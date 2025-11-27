Оператор T2 запустил ядро сети 4G на базе российского софта Basis Dynamix

Крупнейшая российская платформа серверной виртуализации Basis Dynamix стала основой инфраструктуры, обеспечивающей работу ключевого компонента сетей 4G (LTE) мобильного оператора Т2. Решение компании «Базис» обслуживает ядро мобильной сети емкостью не менее 55 млн абонентских сессий на территории четырех субъектов Российской Федерации.



Импортозамещение в телекоме

Проект по замещению зарубежных отраслевых решений и внедрению ядра мобильной сети отечественного производства был реализован «НТЦ Протей» по заказу оператора Т2. Перед «НТЦ Протей» стояла задача создать продукт, соответствующий требованиям операторов мобильной связи, оказывающих услуги абонентам на федеральном уровне. Для этого компания существенно доработала свое решение «Протей EPC» и развернула его на серверах Т2 в виртуальной среде, работу которой обеспечивает Basis Dynamix.

Решение компании «Базис» было выбрано как наиболее производительное и проверенное на высоконагруженных геораспределенных инфраструктурах. Вместе с другими продуктами экосистемы «Базис» оно успешно работает в сетях крупнейшего оператора связи, компании «Ростелеком», и инфраструктуре многих финансовых организаций, в частности, «Газпромбанка». Также на решения компании полагаются 120 государственных информационных систем и сервисов, в том числе платформа «ГосОблако». По данным исследования iKS-Consulting, «Базис» является лидером рынка ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и виртуализация рабочих столов), доля компании в 2024 г. составила 26%.

Результаты проекта

Выдающиеся результаты проекта были отмечены участниками рынка. Проект «Ядро мобильной сети 4G» от «НТЦ Протей» был признан лучшим в номинации «Инновации в связи и телекоме» премии «Цифровые решения — 2025». В соответствии с лучшими мировыми практиками, решение внедрено на базе телекоммуникационной облачной архитектуры (т.н. Telco Cloud), что стало возможным благодаря функциональности виртуальной среды Basis Dynamix.

© vectorfusionart / Фотобанк Фотодженика Решение компании «Базис» было выбрано как наиболее производительное и проверенное на высоконагруженных геораспределенных инфраструктурах

«Импортозамещение критически важных компонентов инфраструктуры – непростая задача, которую практически невозможно решить без надежных партнеров. При выборе вендора мы ориентируемся не только на функциональность предлагаемых решений, но в первую очередь на реальный опыт их внедрения и эксплуатации в сложной высоконагруженной инфраструктуре, на компетенции специалистов партнера. Поэтому в проекте по импортозамещению ядра мобильной связи 4G «Базис» стала для нас компанией первого выбора. И как показали результаты совместной работы, с выбором мы не ошиблись», –— прокомментировал Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2.

«Решения «Базиса» лежат в основе множества цифровых сервисов, которыми жители нашей страны пользуются каждый день. Есть у нас и успешный опыт работы с компанией Т2 – в прошлом году мы заключили соглашение о переводе ИТ-инфраструктуры мобильного оператора с иностранных систем виртуализации в экосистему «Базис». Однако совместная работа над такой критически важной частью инфраструктуры сотовой связи как ядро мобильной сети стала для «Базиса» уникальным опытом. Успешная реализация подобных проектов подтверждает, что наши продукты могут использоваться для решения сложных и ответственных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».