CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком
|

Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО

Полиция Непала отказалась от Skype в пользу российского ПО компании «Труконф». Уже внедрена 1 тыс. лицензий, планируется расширение. Сумма сделки достигнет $1 млн.

Переход на российское ПО

Как стало известно CNews, полиция Непала отказалась от сервиса американских WindowsSkype и ПО для видеоконференций BigBlueButton (канадская BigBlueButton Inc.) в пользу российского решения TrueConf Server (разработчик «Труконф»). Об этом CNews рассказал представитель «Труконф».

Полиция Непала насчитывает около 80 тыс. сотрудников и более 2,5 тыс. подразделений по всей стране. Сейчас в эксплуатации ведомства 1 тыс. лицензий и тестируется расширение до 4 тыс.

Стоимость проекта составит примерно 1$ млн, отмечают в компании.

Требование по безопасности

По данным «Труконф», переход на их продукт полиции Непала был совершен из-за ужесточения требований к безопасности.

trukonf.png

istockphoto от wmarsik
Непал перешел на российскую ВКС

Решение было развернуто в дата-центре полиции, чтобы локально обрабатывать и хранить конфиденциальные данные ведомства. «Ведомству удалось наладить оперативную координацию сотрудников, быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, проводить брифинги и рабочие встречи», — утверждает Сантош Ситаула (SantoshSitaula), представитель Connepsys Pvt Ltd, партнера «Труконф» по интеграциям в сфере ВКС-решений.

Это не единственное внедрение «Труконф» в Непале. Помимо полиции, на решения российского вендра перешли банки, например, Machhapuchre Bank Limited, Nepal Bank Limited, Sunrise bank, Центральное статистическое бюро.

Чем известна «Труконф»

«Труконф» — российский разработчик программного обеспечения в отрасли видеоконференцсвязи. Оборот компании по итогам 2023 г. составил 3,399 млрд руб.

По словам разработчика, интерес к безопасным видеоконференциям «Труконф» стабильно растёт в Азии, Латинской Америке и других регионах, при этом Индия остаётся ключевым направлением для экспорта. Средний чек на ПО российского разработчика за рубежом вырос на 94% по сравнению с 2022-м годом, а число скачиваний решений компании — на 35%.

CNews рассказывал о переходе на ПО «Труконф» крупнейшего производителя военных самолетов и вертолетов в Азии Hindustan Aeronautics Limited, а также о проекте для одной из ведущих компаний по добыче железной руды Kudremukh Iron Ore Company Limited.

Российский рынок ВКС

Российский рынок видеоконференцсвязи уверенно растет: увеличивается выручка игроков. По итогам нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи — 2024», топ-20 игроков заработали более 23 млрд руб., что почти на 40% больше по сравнению с 2023 г. (16,8 млрд руб.).

В 2024 г. подтвердила свое лидерство IVA Technologies, получив 4,9 млрд руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Второе место заняла компания-дебютант VK Tech. Она заработала 3,6 млрд руб., увеличив объем выручки на 38,4%. На третьей позиции, как и годом ранее, — NexTouch. Она заработала 3,3 млрд руб., что больше на 31,5% по сравнению с 2023 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Как оценить экономическую эффективность RPA

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/