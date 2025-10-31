Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября

С 25 по 27 ноября в МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет четвертая международная выставка-форум «Электроника России» 2025. Мероприятие объединит производителей, разработчиков и заказчиков решений в области радиоэлектроники и микроэлектроники. Организатор – компания «МВК», при поддержке Минпромторга России.



Что ждет специалистов

На площадке выставки-форума соберутся российские компании, создающие электронные решения для самых разных отраслей – от микроэлектроники, ИТ и телекоммуникаций до авиа- и автомобилестроения, медицины и оборонного комплекса.

В 2025 году выставка вновь покажет тенденции, определяющих развитие российской электроники. Основные темы – импортозамещение, технологическая независимость, совместимость программного и аппаратного обеспечения, развитие компонентной базы и экспортный потенциал отрасли.

По словам участников рынка, в 2025 году фокус смещается на повышение технологической зрелости предприятий и углубление локализации. Многие компании выходят на уровень полного цикла – от проектирования до сборки и тестирования готовых изделий. Если раньше компании работали над отдельными изделиями, то сегодня они формируют экосистемы, объединяющие программные решения, оборудование и сервисную инфраструктуру. Такой переход позволяет ускорить внедрение отечественных технологий и повысить уровень стандартизации внутри страны.

Одновременно расширяется круг участников: в проект вовлекаются региональные производственные площадки, отраслевые центры и новые инжиниринговые компании. Все больше стартапов переходят от НИОКР к серийному выпуску, а крупные предприятия развивают кооперацию с вузами и технопарками.

Объявленные новинки

Среди новинок, которые уже заявлены к показу на выставке-форуме «Электроника России» 2025, – источники питания широкого диапазона мощностей от компании «Инфостера» и варисторы нового поколения от АО «Хакель», запущенные в производство по полному технологическому циклу в России. Компания «САВТЭК» представит установки для термической обработки и диффузии примесей, включая однотрубную горизонтальную печь FALCON 100 для высокотемпературного отжига. «Гефесд» покажет модульную промышленную мебель и антистатические рабочие места, «Радиокомп» – контроллер для беспилотных аппаратов РК-743, совместимый с платформами Betaflight и Ardupilot. Также в экспозиции будут представлены российские SOM-модули DIASOM на базе ARM Cortex, рассчитанные на работу в условиях вибраций и экстремальных температур, обновленные силовые мосты, транзисторные сборки и модули Дарлингтона от ФЗМТ, навигационные и телеком-модули Ижевского радиозавода, испытательные стенды и измерительные системы от компаний «ИЦ АСК» и «Тестприбор». Отдельное внимание уделено блокам силовой электроники: консорциум из девяти компаний, представленный НПО «Энергомодуль», покажет полный цикл производства силовых модулей на карбиде кремния (SiC) – от синтеза шихты и выращивания кристаллов до монтажа модулей и драйверов управления.

Интерактивное пространство «Работаем на своем»

Одним из ключевых разделов станет обновленная экспозиция «Работаем на своем», посвященная демонстрации полностью отечественных аппаратно-программных решений. Посетители смогут увидеть работающие системы, построенные на базе российских компонентов и программных платформ, оценить уровень локализации и возможности интеграции в существующую инфраструктуру. В 2024 году площадка вызвала большой интерес у посетителей и отраслевых блогеров, репортажи о стенде собирали десятки тысяч просмотров.

Как сообщил модератор секции, ИТ-блогер и популяризатор импортозамещения Максим Носко: «В этом году мы привлекаем участников выставки – компании, которые покажут готовые решения: офисные и домашние ПК, работающие на различных российских ОС, российское ПО для работы, периферию. Особое внимание уделяем тем, кто не просто проектирует электронику, но и производит ее в России. В числе участников экспозиции - «Бештау», «Булат», «Октава», «Протех», «Гравитон».

Деловая программа

В деловой программе форума – обсуждение ключевых направлений, определяющих развитие отечественной электроники на ближайшие годы. На пленарной сессии «Электроника России. Путь к технологическому суверенитету» участники поговорят о том, как формируется полный цикл производства – от материалов и компонентов до готовых устройств, где наблюдается наибольшая зависимость от импорта, какие барьеры еще предстоит преодолеть.

Два мероприятия будут посвящены теме робототехники: совещание по созданию единой отечественной образовательной платформы и сессия Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, где будут рассматриваться вопросы применения российских компонентов, программного обеспечения и сенсорики.

Консорциум «Пассивные электронные компоненты» вынесет на обсуждение проблемы коммерциализации и выхода на гражданский рынок отечественных решений, а Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования проведет круглый стол о нефинансовых мерах поддержки – от закупочных стимулов до стандартов совместимости.

На специализированных семинарах компании «Светлана-Рост» и «Ангстрем» представят новые изделия: от СВЧ-ЭКБ для инфраструктуры сотовой связи до аналоговых, цифровых и силовых микросхем гражданского назначения, драйверов и RFID-решений. Будут затронуты вопросы импортозамещения, локализации, развития внутреннего рынка и включения продукции в реестры Минпромторга.

Программа объединит представителей министерств, разработчиков, производителей и заказчиков. Специалисты обсудят реальные шаги по укреплению технологического суверенитета, которые должны в ближайшее время вылиться в конкретные производственные и инженерные решения.

Партнеры форума – Ассоциация «Консорциум “Базис”» и Консорциум «Вычислительная техника». Официальный партнер мероприятия – компания «Совтест АТЕ».