроэнергии.

Международный опыт продажи электроэнергии

Как уже писал CNews, цены на аукционах по продаже электроэнергии в Японии достигли рекордно высокого уровня на фоне ожиданий правительства, что ИИ будет активно развиваться, в то время как Малайзия повышает тарифы на электроэнергию для ЦОДов, поскольку новые объекты сокращают предложение. В Великобритании, согласно отчету Aurora Energy Research, рост спроса со стороны дата-центров может привести к повышению цен на электроэнергию на 9% к 2040 г.

По данным Bloomberg, к 2035 г. ЦОДы по всему миру будут потреблять более 4% электроэнергии. Другими словами, если бы эти объекты были странами, они заняли бы четвертое место по потреблению электроэнергии, уступив только Китаю, США и Индии.

По прогнозам Grid Status, к 2035 г. спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов в США вырастет вдвое и составит почти 9% от общего спроса. Некоторые прогнозируют, что это будет самый большой скачок спроса на электроэнергию в США с тех пор, как в 1960 г. появилось кондиционирование воздуха. Это происходит на фоне уже существующих проблем с обновлением устаревшей ИТ-инфраструктуры и адаптацией к изменению климата.