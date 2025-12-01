Крупнейший в Европе провайдер Usenet выжил после 16 лет юридических битв с антипиратами

Война NSE с BREIN окончена

Провайдер услуг доступа к сетям Usenet – News-Service Europe (NSE) и европейская антипиратская организация BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) урегулировали спор на взаимовыгодных условиях, пишет TorrentFreak. Разбирательство, начатое по инициативе BREIN, в ходе которого NSE пришлось прекратить свою работу, в общей сложности продолжалось около 16 лет.

Usenet – одна из старейших сетей, предшественница современных интернет-форумов, запущенная в 1980 г. Usenet состоит из новостных групп, в которые ее пользователи имеют возможность отправлять сообщения. Сеть, в частности, позволяет осуществлять обмен файлами. NSE – провайдер услуг Usenet, на момент начала разбирательства с BREIN – один из крупнейших в Европе по числу пользователей.

В декабре 2024 г. NSE подал судебный иск к BREIN, потребовав от нее выплаты компенсации нанесенного ущерба, нанесенными ее действиями. Очередной этап противостояния имел все шансы растянуться на годы, но как отмечает издание, менее чем через город сторонам удалось достигнуть компромисса. В конце ноября 2025 г. NSE и BREIN опубликовали пресс-релиз, подтверждающий факт завершения многолетнего разбирательства.

© lucidwaters / Фотобанк Фотодженика Война NSE и BREIN окончена

«На прошлой неделе стороны достигли соглашения, что позволило им избежать дальнейшего роста судебных издержек. Обе стороны довольны результатом и договорились не разглашать подробности соглашения», – говорится в весьма лаконичном заявлении NSE и BREIN.

Действительно, детали достигнутого соглашения остаются тайной. Однако, как отмечает TorrentFreak, учитывая плачевное состояние NSE – у провайдера отсутствуют какие-либо понятные перспективы, единственный исход, который мог устроить истца – получение от ответчика денежной компенсации – возможно, не исчисляющейся миллионами евро, но все равно внушительной.

Ход разбирательства

В 2009 г. ассоциация по защите прав участников индустрии развлечения Нидерландов BREIN подала на NSE, представлявшую на тот момент вполне успешный бизнес, в суд. BREIN, представляющая интересы кино- и музыкальной индустрии, потребовала от NSE удалить с ее серверов все материалы, нарушающие авторские права участников ассоциации.

В 2011 г. Окружной суд Амстердама признал NSE пособником интернет-пиратства, которому было предписано удалить с платформы все пиратские материалы, а также внедрить механизм фильтрации контента, загружаемого пользователями, который позволил бы пресечь пиратство в дальнейшем.

В NSE разрабатывать и внедрять подобную систему отказались, мотивировав это отсутствием экономической целесообразности. Вместо этого сервис был просто отключен по инициативе его владельцев.

Тем не менее сдаваться в NSE не спешили. Решение было обжаловано в Апелляционном суде Амстердама, который спустя еще несколько лет – в 2023 г. встал на сторону сервиса, придя к выводу о том, что он не был обязан нести ответственность за действия пользователей, занимавшихся пиратством. Кроме того, было установлено, что NSE не поощрял нарушение пользователями авторских и смежных прав.

И все же оправдаться полностью NSE не удалось: суд указал сервису на то, что тому было необходимо обеспечить канал взаимодействия с правообладателями и через него обрабатывать запросы на удаление нарушающего копирайт содержимого.

Будучи недовольной исходом процесса, BREIN в ответ обратилась в Верховный суд Нидерландов, который, впрочем, впоследствии признал правоту коллег из суда апелляционного, а также предписал BREIN выплатить NSE 65 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.

Технология жива и актуальна

Несмотря на солидный возраст, Usenet по-прежнему не утратила своей актуальности. По данным компании IP Arrow, специализирующейся на технологиях борьбы с онлайн-пиратством, трафик в сетях Usenet только растет, в том числе и усилиями людей, обменивающихся пиратскими материалами.

Если в январе 2008 г. пользователи Usenet публиковали в среднем 10,13 млн сообщений в сутки и прокачивали 3,07 ТиБ данных, то к январю 2022 г. эти показатели достигли значений в 213,34 млн и 145 ТиБ соответственно, а к ноябрю 2024 г. – 620,25 млн и 475 ТиБ, утверждают в IP Arrow.