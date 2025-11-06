Китай запретил зарубежное ИИ-«железо» в дата-центрах, построенных за госсчет

Дата-центры без ИИ-чипов зарубежного производства

Власти Китая запретили бизнесу использовать ускорители вычислений иностранного производства при развертывании инфраструктуры центров обработки данных, строительство которых финансируется из бюджета. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Запрет распространяется не только на совершенно новые, но и на уже находящиеся на ранних этапах реализации проекты, подчеркивает агентство.

Получателям госфинансирования предписано использовать исключительно «железо», произведенное в Китае. В числе одобренных властями поставщиков – Huawei, Cambricon и Enflame.

Соответствующие требования пока не были официально опубликованы органами государственной власти КНР. Ранее в Китае уже действовали ограничения на закупку импортных чипов, однако они носили рекомендательный характер, тогда как новые правила обязательны для исполнения.

Как утверждает Reuters, норма, предполагающая запрет на применение импортных ИИ-ускорителей в проектах с госфинансированием, имеет обратную силу и, таким образом, распространяется и на дата-центры, в которых на момент вступления ее в силу уже было установлено некоторое количество оборудования компаний AMD, Intel и/или Nvidia.

Такое оборудование, в соответствии с новыми правилами, придется либо заменить на отечественное, а при невозможности это сделать – свернуть строительство дата-центра полностью. Это касается проектов, реализованных на 30% и менее. Что касается, инициатив, более близких к завершению, – каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Nvidia в проигрыше

Новая политика властей КНР может оказать серьезное влияние на бизнес Nvidia, доля которой на рынке ИИ-ускорителей Китая на пике достигала 95%. Продажи в Китае формировали 20-25% совокупной выручки американской компании.

В середине октября 2025 г. генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что больше на Китай компания не рассчитывает. По его словам, доля Nvidia на рынке ИИ-GPU КНР упала с 95% до 0%.

В неудачах Nvidia Хуанг обвинил Вашингтон, с 2022 г. спорадически принимающий поправки к правилам экспорта передового «железа». Nvidia, не желая терять огромный и перспективный рынок, предпринимала определенные шаги, нацеленные на адаптацию к постоянно меняющимся условиям. В частности, компания выпустила несколько экспортных вариантов ИИ-ускорителей, удовлетворяющих требованиям Минторга США, таких как A800, H800 и H20. С поставками каждой из этих моделей в определенный момент у Nvidia возникали трудности, обусловленные ужесточением мер экспортного контроля.

Китай против импортных ИИ-GPU

Власти Китая начали оказывать давление на местные компании по поводу закупок импортных ИИ-GPU по крайней мере с 2024 г.

В мае The Information сообщало, что китайские регуляторы попросили бизнес сократить объемы закупок чипов Nvidia в пользу поставщиков из КНР, в частности, Huawei. В октябре китайские власти обратились к местным компаниям с неофициальными рекомендациями по отказу от ИИ-ускорителей, основанных на чипах Nvidia.

В сентябре 2025 г. Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) запретило крупнейшим ИТ-компаниям страны, таким как Alibaba и ByteDance, закупать ускорители искусственного интеллекта на базе чипов Nvidia. Требование распространялось на уже оформленные заказы.

В октябре 2025 г. газета Financial Times сообщила о том, что власти КНР начали принимать жесткие меры по борьбе с ввозом «нерекомендованных к применению» GPU. Представители правоохранительных органов были направлены во все крупнейшие морские порты страны. В их задачи якобы входил мониторинг поступающего груза на предмет наличия в нем оборудования для ИИ-систем: поначалу это были преимущественно ускорители Nvidia H20 и RTX 6000D, но впоследствии меры затронули «всю передовую продукцию на базе полупроводников».

По сообщению Financial Times, запреты, касающиеся «железа» Nvidia, связаны со стремлением властей КНР подтолкнуть китайские компании к отказу от чипов Nvidia в пользу собственных решений.

Как отмечает Tom’s Hardware, за последние два года Китай вложил более $100 млрд в проекты по развертыванию ИИ-инфраструктуры. Значительная часть средств выделена из бюджетов провинциального и национального уровней. Таким образом, новая директива регуляторов дает властям КНР мощные рычаги влияния на бизнес, развивающий ИИ-инфраструктуру.