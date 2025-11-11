Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Ажиотажный спрос на российские продукты стихает, но крупным корпорациям больше не удастся «отсиживаться», ссылаясь на отсутствие достойных альтернатив западному софту. Об этом на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. заявил глава Минцифры Максут Шадаев, озвучивший новые сроки импортозамещения ПО на объектах критической информационной инфраструктуры. Новый дедлайн — 1 января 2028 г., однако предусмотрен ряд механизмов, которые позволят эти сроки двигать.



«Конструкция однозначная и жесткая»

Субъекты критической информационной инфраструктуры должны будут мигрировать на отечественные программные и аппаратные продукты до 1 января 2028 г. — такой срок на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. озвучил глава Минцифры Максут Шадаев. Цель — заставить крупные компании уйти от политики «консервации зарубежного ПО» и переходить на российский софт. В то же время, признал руководитель ведомства, срок в два года по многим позициям останется недостижимым.

80% ключевых управленческих и производственных процессов к 2030 г. нужно перевести на российское ПО

Максут Шадаев озвучил несколько вариантов, которые могут выбрать компании, чтобы увеличить сроки импортозамещения с двух до шести лет.



Первый вариант — компания может инициировать особо значимый проект по пилотированию и внедрению российского софта, заключив соглашение с Правительством России. В этом случае можно сдвинуть дедлайн еще на два года и привлечь госсредства на его реализацию.

«Но компании должны податься и взять ответственность на себя за реализацию особо значимых проектов», — уточнил Максут Шадаев.

Игроки могут внутри отрасли распределить работу над российскими альтернативами — кто какие «белые пятна» будет закрывать с господдержкой или без нее.

Второй вариант — если до 1 сентября 2026 года компания подписывает контракт по внедрению российского ПО, и это будет реализовано после 1 января 2028 г., никаких санкций тоже не будет. У компании будет 48 месяцев на завершение контракта — если срок будет больше, Минцифры готово «рассматривать» продление. Валидным останется дедлайн, указанный в контракте.

Третий вариант касается только программно-аппаратных комплексов. Компаниям разрешили эксплуатировать зарубежные ПАКи на объектах критической информационной инф«»раструктуры до тех пор, пока не истечет срок их амортизации. Однако с 1 января 2028 г. закупать и устанавливать можно будет только российские решения.

Оборотные штрафы для всех

Штрафовать будут компании за отказ классифицировать элементы своей инфраструктуры как объекты КИИ и за нарушение сроков по импортозамещению.

Что касается классификации — правительство будет утверждать для каждой отрасли перечень значимых объектов КИИ и типовые критерии, по которым системы можно будет к ним относить, чтобы у компаний не оставалось возможности остаться в тени. Для каждой отрасли будет утвержден определенный план со сроками перехода на различные классы российских решений, отметил министр (при этом, снова добавил он, сейчас срок планируется для всех решений установить один, и «амбициозный» — все то же 1 января 2028 г.).



«Напомню, что у нас в какой-то момент получилось так, что две трети значимых объектов КИИ, точно больше половины, были КТ и МРТ в здравоохранении, — отметил Шадаев. — При этом у нас были крупные корпорации, у которых значимых объектов КИИ были единицы, и те, у которых вообще их не было. Поэтому свобода в этой части прекращается».

За срыв сроков по импортозамещению заказчиков будут ждать оборотные штрафы — их нужно будет платить ежегодно, если отказываешься переходить на российские решения.

«Мы сейчас обсуждаем уровень штрафов, — уточнил глава министерства. — Конструкция достаточно жесткая и однозначная. Ситуация, когда крупные компании отсиживаются в тылу, объясняя, что адекватных решений нет, и не занимаются поиском альтернатив — ее больше не будет».

Что сейчас происходит с импортозамещением

В последнее время ажиотажный спрос на российский софт утих, крупные компании научились жить с текущими западными решениями, обновлять их и донастраивать — и потеряли интерес к теме импортозамещения. Первоначальный дедлайн замещения иностранного ПО к 1 января 2025 г. был сорван.

В то же время в указе Президента России определены национальные цели развития, которые предполагают, что 80% ключевых управленческих и производственных процессов в российских компаниях к 2030 году должны быть переведены на отечественное ПО.

«А еще должна быть достигнута цифровая зрелость в ключевых отраслях экономики. То есть цифровая зрелость, уровень цифровизации этих отраслей, должен быть сравним с международной практикой. Поэтому мы отталкиваемся от того, что задачу по внедрению российского софта никто не снимал. И здесь мы должны создать такую систему стимулов, которая бы заказчиков мотивировала по переходу на российские решения», —отметил Шадаев.

При этом все усложняется тем, что большей части финансовых поблажек российская ИТ-отрасль уже лишилась.

Напомним, вступившие в силу с 1 сентября 2025 г. поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» о переводе на российский софт финансовых, энергетических и компаний из ряда других отраслей пока не заработали. Власти еще согласовывают, какие объекты и как должны исполнять требования.

Ранее CNews также писал о том, что российские власти намерены ввести ответственность за отказ компаний от импортозамещения иностранных ERP-систем, в особенности SAP.