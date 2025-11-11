Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли

В 2025 г. «Роскадастр» собирается закупить снимки с негосударственных космических аппаратов на 212,7 млн руб. Ведомство сможет использовать эти данные для мониторинга и оперативного обновления карт. Это первое крупное приобретение космических снимков с негосударственных космических аппаратов, замечают эксперты.

Открытый аукцион на космические снимки

Публично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» проводит в 2025 г. крупнейшую закупку космических снимков Земли почти 213 млн руб., пишут «Ведомости». Сотрудники службы смогут использовать эти данные для мониторинга и оперативного обновления карт.

ППК «Роскадастр» собирается закупить снимки с негосударственных космических аппаратов на 212,7 млн руб., это следует из информации на сайте государственных закупок, опубликованной в начале ноября 2025 г. Для этого «Роскадастр» объявил аукцион на предоставление данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сделанных не ранее второго полугодия 2025 г.

ДЗЗ — процесс получения информации о поверхности и недрах Земли путем наблюдения и измерения из космического пространства собственного и отраженного излучения элементов суши, океана и атмосферы. В целом данные ДЗЗ применяются как в государственном, так и в коммерческом секторе, замечает генеральный директор Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев. На отечественном рынке наиболее востребованы данные дистанционного зондирования в лесном хозяйстве, поскольку леса занимают свыше 45% территории России, в агропроме, в управлении городским развитием, перечисляет он.

Уточняется, что необходимая площадь покрытия снимками достигает почти 345 тыс. кв. м. Это участки в Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии, в республиках Карелия и Коми, а также в Амурской и Магаданской областях, Якутии и Забайкальском крае. Заявки принимаются до 17 ноября 2025 г.

В апреле 2024 г. был принят закон о платных снимках из космоса. Согласно ему, с 1 января 2025 г. органы власти должны покупать, а не бесплатно получать данные ДЗЗ. Но, как говорил первый заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко в сентябре 2025 г., этот закон так и не заработал. По его словам, на этот год не было заложено средств на оплату соответствующих услуг в бюджете, как писал CNews. Поэтому на 2025 г. было принято постановление правительства, которое позволяет «Роскосмосу» предоставлять ведомствам данные ДЗЗ в рамках государственного заказа по-прежнему бесплатно.

ППК «Роскадастр» был создан в 2021 г. после принятия соответствующего закона. Планировалось, что организация будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов. Компания стала оператором информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Большая закупка

Согласно проанализированным государственным закупкам по ДЗЗ, для «Роскадастра» это первое крупное приобретение космических снимков с негосударственных космических аппаратов, замечает генеральный директор и сооснователь космической компании SR Data Игорь Кожелин.

В 2025 г. «Роскосмос» основной поставщик снимков ДЗЗ. Поставлять данные должны с российских негосударственных космических аппаратов ДЗЗ. Для этого между АО «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») и операторами негосударственных спутников ООО «Ситроникс спейс» (текущее название ГК «Спутникс») и ООО «МТ-лаб» в 2024 г. должен был быть заключен государственный контракт на закупку данных ДЗЗ.

Объем рынка

Оценки объема рынка услуг ДЗЗ в России сильно разнятся и зависят от того, учитывать ли только продажу снимков или также и различных аналитических сервисов на их базе, обращает внимание генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Кроме того, существует большой серый рынок продажи данных ДЗЗ с иностранных спутников, который после 2022 г. стал еще более непрозрачным, замечает он. По оценкам ComNews, объем рынка услуг ДЗЗ в России (включая и снимки, и аналитику) в 2025 г. составляет примерно от 4,9 до 5,1 млрд руб.

«Роскосмос» при расчетах платы исходил из стоимости спутникового снимка земной поверхности 1,5 тыс. руб. за один кв. км (для снимков с пространственным разрешением 0,5 м), говорит Леонид Коник. Если считать по этой цене, «Роскадастр» заплатил бы по 517,5 млн руб. за разовую съемку территории площадью 344 964,85 кв. км. Если делать это хотя бы один раз в неделю, то за год затея вылилась бы в 27 млрд руб. По его мнению, у частных компаний это можно будет получить дешевле и с большей оперативностью. В России есть несколько частных владельцев ДЗЗ-спутников, помимо «Спутникса» это «Стилсофт» и «Стилспэйс», «Геоскан» и ряд других, а также несколько десятков провайдеров данных с различных спутников ДЗЗ, включая зарубежные, приводит примеры эксперт.

У России самая большая площадь и только спутниковые средства могут покрыть ее полностью связью, т.е. в России рынок ДЗЗ больше по своим потребностям, чем в среднем в мире, говорит генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По его мнению, о настоящей рыночной цене можно было бы говорить, если бы у потребителя был выбор – покупать снимки у «Роскосмоса», Китайское национальное космическое управление или индийской Индийская организация космических исследований. Если же «Роскосмос» остается единственным поставщиком, то его цены должны быть под надзором Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, чтобы не было использования монопольного положения, обращает внимание он.