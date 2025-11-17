Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников

Власти КНР провели масштабную трансграничную операцию против кибермошеннических банд в Мьянме. Множество главарей приговорены к смертной казни.

Как минимум и как максимум

Китайское правосудие приговорило к смертной казни главарей преступной группы, которая, по утверждению обвинения, занималась кибермошенничеством в промышленных масштабах с территории соседней Мьянмы.

Помимо кибермошенничества, осуждённые занимались управлением казино, а также совершали насильственные преступления - убийства, членовредительство, похищения, вымогательства, вовлечение в проституцию. Злоумышленники также осуществляли переправку нелегальных мигрантов через границу.

По данным следствия, злоумышленники выманили у своих жертв минимум 29 млрд юаней (более $4 млрд) и лишили жизни как минимум шестерых граждан Китая.

К смерти приговорены Бай Со Чэн, его сын Бай Ин Кан, а также их подельники Ян Ли Цян, Ху Сяо Цзян и Чень Гуан И. Ещё пять членов банды получили пожизненные сроки, девять - сроки от трёх до двадцати лет заключения. Ещё двоим присудили отложенную высшую меру, что означает, что их казнят, если они в ближайшие два года совершат какие-либо новые преступления.

Бай Со Чэн и его сын в прошлом были офицерами Сил пограничного контроля Кокана, провинции Мьянмы, непосредственно соседствующей с КНР. Пограничники Кокана формально подчиняются правящей в Мьянме военной хунте, но фактическая степень контроля крайне низка. Силы пограничного контроля де-факто полностью подчинили себе провинцию и превратили её в одно из крупнейших средоточий мировой киберпреступности, которая ежегодно наносит многомиллиардный ущерб мировой экономике.

Семейство Бай, со своей стороны, создало не менее 41 «технопарка» вблизи китайской границы, с территории которых осуществляли преступную деятельность - онлайн и оффлайн.

Всего на территории Кокана насчитывалось не менее 200 таких комплексов, и фактически они уже рассматривались на уровне ООН как гуманитарная катастрофа, поскольку их владельцы заманили туда в общей сложности не менее 120 тысяч человек. В большинстве случаев злоумышленники достойное трудоустройство, а на деле заставляя заниматься преступной деятельностью.

«Для крупного криминала по всему миру это вполне типичный модус: людей - особенно из бедных регионов - выманивают за рубеж обещаниями высокой зарплаты, а в результате они оказываются в неволе и вынужденно соучаствуют в преступной деятельности, чтобы элементарно уцелеть, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Киберкриминал тут тоже не исключение, особенно когда речь идёт о промышленных масштабах: кибермошенничество автоматизации поддаётся лишь постольку-поскольку, так что с определённого момента злоумышленники уже не могут полагаться только на добровольных соучастников».

Многоуровневое давление

В 2023 году власти КНР начали оказывать усиленное давление на власти Мьянмы, причём не только дипломатическое: за поимку главарей банд была назначена крупная награда, а кроме того, оппозиционные вооружённые формирования, известные как Союз Трёх Братств, осуществили при поддержке Пекина масштабное наступление в приграничных регионах Мьянмы. Часть преступных хабов были разгромлены, и в Китай переправили порядка 4000 человек.

Помимо этого, 11 местных главарей, относившихся к семейству Мин, выманили в Китай под предлогом участия в некоем фестивале и арестовали.

За этим последовала резня, которую учинили боевики Сил пограничного контроля Кокана в одном из кибермошеннических притонов. Жертвами стали десятки людей, в том числе граждан КНР. За головы организаторов нападения была назначена дополнительная награда, и ими занялись уже официальные власти Мьянмы. В итоге семейство Бай и другие были официально переданы Китаю.

Всего, по утверждению пресс-службы Министерства общественной безопасности КНР, из Мьянмы в Китай были доставлены 31 тысяча «подозреваемых» в содействии киберкриминалу. Вероятно, далеко не все они участвовали этой деятельности добровольно.

Китай, со своей стороны, посодействовал заключению перемирия между Союзом Трёх Братств и властями Мьянмы.

Членам клана Мин также вынесли смертные приговоры - ещё в сентябре 2025 г.