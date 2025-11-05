В России создана батарея для бесконтактной зарядки дронов. БПЛА смогут летать бесконечно долго

Российские ученые нашли способ решить проблему ограниченности времени полета дрона из-за необходимости возвращаться на зарядную станцию. Созданную разработчиками батарею можно заряжать электромагнитными волнами прямо во время полета.



Бесконтактная зарядка дронов

Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) под руководством доцента кафедры технологии конструкционных материалов и ремонта машин Виктора Иванайского разработал термоэлектрическую батарею для дронов, которую можно заряжать прямо во время полета без физического подключения к источнику питания, сообщили CNews представители АГАУ.

Новая технология электромагнитного частотного питания позволяет передавать энергию на беспилотник через электромагнитные волны и освобождает от необходимости прямого физического подключения.

«Эта технология дает возможность передавать электрическую энергию на расстояние до нескольких сотен метров, что является идеальным решением для беспилотных летательных аппаратов, которые могут оставаться в воздухе на длительные периоды времени в процессе полета без необходимости возвращаться на землю для замены или подзарядки аккумуляторов», — сказал Иванайский.

freepik/arthurhidden С новыми термоэлектрическими батареями беспилотники смогут не отвлекаться от работы ради подзарядки на станции

На разработку получен патент. В процессе испытаний с использованием стандартного промышленного инвертора удалось добиться стабильной генерации электричества на расстоянии до 70 см от источника излучения.

Преобразование тепловой энергии в электрическую

Уникальность разработки заключается в создании полностью автономной системы питания, не требующей контакта с зарядным устройством, пояснили представители вуза.

В отличие от традиционных аккумуляторов, новая батарея использует принцип прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.

Исследователи применили графитовый сердечник, который нагревается под воздействием электромагнитного излучения. В графит встроены специальные термопары. Они преобразуют тепловую энергию в электрический ток. Для повышения эффективности системы используется активное охлаждение внешних элементов.

Проблема ограниченного времени полета

Созданная в АГАУ технология позволит беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) работать практически неограниченное время в радиусе действия передатчика.

Беспроводные зарядные станции помогут решить одну из ключевых проблем современной беспилотной авиации. Часто БПЛА мониторят протяженные объекты и выполняют другие длительные миссии. Однако время полета ограничено, так как им требуется подзарядка.

Так, чтобы организовать круглосуточное наблюдение в условиях чрезвычайных ситуаций, как писал CNews в октябре 2025 г., инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали комплекс БПЛА из нескольких дронов и автономных зарядных станций. Зарядные станции располагают по контуру охраняемого участка. Когда один беспилотник заряжается, второй продолжает облет.

Дроны также применяются для наблюдения за обширными площадками космодромов и промышленных объектов, где каждая нештатная ситуация угрожает сотрудникам и дорогому оборудованию, а оперативность реагирования критична.