Власти обязали крупные ИТ-компании поддерживать высшее образование

Правительство обязало крупные ИТ-компании тратить 3% от сэкономленных на налогах денежных средств на поддержку высшего и среднего специального ИТ-образования. Ранее власти хотели установить данную ставку в размере 5%. Компании должны будут участвовать разработке образовательных программ, направлять сотрудников для преподавания в вузы и организовывать стажировки.

Сколько процентов от налоговых льгот ИТ-компании потратят на образование

Правительство России приняло поправки в Положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность области ИТ. Документ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов.

Теперь ИТ-компании, имеющие годовую выручку более 1 млрд руб. и не менее 100 человек в штате, обязаны будут направить 3% от сэкономленных на налоговых льготах для ИТ-отрасли денежных средств на поддержку высшего и среднего специального образования в сфере ИТ.

Для этого ИТ-компания должна заключить как минимум одно соглашением с вузом, осуществляющим подготовку ИТ-специалистов. Наличие такого соглашения станет обязательным условием для продления аккредитации в реестре ИТ-компаний и для применения льгот в дальнейшем.

Фото: © kasto / Фотобанк Фотодженика Правительство обязало крупные ИТ-компании тратить на поддержку высшего и среднего специального ИТ-образования 3% от сэкономленных на налогах денег

Идею обязать крупные аккредитованные ИТ-компании поддерживать высшее ИТ-образование в 2024 г. выдвинул министр цифрового развития Максут Шадаев, ее поддержал Президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о переводе на нужды образования 5% от сэкономленных на налоговых льготах денежных средствах. В итоге размер отчислений был снижен до 3%.

«Решение о снижении суммы - ответ на запрос отрасли, - заявили в Минцифры, - Оно было принято с учетом налоговой нагрузки на ИТ-компании. Компаниям предстоит адаптировать свои активности в области образования под требования данного поставления. «решение о снижении суммы. ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать специалистов-практиков для обучения студентов, развивать программы стажировок. Это позволит увеличить количество кадров в отрасли и будет способствовать ее развитию».

«Инициатива нацелена на укрепление сотрудничества между образовательными учреждения и ИТ-отраслью, которая нуждается в кадрах высокого уровня, ориентированных на решение реальных практических задач», - рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. - Цель нововведения -повысить качество ИТ-образования ха счет усиления практической направленности обучения и привлечения к процессу реальных индустриальных партнеров. Планируется, что бизнес будет не только финансировать реализацию программ, но и практически участвовать в их разработке.»

Изменения вступают в силу с 1 января 2026 г. и будут действовать воевать как минимум год. До конца 2025 г. ИТ-компаниям, соответствующим указанным критериям, рекомендуется определить формат сотрудничества с университетами. Заключить соглашения как минимум с одним вузом компаниям необходимо будет до 1 июня 2026 г. - то есть до подачи заявления на подтверждения аккредитации, уточнили в аппарате Григоренко.

Поддержка образования - условие для получения налоговых льгот

Согласно постановлению Правительства, ИТ-компании, подпадающие под указанные критерии, должны будут предоставить согласие на предоставление ФНС (Федеральная налоговая служба) данных об их отчетности в Минцифры. Со своей стороны, Минцифры рассчитает минимальный объем финансового обеспечениях который данная ИТ-компания должна потратить на поддержку профильного образования.

ИТ-компания должна заключать соглашение о поддержке как с государственной образовательной организацией высшего образования, так и с частной образовательной организаций (в форме автономной некоммерческой организации, АНО). Реализация соглашений будет осуществлять за счет средств ИТ-компании. Содействие должно оказываться в реализации образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, профессиям среднего профессионального образования и специальностям среднего профессионального образования, необходимым для осуществления деятельности в области ИТ. Перечень таких специальностей утвердит Минцифры.

