Гигантский поставщик инструментов для разработки микросхем увольняет тысячи сотрудников

Synopsys избавляется от кадров

Американский разработчик инструментов автоматизированного проектирования электронных устройств (EDA) Synopsys уволит 10% работников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, поданные компанией в регулирующие органы.

Сокращение штата в Synopsys проводится на фоне продолжающейся интеграции Ansys в ее структуру. Сделка по поглощению Ansys, работающей в сфере программной инженерии, оцененная в $35 млрд, была заключена в январе 2024 г. и закрыта в июле 2025 г.

Кроме того, агентство обращает внимание на слабые финансовые показатели Synopsys по итогам III квартала 2025 финансового года.

Массовые увольнения в Synopsys могут быть напрямую не связаны с необходимостью компенсировать расходы на дорогостоящую покупку. Ранее TrendForce сообщил о том, что это мероприятие было запланировано еще до закрытия сделки.

В какую сумму обойдется мероприятие

По сообщению Reuters, увольнения в основном придутся на 2026 финансовый год, который для Synopsys начался 1 ноября 2025 г. Реструктуризацию планируется завершить ближе к концу 2027 финансового года.

Свое решение один из крупнейших вендоров EDA-инструментов в мире обосновывает перенаправлением инвестиций в более перспективные с точки зрения роста направления бизнеса. Учитывая общую численность персонала Synopsys, в связи массовыми увольнениями работы лишатся около 2 тыс. человек.

В компании ожидают, что расходы на реструктуризацию составят до $350 млн (до вычета налогов). Средства будут направлены преимущественно на выплату выходных пособий уволенным сотрудникам. Таким образом, на каждого сотрудника компания потратит около $175 тыс.

Какие трудности испытывает Synopsys

По сообщению немецкого издания Ad Hoc News, сразу несколько крупных юридических фирм подали коллективные иски к Synopsys, обвинив компанию во введении в заблуждение относительно успехов ее IP-бизнеса (IP – интеллектуальная собственность).

В рамках IP-бизнеса Synopsys лицензирует клиентам практически готовые компоненты, а также наборы связанных между собой компонентов для решения тех или иных стандартных задач, которые затем могут быть интегрированы с другими блоками в составе интегральной микросхемы.

Претензии истцов сводятся к несоответствию между заявленными компанией свойствами решений в этой сфере и реальным положением дел. В действительности решения якобы требуют доработки под нужды клиентов, что дорого обходится Synopsys и, соответственно, негативно отражается на прибыльности бизнеса.

В начале ноября 2025 г. Synopsys покинул Рик Махони (Rick Mahoney), директор компании по доходам (CRO).

В сентябре 2025 г. CNews писал, что Synopsys вложила значительные средства в разработку инструментов для крупного производителя интегральных микросхем – Intel, по некоторым косвенным признакам, ожидая возврата инвестиций во второй половине 2025 г. Однако, согласно источникам на рынке, сделка была расторгнута по инициативе клиента.

Ранее неоднократно сообщалось о наличии у Intel проблем с освоением технологических процессов 18A и 14A.

Вероятно, на бизнесе Synopsys отразились последствия одного из коротких эпизодов давно продолжающейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином. В мае 2025 г. США ввели ограничения на поставку EDA-инструментов китайским компаниям.

Хотя ограничения и были отмены уже в июле 2025 г., бизнес Synopsys в определенной мере все равно успел пострадать. Например, пока ограничения действовали, клиенты компании с опаской рассматривали возможность заключения долгосрочных контрактов.

Наконец, сделка по приобретению Ansys привлекла к себе пристальное внимание антимонопольных регуляторов. По информации The Wall Street Journal, ради получения одобрения на ее совершение обеим компаниям пришлось избавиться от некоторых активов. До слияния компании пересекались в областях, связанных с симуляцией, а также анализом при проектировании электроники и интегральных микросхем, то есть в некоторых сегментах рынка Ansys и Synopsys конкурировали друг с другом.

Synopsys сохранит лидерские позиции

По итогам III квартала 2025 г. финансового года (для Synopsys завершился 31 июля 2025 г.) выручка Synopsys составила $1,74 млрд, тогда как аналитики прогнозировали данный показатель на уровне $1,77 млрд. С учетом скорректированных данных прибыль компании составила $3,39 на акцию вместо $3,74, спрогнозированных экспертами.

Несмотря на слабые финансовые показатели, Synopsys, вероятно, не утратит свои лидерские позиции в ближайшем будущем. Согласно прогнозу аналитиков TrendForce, по итогам 2025 г. на глобальном рынке EDA-инструментов пальма первенства достанется Cadence Design Systems (доля 32%). Второе место – за Synopsys (30%). Тройку замкнет Siemens с 13%. Оставшиеся 25% между собой поделят более мелкие игроки.