Ценный металл, нужный для производства чипов, подорожал на 1500%. Виновата торговая война США и Китая

Цена на иттрий уходит в небо

Редкоземельный металл иттрий взлетел в цене на 1500% за последние 12 месяцев, пишет Tom’s Hardware. Сегодня рыночная цена за килограмм этого сырья достигает $126, тогда как в конце 2024 г. она не дотягивала даже до $8. Это исторический рекорд стоимости данного материала.

Иттрий – ценный редкозем. Химические вещества, имеющие его в своем составе, широко применяются в промышленности, в том числе полупроводниковой, авиастроительной и энергетической.

Как отмечает Tom’s Hardware, значительное влияние на ценообразование на рынке редкоземельных металлов оказывает продолжающаяся торговая война между Китаем и США. Последние являются одним из главных потребителей редкоземов, тогда как Китай – крупнейший их поставщик на мировой рынок.

Тотальная зависимость от Китая

Согласно отчету Геологической службы США от января 2025 г., в период с 2020 по 2023 гг. 93% иттрия в виде металла и соединений, содержащих его в своем составе, США импортировали из Китая. На долю Германии приходилось 3%, на остальной мир – еще 4%.

По сообщению Australian Financial Review, поставки иттрия из Китая в США были полностью прекращены еще в апреле 2025 г. и с тех пор не возобновились.

В вопросе замещения недоступного импорта редкоземельных элементов американцы рассчитывают на своего торгового партнера Австралию. В октябре 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал с властями Австралии соглашение о поставке редкоземов на сумму $8,5 млрд.

США также планируют добывать редкоземы на собственной территории. В частности, ведутся работы по расширению месторождения Маунтин-Пасс в округе Сан-Бернардино штата Калифорния.

Китай использует доступ к минеральным ресурсам в качестве рычага влияния на США по крайней мере с 2023 г. В августе власти КНР ввели ограничения на экспорт галлия и германия – ценных ресурсов, не относящихся к редкоземам, но тем не менее находящих применение в производстве полупроводников, тяговых батарей, солнечных панелей и пр.

Эпизод затяжной торговой войны

В рамках очередного раунда эскалации в апреле 2025 г. КНР ограничила экспорт редкоземов. Ограничения затронули редкоземельные элементы как в виде сырой руды, так и результата его переработки в виде металлов и их сплавов и даже готовые товары, содержащие в своем составе компоненты из упомянутых выше металлов и сплавов на их основе. Кандидатам на получение экспортной лицензии предписывалось объяснять чиновникам Министерства коммерции КНР, для каких именно целей планируется поставлять за рубеж эти ценные ресурсы.

Действия Пекина являются ответом на введение Вашингтоном 145-процентных пошлин на товары, импортируемые из КНР. Помимо Китая, США пошлинами был обложен импорт ряда других стран, в том числе традиционных торговых партнеров американцев. Все это – часть политики Дональда Трампа, который уверен, что «вернуть былое величие» США позволит выравнивание внешнеторгового баланса за счет введения импортных пошлин, а также использования угроз их введения или повышения в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Ответ Китайцев, который, помимо ограничения экспорта редкоземов, выразился во введении ответных пошлин против США в размере 125%, в конечном счете вынудил администрацию Трампа вернуться к переговорам.

В итоге к началу июля 2025 г. США и КНР договорились о взаимных уступках. Агентство Reuters тогда сообщило, что Пекин отменил ограничения на вывоз редкоземов в США, а Вашингтон вновь разрешил экспорт в Китай этана и ПО для проектирования чипов, который был ограничен в конце мая 2025 г. Иттерия, по всей видимости, отмена ограничений не коснулась.

К тому же в октябре 2025 г. Китай вновь – для многих неожиданно – ввел строгие ограничения на экспорт редкоземов. Трамп в ответ вновь пригрозил повышением пошлин на все товары из Китая, а также запретом на поставку американского «ПО, имеющего критическое значение». В ноябре 2025 г. стороны договорились о «тарифном перемирии» сроком на один год, а КНР смягчила свою позицию по редкоземам.