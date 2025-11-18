В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

В Кремле прокомментировали массовые отключения мобильного интернета в российских регионах, заявив, что такие меры принимаются силовыми ведомствами по необходимости. В 2025 г. на территории России фиксируются перебои в работе мобильного интернета.

Ограничение мобильного интернета

В Кремле назвали отключения мобильного интернета оправданной мерой, пишет «Коммерсант». В России уже продолжительное время в 2025 г. фиксируются отключения мобильного интернета.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в ноябре 2025 г. ответил на вопрос о целесообразности отключения мобильного интернета в российских регионах: это делается для борьбы с беспилотниками, однако дроны продолжают регулярно поражать различные объекты в стране.

Мобильные операторы, комментируя ставшие регулярными отключения мобильного интернета, указывают, что это происходит по независящим от них причинам. В правительстве тоже говорят лишь, что отключения — вынужденная мера.

18 ноября 2025 г. спикер Кремля отметил, что оценку целесообразности этих мер могут и должны давать специалисты. «Мы исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства», — заявил Песков, отметив, что целью отключения мобильного интернета является обеспечение безопасности. «Принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — подчеркнул он.

По данным Минобороны, только 17 ноября 2025 г. в период с 20:00 до 23:00 над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства.

Именно поэтому с мая 2025 г. в десятках регионов России начали регулярно отключать передачу данных, оставляя только голосовую связь и SMS. Это позволяет «сбивать с толку» беспилотники, которые используют сигналы базовых станций для ориентирования и корректировки полета.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подготовило белый список из более чем 50 ресурсов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. Как писал CNews, cреди них — «ВКонтакте», мессенджер Max, Ozon, Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито» и другие сайты. 14 ноября 2025 г. в перечень добавили «Альфа-банк», «Российские железные дороги», «Почту России», 2ГИС и Tutu.

10 ноября 2025 г. правительственная комиссия одобрила законопроект, который официально освобождает операторов связи от ответственности за отключение сети в случае угрозы атак дронов. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поясняет, что граждане не могут требовать компенсацию, так как отключения вызваны распоряжениями государственные органов и не зависят от операторов.

Главные причины

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, мобильный интернет отключают не от хорошей жизни. Он заверяет, что это действительно необходимо для защиты граждан, гражданских и военных объектов в тылу. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вполне могут использовать российские мобильные сети для наведения беспилотников на объекты.

«Вышки сотовой связи стоят везде, привязаться к ним проблемы не составляет. И использовать их для наведения — тоже. Вычислить их координаты по излучению также несложно. Плюс западные специалисты украинским военным активно помогают. Поэтому отключение связи — это необходимость, это для безопасности людей. Надо разъяснять гражданам, что это делается в их интересах», — говорит Попов.



То, что глушить мобильный интернет начали лишь в 2025 г. специальной военной операции (СВО), он объясняет тем, что противник, судя по всему, начал им активнее пользоваться. Кроме того, ВСУ перестали с чем-либо считаться. «Одно дело — бить по войсковым арсеналам, казармам, полигонам, самим войскам. Но они теперь допускают такую подлость, когда наносят удары по жилым кварталам, магазинам, спортивным сооружениям. То есть бить не эффективнее в военном плане, а побольнее — в психологическом. Подрывают состояние российского народа. И это вынуждает нас обеспечивать достаточную безопасность людей», — отметил Владимир Попов.



Генерал-майор в отставке Александр Хрячков также считает, что отключение мобильного интернета — реальная необходимость. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут как создавать помехи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы те сбивались с курса, так и полностью глушить связь в нужном секторе. Но системы РЭБ начали работать не в июне — они действовали всегда, создавая помехи. «Мобильный интернет отключают наши операторы связи. Потому что противник, его диверсионно-разведывательные группы, используют наши SIM-карты и через наши станции осуществляют наведение дрона на цель. Управляют беспилотниками также по нашим SIM-картам. РЭБ тоже глушит связь, но в данном случае интернет отключают сами операторы. Это необходимость, чтобы не был нанесен удар», — уверен эксперт.

Рост голосового трафика

В октябре 2025 г. россияне стали чаще звонить по телефону после блокировок в мессенджерах, писал CNews. Средние показатели по России выросли на 25%, в ряде регионов они увеличились до 50%. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены.

По данным Т2, в среднем по России с начала августа 2025 г. голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «Сбермобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем по России вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах.