Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен

IBM сокращает штат

Корпорация IBM предупредила несколько тысяч своих сотрудников о грядущем увольнении в связи с сокращением штата, пишет The Register со ссылкой на осведомленные источники.

Затронутым изменениями представителям персонала предлагается в течение ближайших 30 дней самостоятельно найти себе свободную позицию в компании или расторгнуть с ней трудовые отношения. Выбравшим последнее обещана выплата выходного пособия. По информации издания, большая часть получивших уведомление от кадровой службы не сумеют подыскать себе альтернативную должность в IBM и будут вынуждены покинуть компанию.

Источники The Register внутри компании, а также бывшие сотрудники IBM утверждают, что организация намерена добиться сокращения численности персонала инфраструктурной группы в США на 45%. Также имеется информация о том, что IBM рассчитывает выставить на улицу примерно половину работников облачной группы в США, являющейся частью инфраструктурной группы, которой руководит старший вице-президент IBM Рик Льюис (Ric Lewis).

Двое экс-сотрудников IBM в разговоре с изданием высказали предположение, что массовые увольнения обусловлены не слишком впечатляющими финансовыми показателями инфраструктурного бизнеса компании, улучшения которых в части прибыльности обещал добиться лично Льюс. Другой работник, по-прежнему числящийся в штате компании, рассказал о принятой в IBM практике сокращения численности персонала в ее подразделениях в США и Европе и увеличения количества работников, базирующихся в Индии.

The Register в прошлом неоднократно сообщал о всплеске интереса IBM к индийскому рынку труда. Впрочем, собеседники издания, знакомые с ситуацией в IBM, утверждают, что нынешний раунд сокращений вряд ли имеет целью замену части американского персонала жителями Индии.

Масштабы увольнений

В IBM не ответили на вопросы The Register, касающиеся массовых сокращений. По состоянию на конец 2024 г. совокупная численность сотрудников корпорации находилась на уровне примерно 270,3 тыс. Однако в IBM не распространяются по поводу того, как именно эти более чем четверть миллиона человек были распределены между подразделениями.

Представитель IBM в разговоре с Bloomberg заявил, что на IV квартал 2025 г. у компании намечены мероприятия, которые затронут от 1 до 9% от всей рабочей силы компании. Таким образом, даже при самом оптимистичном сценарии развития событий (сокращение в пределах 1-2% от размера штата) работу потеряет от 2,7 тыс. до 5,4 тыс. сотрудников IBM. Если же в рамках кампании по сокращению штата кадровики будут ориентироваться на верхнюю границу диапазона, то на улице имеют шанс оказаться до 24 тыс. человек.

Исходя из данных отчета по форме 5500, направленного IBM в Налоговое управление и Министерство труда США, чуть более 49 тыс. сотрудников компании на конец 2024 г. являлись участниками плана пенсионных накоплений и инвестиций 401(k). Как отмечает The Register, это значение сопоставимо с реальной численностью персонала «Голубого гиганта» в США. В конце 2023 г. этот показателя равнялся 52,7 тыс., а в начале 2024 – 50,7 тыс.

В начале 2002 г. штат сотрудников IBM в США насчитывал 160 тыс. человек.

В феврале 2025 г. CNews писал о том, что IBM начала увольнять сотрудников на удаленке, отказавшихся вернуться в офис.

Сокращения несмотря на успехи инфраструктурного бизнеса

Согласно недавнему отчету корпорации, ее выручка по итогам III квартала 2025 г. выросла на 9% год к году и составила $16,3 млрд при чистой прибыли в $1,7 млрд. Инфраструктурное подразделение, которое, в частности, занимается мейнфреймами IBM Z, продемонстрировало рост на уровне 17% и принесло компании $3,6 млрд выручки при валовой рентабельности на уровне 57,2%.

В настоящее время у IBM открыто свыше 2,8 тыс. вакансий в Индии, 376 – в США, 228 – в Японии, 225 – на Филиппинах, 127 – в Великобритании, 112 – в Канаде и 96 – в Мексике.