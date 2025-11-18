Новые iPhone некому рисовать. Из Apple сбежал талантливейший дизайнер, который мог заменить Джони Айва

Apple покинул дизайнер, создавший облик новейшего смартфона iPhone Air. Он ушел из компании в неназванный стартап. В 2019 г. так же поступил Джони Айв – легендарный дизайнер, создавший внешность подавляющего большинства устройств Apple. В последние годы Apple стремительно теряет талантливых специалистов – дизайнеров, инженеров, программистов.

Siri, нарисуй iPhone

Компания Apple лишилась талантливого дизайнера, который стоит за обликом нового iPhone Air – самого тонкого смартфона компании в истории. Как сообщил аналитик агентства Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), он покинул компанию, чтобы работать в неком стартапе, название которого пока засекречено.

Внешний вид iPhone Air создавал Абидур Чоудхури (Abidur Chowdhury), которого портал WCCFTech называет «восходящей звездой Apple» (a rising star within Apple). Судя по всему, компания возлагала на него большие надежды, как в свое время на легендарного Джонатана «Джони» Айва (Johnathan «Jony» Ive).

По данным Bloomberg, дизайнер ушел из Apple в стартап в сфере искусственного интеллекта. Можно было бы предположить, что это компания OpenAI, которая на постоянной основе переманивает специалистов Apple, однако ее гигантские масштабы и огромное влияние на весь мир не позволяют считать ее стартапом.

Apple iPhone Air - главное творение Чоудхури для Apple

Сам Чоудхури пока не называет своего нового работодателя. В его профиле в заблокированной в России соцсети для профессионалов LinkedIn Apple по-прежнему указана как нынешний работодатель.

Кто виноват

По мнению Марка Гурмана, уход Чоудхури, с высокой степенью вероятности, не связан с тотальным фиаско нового iPhone Air на мировом рынке. Как сообщал CNews, его продажи оказались настолько низкими, что Apple почти до нуля снизила его производство спустя всего два месяца после премьеры.

У Гурмана есть более обнадеживающая информация, источники которой он не раскрывает. Согласно ей, Apple в целом не делала ставку на iPhone Air как на самый маржинальный смартфон новой линейки – она рассчитывала на то, что он составит лишь 6-8% годовых продаж. Но это немного не совпадает с реальностью, которая заключается в том, что именно iPhone Air был главной звездой на презентации в сентябре 2025 г. Именно ему было уделено больше всего внимания

Кузница кадров поневоле

Увольнение Чоудхури – наглядное доказательство того, что Apple стремительно теряет талантливых специалистов, притом из самых разных сфер. В частности, упомянутая компания OpenAI переманила около 20 сотрудников Apple – дизайнеров, инженеров-аппаратчиков, специалистов по пользовательскому интерфейсу.

Все они нужны ей для очень амбициозного проекта – как пишет WCCFTech, она создает «убийцу iPhone» (iPhone Killer), некое устройство без дисплея на базе искусственного интеллекта, способное заменить собой классические смартфоны.

Среди этих выдающихся бывших сотрудников Apple, которые ныне работают на OpenAI, числится Мэтт Теобальд (Matt Theobald), эксперт по производственному дизайну. Также в свое время OpenAI переманила Сайруса Дэниела Ирани (Cyrus Daniel Irani), экс-главу отдела дизайна пользовательского интерфейса.

Многократное повторение истории

Сам Джони Айв был принят на работу в Apple в 1992 г., когда ему было 25 лет. Его кандидатуру утвердил лично основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs).

Дизайнерское подразделение Apple Айв возглавил спустя три года, в 1996 г., а в общей сложности он посвятил работе в компании 27 лет своей жизни.

Летом 2019 г. Айв принял решение уйти из Apple и создать собственную дизайнерскую студию, которую он назвал LoveFrom. Уходя, Айв прихватил с собой дизайнера Марка Ньюсона (Marc Newson), примкнувшего к Apple в 2014 г.

В конце декабря 2023 г. стало известно об уходе из Apple опытного дизайнера Танга Тана (Tang Tan) который на протяжении нескольких лет руководил отделом разработки дизайна смартфонов iPhone и умных часов Watch. Как сообщал CNews, его переманил в свою компанию Джони Айв.

Сложно сказать, в чем заключалась работа Тана в отношении Watch, облик которых почти не поменялся с момента анонса первого их поколения в 2014 г. Однако он точно связан с недавним отказом Apple от дизайна iPhone с округлыми торцами. Это случилось с выходом iPhone 12 в 2020 г. До этого Apple с 2014 г. (тогда появился iPhone 6) из года в год эксплуатировала одну и ту же форму корпуса.