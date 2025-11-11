Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

В реестре российского ПО появятся два подреестра: один — для доверенного ПО с ужесточенными требованиями по информационной безопасности, второй — для ИТ-решений, разработанных непрофильными компаниями для собственных нужд. В итоге порог входа в реестр повысится, объяснил на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев.

Две новые сущности в реестре российского ПО

Два новых перечня появится в реестре российского ПО — об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. объявил глава Минцифры Максут Шадаев. Первый будет представлять собой перечень доверенного ПО, которое используется на объектах КИИ и соответствует дополнительным требованиям информационной безопасности.

Во второй подреестр будут попадать ИТ-решения, разработанные компаниями для собственных нужд. Их включат в перечень только после решения правительственной комиссии по цифровой трансформации, которая должна подтвердить, что на рынке отсутствует зрелый российский аналог. Таким образом, порог вхождения в реестр ПО для таких разработок сильно повышается.

Цель нововведения — сбалансировать ситуацию на рынке

Как объяснил Максут Шадаев, цель нововведения — сбалансировать ситуацию на рынке. Крупные корпорации часто сами для себя разрабатывают аналоги ИТ-продуктов в своих кэптивных компаниях, затем включают их в реестр ПО и таким образом демонстрируют переход на российские решения — вместо того, чтобы искать их на рынке. Это негативно влияет на спрос на отечественное ПО в целом — он уже падает.

«Это отдельная процедура, которую мы будем сейчас вводить. Она в законе уже предусмотрена», — пояснил Максут Шадаев, отметив, что новая конструкция позволяет учесть разный уровень зрелости российских решений и «не дать отсидеться в засаде крупному российскому бизнесу со ссылкой на то, что на рынке нет достойных аналогов».

Таким образом, над компанией, которая решилась профинансировать собственную разработку, дамокловым мечом будет висеть угроза того, что комиссия при включении продукта в реестр придет к выводу, что аналог на рынке все же был.

Права на продукт также должны оставаться у разработчиков, чтобы они могли их тиражировать.

Как попасть в реестр

Сейчас попасть в реестр ПО, который ведет Минцифры, могут юридические лица с долей участия российских граждан в капитале не меньше 50% или физлица — граждане России, которые производят софт или ПАКи.

Сумма выплат за границу (допустим, по лицензионным договорам) не должна превышать трети от общей выручки, а исключительные права на ПО должны принадлежать заявителю на территории всего мира. Также софт не должен иметь ограничений на использование на территории России.

Госкомпании могут податься на включение собственной разработки в реестр лишь в том случае, если в реестрах ПО России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет аналогов такого продукта.

Кроме того, софт должен быть совместимо по меньшей мере с двумя операционными системами, которые соответствуют требованиям к доверенному ПО.

Те же требования касаются и правообладателей ПАКов. 22 октября 2025 г., согласно постановлению правительства №1236, утверждающему правила формирования реестра, для включения ПАКа в реестр ПО только софт комплекса в его составе должен находиться в реестре.

