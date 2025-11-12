Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями

Бизнесмен Дмитрий Прудников, создатель технопарка «Волга» под Нижним Новгородом, может сесть в тюрьму на 10 лет. Его обвиняют в крупном мошенничестве с госсубсидиями на сотни миллионов рублей. Он свою вину категорически отрицает.

Под суд за компрессор

Предприниматель Дмитрий Прудников, стоявший у истоков технопарка «Волга» в городе Бор Нижегородской области, оказался на скамье подсудимых. Как пишет «Коммерсант», его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в котором замешаны бюджетные средства.

Прудникова судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Наказание за это преступление – штраф до 1 млн руб. и тюрьма на срок до 10 лет.

По информации Коммерсанта, Прудникова обвиняют в мошенничестве с субсидиями Минпромторга России. Согласно материалу дела. В 2022-2023 гг. он похитил 209,8 млн руб. из федбюджета, которые были направлены через правительство Нижегородской области на развитие технопарка «Волга».

Подробнее о деле

Развитием технопарка руководит компания ООО «Прано групп», единственным владельцем которой на момент выхода материала являлся сам Прудников. Компания основана в феврале 2022 с уставным капиталом 100 тыс. руб. Гендиректор – Дмитрий Гришин (данные ЕГРЮЛ).

Управление Генеральной прокуратуры России по Северо-Западному федеральному округу Окончательный судебный вердикт пока не вынесен

Компания имеет 39 видов деятельности, основной среди которых – «fренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» (код ОКВЭД – 68.20).

По версии следствия, в 2022 г. Прудников решил украсть выделенные из бюджета страны деньги, «создав видимость достижений "Волги"» пишет «Коммерсант».

Все связаны

По информации издания, за подготовку заявки на конкурс проектов развития технопарков отвечал гендиректор «Прано групп» Дмитрий Гришин. Он также является главой компании «Промтехника Приволжье», основанной в 2015 г. с уставным капиталом 21,5 млн руб. Прудников среди ее бенефициаров тоже присутствует – компания почти на 10% принадлежит фирме «Агропромкапитал», которая основана в 2024 г. в Москве и имеет уставный капитал 68,6 тыс. руб. Прудников – ее единственный владелец.

Как пишет «Коммерсант», Гришин направил Минпромторг Нижегородской области концепцию и бизнес-план технопарка «Волга». Наряду с этими документами Гришин предоставил властям региона обоснование расходов и соглашения с резидентами технопарка – НПО «Андроидная техника», «Агат», «Промышленноый капитал», «Газпромтехник», «Сапфир», «Хромос Инжиниринг» и другими компаниями.

В 2022 г. замминистра Альбина Разина признала «Прано групп» победителем регионального конкурса. Это было в ноябре 2022 г., и тогда же она согласовала субсидии в размере 906,3 млн руб.

Следующим этапом было получение одобрения Минпромторга России заявки на субсидию, но здесь проблем не возникло. В ноябре 2023 г. состоялось подписание документа на возмещение «Прано групп» всех затрат на создание «Волги». Подписи поставили региональный министр Максим Черкасов и Дмитрий Гришин.

О каких затратах речь

В числе прочего «Прано групп» просила государство о возмещении части затрат на покупку установки для производства сжатого воздуха, то есть компрессорную станцию. Согласно материалам следствия, 8 декабря 2023 г. «Прано групп» получила ее от компании «Промтехника Приволжье» по отдельному договору поставки.

Следствие считает, что этот договор был фиктивным – компрессорная станция якобы была куплена у турецкого поставщика и еще в 2015 г. ввезена в Россию. Исходя из этого, по подсчетам гособвинителя, Дмитрий Прудников обманул областное и федеральное министерства промышленности и торговли и похитил 208,9 млн руб. бюджетных средств.

Вину еще нужно доказать

На момент выхода материала Прудников свою вину не признавал и предъявляемое ему обвинение называет абсурдным, утверждая, что «его смысл противоречит здравому», пишет «Коммерсант». По словам Прудникова, в 2015 г. он решил перевести свои зарубежные активы в Россию, в том числе частично в Нижегородскую область.

«Мы единственные в России и одни из немногих в мире производим доильные роботы. Активно занимаемся импортозамещением электроники. В 2015 г. мы начали изучать смежные бизнесы, которые можно было бы запустить в России. У нас закуплено оборудование, в том числе по производству сжатого воздуха, и организован технопарк», – заявил Прудников (цитата по «Коммерсанту»).

В ходе слушания дела предприниматель завил, что оборудование для энергоцентра технопарка было подготовлено заранее. При этом он пояснил, что основанная в начале 2022 г. компания «Прано групп» изначально создавалась именно для развития «Волги». Прудников подчеркнул, что у других его компаний на тот момент были «непроизводственные ОКВЭДы».

Как пишет «Коммерсант со ссылкой на Прудникова, необходимое для начала работы технопарка оборудование «было передано на баланс управляющей компании, которая оплатила компрессорную установку за счет субсидии в размере 150 млн руб. и 69 млн руб. заемных средств».

Прудников добавил, что следствие пытается обвинить его в том, что компрессорную станцию не разобрали и не переместили. «Предприятие вложило собственные деньги, ему предъявили претензию в хищении еще и собственных средств. То, что мы перевезли установку из-за рубежа, считается законным расходованием средств, а то, что мы ее не разобрали и не переместили, – незаконным», – заявил предприниматель (цитата по «Коммерсанту»).

Адвокаты подсудимого подтвердили, что оборудование было приобретено у представителей турецкой фирмы, и что «его поставили, оно работает» «Следствие посчитало, что, поскольку это оборудование никуда не перемещалось, это был обман», – сказали они.

Также защита попросила перевести Прудникова под домашний арест, но эта просьба была отклонена. Вместо этого суд продлил ему срок нахождения под стражей еще на три месяца.