Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Министерство промышленности и торговли России планирует запретить покупать импортную образовательную робототехнику. Это должно стимулировать развитие отечественной робототехники и электронной компонентной базы. До декабря 2025 г. в образовательных учреждениях сложилась ситуация с зоопарком оборудования, которое несовместимо между собой, добавили в ведомстве.

Запрет на роботов

В декабре 2025 г. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России планирует запретить российским университетам и школам покупать зарубежных роботов и другую образовательную робототехнику, пишут «Ведомости».

В Минпромторге планируют запретить покупать импортную образовательную робототехнику по №ФЗ-44 (определяет порядок закупок государственными и муниципальными учреждениями), об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в ходе совещания по «Созданию единой отечественной образовательной робототехнической платформы». Когда такой запрет может вступить в силу, он не уточнил, но добавил, что для его реализации Минпромторг планирует включить во все нормативные требования закупку только российских продуктов.

По словам Василия Шпака, на декабрь 2025 г. в российских школах и вузах на программах по робототехнике преобладают иностранные платформы и конструкторы. «Если мы наполним школы зоопарком из несовместимого друг с другом зарубежного ИТ-оборудования, это будет тупиковый путь», — подчеркнул он. Шпак провел аналогию с подготовкой ИТ-специалистов исключительно на Windows и процессорах Intel: «Это безумие. Выпускники, получившие навыки именно на таком стеке, становятся востребованными за рубежом и уезжают туда, а не остаются работать на отечественную экономику».

R:ED Минпромторг введет запрет для образовательных учреждений на покупку зарубежных роботов

Заместитель министра дал прямое поручение представителям робототехнических компаний, профильных ассоциаций, ведущих технических вузов и соответствующему департаменту Минпромторга в кратчайшие сроки разработать дорожную карту полного перехода образовательных программ на отечественные робототехнические платформы. «Покупать будете отечественное, как миленькие, и учить детей будете на отечественном, — жестко заявил Шпак. — Заводы тоже будут работать на отечественном ИТ-оборудовании, потому что другого варианта просто не останется».

Работа по вытеснению иностранных робототехнических платформ из образования ведется в тесной координации с отечественными производителями и ключевыми заказчиками, чтобы полностью закрыть растущий внутренний спрос, сообщил представитель Минпромторга. Ведомство намерено развивать унифицированные образовательные робототехнические комплексы с открытой архитектурой, построенные исключительно на российской электронной компонентной базе (ЭКБ) и программном обеспечении (ПО), с поддержкой принципов мультисредности (сухопутной, воздушной, подводной и т.д.), добавил он.

Отечественная образовательная платформа

Генеральный директор ГК «Прикладная робототехника» Константин Ермишин особо отметил важность создания единой отечественной образовательной робототехнической платформы, полностью построенной на российской (ЭКБ). По его мнению, такая платформа станет мощным драйвером развития всей отрасли отечественной микроэлектроники. Большинство современных образовательных робототехнических наборов включают разнородные программируемые контроллеры и сенсорные модули. Унификация этих решений значительно упростит изучение материала школьниками и студентами, снизит нагрузку на педагогов и позволит эффективно контролировать качество образовательного контента, подчеркнул Ермишин.

В школах и образовательных кружках используются адаптированные комплексы, которые в интерактивной форме обучают детей основам логики, алгоритмики и механики, объясняет исполнительный директор АО «Корпорация роботов» (входит в ГК «Элемент») Евгений Дудоров. Это фундамент, на котором формируется интерес к инженерным специальностям, подчеркивает он.

Есть кому работать

В совокупности рынок образовательной робототехники в России представлен более чем 20 компаниями, например «Прикладная робототехника», «Академия высоких технологий», R:ED, «Роботрек», «Роббо» и другие, уточнила заместитель директора Центра компетенций по БАС «Университета 2035» Полина Мозгалева. Среди известных зарубежных платформ образовательной робототехники — Lego Education или VEX Robotics, добавляет автор Telegram-каналов RUSmicro и RobotsCobots Алексей Бойко.

Представитель компании «Роботрек» в беседе с «Ведомостями» заявил, что полностью поддерживает инициативу Минпромторга. По его словам, производственные мощности отечественных предприятий уже в декабре 2025 г. способны полностью закрыть потребности всех образовательных учреждений России. При этом он отметил, что из-за большого количества уже закупленной импортной продукции российские производители остаются недоукомплектованными по заказам на свои мощности: «Нет стабильного планирования, нет понимания объемов продаж, компании работают вполсилы».

Рынок образовательной робототехники в России

В 2016 г. международная федерация робототехники оценивала объем российского рынка образовательных робототехнических наборов в 263 млн руб. Тогда количество робототехнических кружков составляло около 1,5 тыс.

Уже в марте 2024 г. «Роббо» оценивала рост рынка в 2023 г. в 25% и прогнозировала рост еще на 20% в 2024 г. Совокупный объем рынка только робототехнических конструкторов в России в 2024 г. составил 14 млрд руб., при этом на школы пришлось 64% рынка, 21% – на детские сады, остальное — на заведения среднего профессионального образования и вузы, говорит «Ведомостям» операционный директор R:ED Наталья Осипова. Кроме того, модуль «Робототехника» входит в учебную программу «Труд (технология)», ставшую обязательной с 1 сентября 2024 г., добавила она, что свидетельствует о системной необходимости в изучении робототехники.

R:ED Рынок образовательной робототехники в России

Госпожа Осипова также сообщила, что в компании R:ED поддерживают инициативу Минпромторга России. «Это позволит обеспечить единый уровень образования даже в удаленных регионах и поможет преодолеть отсутствие в учебных учреждениях выделенного специалиста за счет дообучения текущего персонала», — считает она.

Если судить по выручке разработчиков такого оборудования, то рынок составляет несколько миллиардов рублей. Выручка ООО «Прикладная робототехника», согласно системе профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), в 2024 г. составила 1,28 млрд руб. против 1,43 млрд в 2023 г. Выручка АО «Роббо» в 2024 г. — 826 млн руб. Выручка ООО «Брейн девелопмент»(«Роботрек») составила в 2024 г. 150 млн руб., а у ООО «Школа робототехники СПб» (R:ED) — 75 млн руб.

Стоимость образовательных робототехнических наборов для домашнего использования начинается от 2 тыс. руб., говорит Алексей Бойко. Сложные роботы для образования могут доходить до 1 млн руб. за устройство. При этом в 93 вузах России есть программы по робототехнике, а с марта 2025 г. вступил в силу приказ Министерства просвещения (Минпросвещения) России №838, который обязывает школы иметь оборудование для изучения робототехники, включая наборы для конструирования, роботы-манипуляторы, учебные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), добавил эксперт.

Главные цели

Переход на роботов, построенных на российской компонентной базе и с отечественным ПО, одновременно решает несколько стратегических задач: формирует целевой кадровый резерв, создает устойчивую научно-исследовательскую базу в России и гарантированный внутренний спрос, отметил Евгений Дудоров. Выпускники, с самого начала обучения работающие исключительно с российскими технологиями, в дальнейшем становятся главными проводниками этих решений на своих предприятиях. Так запускается самоподдерживающийся цикл развития отрасли: образование, квалифицированные кадры, устойчивый спрос, рост производства, новые технологии и обратно к образованию, подчеркнул он.