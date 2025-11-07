Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 г. его участники запустят ИТ-платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и кибератак. В консорциум войдут не только российские государственные структуры и крупный бизнес, но и компании по кибербезопасности, телеком-операторы и крупнейшие ретейлеры. В первую очередь консорциум будет бороться со схемах против россиян, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект.

Формирование консорциума

Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, пишут «Ведомости». Его участники запустят ИТ-платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и ИТ-атаках и в первую очередь о схемах, в которых используются социальная инженерия и искусственный интеллект (ИИ).

Консорциум получит название Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве (Центр аналитики). В него также войдут государственные структуры и крупный бизнес — Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде (создан Федеральным государственным предприятием «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)), Т-банк, Infosecurity (группа компаний (ГК) Softline), рассказал представитель «Кибердома».

В I квартале 2026 г. Центр аналитики запустит ИТ-платформу, где будут публиковаться детальные отчеты для бизнес-сообщества и обобщенная информация для предупреждения граждан в России.

Stockcake Госструктуры и крупный бизнес создадут в России консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством, ИТ-платформу запустят уже в 2026 г.

Со слов представителя проекта по информационной безопасности (ИБ) «Кибердом» (принадлежит фонду «Сайберус», одним из учредителей которого выступает Юрий Максимов — сооснователь компании Positive Technologies). Он уточнил, что консорциум будет создан на базе «Кибердома». Эту информацию также подтвердили «Ведомостям» представители участников консорциума — компаний F6, Rutube, «Билайн» и «Логика молока» (ранее Danone в России).

Цели и задачи

Создание центра дополнит работу по борьбе с кибермошенничеством в России, подчеркивает заместитель генерального директора «Кибердома» Александр Шадюк. По его словам, консорциум поможет в проводимой государством борьбе с мошенничеством в интернете, а его ИТ-платформа дополнит российскую антифрод-платформу, которая будет создана Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Антифрод-платформа нужна для взаимодействия российских государственных органов с банками, операторами связи, организаторами сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдерами хостингов. Создание антифрод-платформы от Минцифры для борьбы с мошенниками на базе «Гостеха» предполагается до 1 марта 2026 г.

Сбор и анализ данных

«Кибердом» предлагает создать централизованный хаб для сбора и анализа информации из различных отраслевых компаний — от операторов связи и банков до ИБ-компаний и государственных регуляторов, отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Это, в свою очередь, позволит выявлять сложные межотраслевые мошеннические схемы, которые невозможно обнаружить в изоляции, добавил эксперт.

«Центр — это переход от простого блокирования атак к глубокому анализу и прогнозированию самой логики мошеннических схем», — соглашается директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов.

Потери россиян от действий мошенников

Потери россиян от действий кибермошенников в 2025 г. могут превысить 330 млрд руб., если сохранятся текущие темпы роста преступности, об этом летом 2025 г. сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В 2025 г. мошенники безуспешно пытались похитить у клиентов Сбербанка более 170 млрд руб. Мы также вернули с начала 2025 г. со счетов дропперов 1,7 млрд руб. — больше, чем за весь 2024 г. По нашим оценкам, с начала 2025 г. мошенники похитили у россиян более 80 млрд руб., это больше, чем за аналогичный период 2024 г. Если динамика сохранится, то ущерб по итогам 2025 г. может составить 330-340 млрд руб.», — сказал Кузнецов.

Станислав Кузнецов также выступил за ужесточение законодательства в России, предложив ввести обязательное лицензирование ИТ-оборудования для массовых рассылок (сим-боксов), установить уголовную ответственность за создание фейковых аккаунтов и поддельных цифровых идентичностей, а также обязать все кредитные организации и телеком-компании системно бороться с так называемыми ропперами т.е. операторами схем по обналичиванию и переводу средств от мошенничества.

По оценкам Сбербанка, реальная картина в России может быть еще тревожнее, поскольку в стране до сих пор отсутствует единая и скоординированная статистика киберпреступлений. «Каждый орган — Министерство внутренних дел (МВД), Центральный банк (Центробанк), кредитные организации и операторы связи — ведут собственный учет, что мешает объективно оценить масштаб угрозы.