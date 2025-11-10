Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Отправленный за решетку на 10 лет российский ИТ-предприниматель и основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, также отбывший срок за хакерство, добился успеха в спасении своей роскошной квартиры неподалеку от Кремля. Жилье планировалось пустить с молотка в рамках банкротства хакера, но кассационный суд внял жалобам арестанта. Полгода назад айтишника успели лишить дачи на Рублевке.

Квартира айтишника: 120 кв. м на пятерых

Российскому ИТ-предпринимателю и хакеру — обанкротившемуся основателю платежной системы Chronopay Павлу Врублевскому — «могут вернуть» роскошную квартиру в центре Москвы. Врублевский, уже потерявший дачу площадью в 1000 кв. м в «самой богатой деревне мира» на Рублевке, почти год борется за единственное жилье стоимостью 125 млн для себя и семьи в 4 км от Кремля.

Квартира семьи Врублевских площадью 128 кв. м расположена на Комсомольском проспекте, современном доме неподалеку от Фрунзенской набережной Москва-реки и Воробьевых гор. В конкурсную массу жилье попало в 2024 г. в рамках банкротства Врублевского, последовавшего после его ареста по уголовному делу о мошенничестве.

Финансовый управляющий планировал выставить жилье на торги за 125 млн руб., но Врублевский с таким раскладом не согласился и потребовал наделить недвижимость статусом единственного жилья. По мнению арестанта, квартира у Кремля является подходящим жильем для семьи с двумя несовершеннолетними детьми, поэтому на нее должен распространяться исполнительский иммунитет.

Суды двух инстанций ему отказали, посчитав жилплощадь роскошной и избыточной.

«Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что исключаемое из конкурсной массы жилое помещение имеет признаки роскошного жилья, при его реализации должнику и членам его семьи будет предоставлено замещающее жилье, также указано на пропуск должником срока на подачу настоящего заявления», — следует из материалов картотеки арбитражных дел. Для семьи уже присмотрели жилплощадь стоимостью чуть более 20 млн руб.

Врублевский не сдается

Врублевский не согласился с отказом судов дух инстанций, его адвокат подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. При более детальном рассмотрении этот суд выяснил, что права семьи арестанта нарушены. Дело отправлено на пересмотр, что дает шанс хакеру остаться с квартирой.

В суде пришли к выводу, что без «умаления человеческого достоинства, нужно гарантировать гражданину-должнику и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования».

В кассации указали, что при подсчете избыточной площади, якобы превышающей норму, суды нижестоящих инстанций не учли, что 128 кв. м предназначены для семьи из пяти человек. Кроме того, не были привлечены органы опеки и не был изучен тот факт, что продажа другого имущества уже достаточна для удовлетворения требований кредиторов.

«Разумная достаточность» для айтишника

Юристы считают, что квартиру, скорее всего, действительно оставят в распоряжении семьи Врублевских. Адвокат, партнер юридической компании Equal Legal Partners Никита Минимулин отмечает, что в 2025 г. вопрос о распространении исполнительного иммунитета на жилье банкрота все чаще решается неформально.

«Согласно Обзору судебной практики от 18 июня 2025 г., вопрос решается не формально, а с учетом комплекса обстоятельств: состава семьи, площади, стоимости, фактического проживания, наличия другого жилья и соответствия условий принципу "разумной достаточности"», — указывает Минимулин.

Все чаще ключевым критерием становится фактическое использование помещения: если именно в нем проживает должник с детьми и иных жилых помещений нет, квартира может признаваться единственным жильем независимо от стоимости. Второй критерий — соразмерность условий проживания, добавляет адвокат.

«Верховный суд разъяснил, что понятие "роскошного жилья" не тождественно высокой рыночной цене, требуется оценка, превышает ли площадь и уровень комфорта разумные нормы для конкретной семьи», — отметил Минимулин. Также требуется учесть экономический смысл продажи и интересы детей.

