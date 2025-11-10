В России появится «технологический сбор» на поддержку отечественных производителей техники. Кого заставят платить

В России введут так называемый «технологический сбор» с целью поддержки отечественного производства радио- и микроэлектроники. Дополнительная нагрузка ляжет в первую очередь на импортеров техники, а также на внутренних производителей. Общая концепция сборов уже есть но, нет никакой конкретики, с поставщиков и вендоров какой именно техники будут удерживаться дополнительные деньги.

Новый сбор во благо российской электроники

Российские власти приняли решение о введении в стране так называемого «технического сбора» и отправке этих денег на помощь в развитии отечественной отрасли радио- и микроэлектроники, пишут «Ведомости». Идею таких сборов в середине лета 2025 г. озвучил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Собранные деньги будут направлены «на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники», подчеркнули собеседники «Ведомостей». При этом они не стали раскрывать размер суммы, которую власти намерены собрать.

По словам источников издания, приближенных к российским Минпромторгу и Минфину, идея настолько созрела, что уже превратилась в поправки к действующему в стране закону о промышленной политике. Автор поправок – Минфин, а на рассмотрение в Правительство России его внес Минфин.

Бештау Отечественная электроника нуждается в очередных мерах поддержки

Если поправки будут приняты на всех уровнях и получат подпись главы государства, то у бизнеса будет сравнительно немного времени на подготовку к изменениям. Нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 г., то есть менее чем через год.

Никаких подробностей

К моменту выхода материала никакой конкретики относительно того, как именно будет работать новый механизм, и кто именно будет поддерживать российскую микро- и радиоэлектронику из своего кармана, в открытом доступе не было.

«Ведомости» пишут, что власти намерены возложить новое бремя на неких «импортеры соответствующей продукции», а также на «внутренних производителей». При этом в случае последних не будет никакой привязки к степени локализации их продукции.

Что особенно важно, пока нет абсолютно никакой информации, на какие именно товарные категории распространятся новые поборы. По словам источников издания, новый «технологический сбор» коснется лишь тех товарных категорий, в которых «доля отечественных производителей невысока».

Для примера, отечественных производителей в настоящее время почти нет среди вендоров смартфонов и планшетных компьютеров.

По заверениям источников «Ведомостей, ставка «технологического сбора» будет определяться отдельно для каждой конкретной единицы продукции. Итоговая сумма будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от цены этой продукции.

Собеседники издания утверждают, что максимальная фиксированная ставка для самой дорогой единицы продукции не будет превышать 5 тыс. руб. «Усредненная ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции», – отметил один из них.

Не все сразу

Как пишут «Ведомости», список товаров, на которые в итоге будет распространен сбор в поддержку российской электроники, будет утверждаться поэтапно. На данный момент неизвестно, сколько таких этапов будет, но растянутся они на несколько лет.

В течение этого периода перечень такой продукции будет постепенно расширяться, утверждают источники издания, не уточняя темпов его роста. Всем этим займется российское Правительство.

На первом этапе новые поборы коснутся исключительно готовой продукции, уверяют собеседники издания.

Кто именно будет оператором нового сбора, пока остается неизвестным. Зато известно, кто им точно нее будет – собеседник «Ведомостей» утверждает, что эти полномочия определенно не будут переданы Центру развития перспективных технологий, который в настоящее время занимается маркировкой продукции.

Полномочии администратора «Технологического сбора» получит Минпромторг. В числе прочего ведомство будет заниматься разработкой необходимой нормативной базы.