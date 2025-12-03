В России создан уникальный морской беспилотник для помощи водолазам

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете создали робота, который заменит целую группу людей, обычно сопровождающих водолаза во время работы под водой для обеспечения его безопасности.



Робот-помощник водолазов

Инженеры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали робота для сопровождения водолазов. Находясь на поверхности, он отслеживает местоположение человека под водой и поддерживает с ним связь, пишет ТАСС.

Устройство, автономно следует за водолазом и обеспечивает навигацию, связь, трекинг. Полных аналогов ему на рынке нет, утверждают разработчики. Существующие надводные платформы, гидроакустические маяки и связные буи, не совмещают все эти функции.

«Новизна российского проекта заключается в сочетании гидроакустической пеленгации с автономным надводным роботом, функции сопровождения подводного специалиста без физических линий связи и возможности ретрансляции данных для подводных аппаратов», — пояснил начальник научно-исследовательского сектора морских электронных систем СПбГМТУ Андрей Назаров.

Okinawa Institute of Science and Technology Существующие морские дроны, маяки или буи не совмещают в себе столько функций, сколько включили в свое решение инженеры СПбГМТУ

СПбГМТУ участвует в федеральной программе «Приоритет 2030», входит в состав консорциумов «Морские приоритеты», «НПЦ беспилотных систем морской авиации», «Национальная сеть технологических центров», как указано на его сайте.

Безопасность подводных работ

Робот представляет из себя компактную самоходную надводную платформу, задача которой — минимизировать риски при выполнении специалистами работы под водой.

Обычно сопровождение обеспечивает целая группа людей. Они отслеживают водолаза по буйкам, поддерживают визуальный контроль и радиосвязь. А разработка СПбГМТУ работает автономно, без тросов и кабелей, не мешает подводным операциям.

У морского дрона два движителя. Он оснащен электронным модулем навигации, антеннами радиосвязи, гидроакустической системой, аккумуляторным блоком, контроллерами, датчиками и светосистемой для подсветки под и над водой.

Результаты испытаний

Опытный образец автономного надводного дрона успешно прошел испытания.

«В ходе испытаний подтвердилась работоспособность ключевых функций: дронуверенно выходил на заданную GPS-точку и обнаруживал гидроакустический маяк даже в сложных условиях — при низких температурах и наличии ледяной шуги. Устройство продемонстрировало способность к движению, удержанию позиции, навигации и гидроакустической пеленгации», — сообщили представители СПбГМТУ.

Аппарат поддерживал постоянную дистанцию от водолаза и подсвечивал район работ, что позволяет работать при низкой видимости и ночью. Положение сопровождаемого определялось автоматически. Подводная связь обеспечивалась в том числе через мобильный телефон в герметичном отсеке.

Робот может также сопровождать и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), ретранслируя их координаты на большие расстояния. Подобные аппараты востребованы при обслуживании гидротехнических сооружений, для научных работ, при мониторинге состояния дна и береговых зон.