«Если в ходе нового рассмотрения будет подтверждено, что квартира — единственное жилье семьи с детьми, а продажа не создаст реальной выгоды для кредиторов, суд, вероятно, применит исполнительский иммунитет и исключит ее из массы», — утверждает юрист.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит уточняет, что ключевым моментом является достаточность вырученных от продажи средств для расчета с кредиторами.

«Такие дела распространены в судебной практике. Есть ряд общих ориентиров их решения, выработанных в практике Конституционного и Верховного судов РФ. Поскольку кассационный суд направил дело на новое рассмотрение, то вопрос об обращении взыскания на спорную квартиру будет заново решать суд первой инстанции», — заключил эксперт.

Дача Врублевского на Рублевке ушла с молотка

Павел Врублевский в октябре 2025 г. был осужден на 10 лет за мошшеничество в интернете, писал CNews. Его обвинили в создании сайта, который заманивал пользователей социальных сетей ложными сообщениями о возможном заработке в интернете: участие в опросах, лотереях, розыгрышах, Chronopay осуществлял процессинг, а оператором сайта была компания «Вангуд».

В материалах дела говорилось, что потерпевшими от указанной схемы было 100 тыс. россиян, а сумма ущерба составила 500 млн руб. Однако на суде выяснилось, что потерпевшими являются лишь 36 человек, а сумма ущерба составляет 534 тыс. руб. В то же время следствие решило, что весь оборот «Вангуд» в сумме 424 млн руб. имел криминальный характер.

Суд признал Вагулевского банкротом в сентябре 2024 г., когда тот еще находился под арестом по делу о мошенничестве. В конкурсную массу включено имущество на 368,8 млн руб. Помимо указанной квартиры в списке имущества оказалась дача в Жуковке под названием «Дача №4». Площадь дома — 1 тыс. кв. м, а участка — 5,8 тыс. кв. м. Рыночная стоимость — 221 млн руб. Согласно данным «Федресурса», дача расположена на территории ГУП «Оздоровительный комплекс «Жуковка» Управления делами президента РФ.

Дача в Жуковке ушла с молотка в апреле 2025 г. Ее приобрела Анастасия Лыга за 200 млн руб., свидетельствуют данные «Федресурса». По данным «Контур.фокуса», покупательница возглавляет несколько компаний, занимающихся недвижимостью, и принадлежащих Михаилу Клюкину.

Также на торги планировалось выставить 50%-ную долю в жилом доме на 260 кв. м в дереве Палицы и половину участка на 1650 кв. м. Рыночной стоимостью 21 млн руб. Информации о продаже данного имущества нет.

Сумма требований к Врублевскому на январь 2025 г. составляла 78 млн руб., в том числе ООО «Хронопей сервисез» требовало 44,6 млн руб., Евгений Огурцов — 500 тыс., а Марина Заколупина — 1 млн.

Чем еще «прославился» Врублевский: след спецслужб

Уголовное дело о мошенническом сайте не единственное, в котором фигурировал Врублевский. Как писал CNews, в 2010 г. DDoS-атаке подверглась платежная система «Ассист», конкурент Chronopay. В результате была парализована продажа билетов «Аэрофлота». Врублевский был арестован вместе с другими хакерами. Сначала они признали вину, однако в ходе процесса Врублевский отказался от признаний. Суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Отбыв половину срока в колонии-поселении, он освободился по УДО.

Предприниматель в конце концов признал свою вину в организации DDoS-атаки против «Аэрофлота». Однако в 2016 г. под стражей оказался замглавы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов занимавшийся данным делом, вместе с другим сотрудником данного центра Дмитрием Докучаевым, а также сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым были арестованы по обвинению в разглашении гостайны.

Врублевский утверждал, что это он передал правоохранительным органам информацию о сотрудничестве Михайлова со спецслужбами США. Якобы Михайлов передал им информацию по делу о DDoS-атаке «Аэрофлота». В 2019 г. все фигуранты были признаны виновными, Михайлов получил 22 года, Стоянов 14 лет.