Дополнительно к соглашению вуз можно заключить соглашения с профессиональной образовательной организацией и с исполнительным органом субъекта федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Предметом соглашения с вуз и организации в сфере профессионального образования является осуществление ИТ-компанией мероприятий в рамках образовательнго процесса, направленных на повышение уровня знаний, умений, навыков и компетенций в области ИТ6а также на удовлетворение потребностей организаций в подготовке кадров.

Предметом соглашения с органами власти субъектов федерации является осуществление ИТ-компанией мероприятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, направленных на повышение уровня знаний детей в области ИТ, в том числе робототехники и искусственного интеллекта (ИИ). Минцифры утвердит порядок заключения, реализации и оценки результатов реализации соглашений, предусматривающий, в том числе, виды мероприятий, которые могут включаться в соглашение, примерные формы соглашений об оказании содействия, форму плана мероприятий по реализации соглашений и методику оценки результатов реализации соглашений.

ИТ-компания может заключить несколько соглашений. Соглашения заключаются в текущем календарном году на текущий или следующий календарный год с возможность продления путем заключения дополнительных соглашений. Соглашения - при наличии технической возможности - должны заключаться посредством единого портала. Соглашения вместе с планами мероприятий по их реализации и отчетом по их реализации должны будут предоставляться в Минцифры.

Отчет о реализации соглашений должен будет содержать информацию о реализованных мероприятиях, включая объемы их финансово обеспечения в соответствие с методикой Минцифры. Минцифры вправе определить средние значения стоимости одного мероприятия по всем или отдельным видам мероприятий поддержки. ИТ-компания, при оценке объема финансового обеспечения реализованных мероприятий, использует средние либо фактические значения стоимости проведения мероприятий. Во втором случае ИТ-компания должна предоставить Минцифры документ от аудиторской организации или индивидуального аудитора, подтверждающий достоверность указанного отчета.

Поддержка образования со стороны группы аффилированных компаний

Компания, входящие в одну группу лиц вправе заключить договор о взаимодействии. Одна организация может быть стороной только одного договора о взаимодействии. Юридическим лицом, входящим в одну группу с организацией, признается лицо, в котором такая организация владеет более 25%, либо НКО, учредителями которой являются юридические лица, входящие в одну группу лиц с организацией,

В рамках договора о взаимодействии определяется юридическое лицо, которое в отношении всех участников соглашения будет оказать содействие, подготовку и утверждение плана мероприятий по реализации соглашений об оказании содействия, подготовку, согласование и утверждение отчета о реализации соглашений об оказании содействия, а также представление указанных соглашений об оказании содействия, плана мероприятий и отчета о реализации.

Какие меры поддержки образования предусматривают власти и как их считать

Ранее Минцифры разработало проект Методики, каким образом расчитывать затраты ИТ-компаний на поддержку образования. В сентябре 2025 г. Минцифры запустило эксперимент с участием 48 крупных ИТ-компаний и 18 вузами по апробации данной методики.

Согласно проекту Методики, который имеется в распоряжении CNews, есть несколько способов участия ИТ-компаний в работе вузов. Первый из них - привлечение своих сотрудников для преподавания в вузах и организациях профессионального среднего образования предметов, связанных с ИТ. В этом случае учитывается число академических часов и количество привлеченных сотрудников.

Другой вид поддержки - стажировка в ИТ-компании студентов образованных организаций, обучающих по ИТ-специальностям. В этом случае учитывается продолжительность стажировки каждого студента, исчисляемое астрономическими часами, и их общее количество.

Также ИТ-компаниями могут участвовать в реализации дополнительных общеобразовательных программ для школьников 7 -11 классов по вопросам ИТ на базе общеобразовательных организаций.; В этом случае число затраченных сотрудниками Из-компании академических часов умножается на стоимость этих часов.

Кроме того, ИТ-компании могут предоставить образовательный контент для школьников и учителей в образовательных платформах. В этом случае стоимость доступа к образовательной платформе умножается на числом месяцев, в ходе которых этот доступ осуществлялся. Еще один способ поддержки - софинансировании реализации Аналитическим центром при Правительства (АЦ), связанных с обучением обучения студентов по образовательным программам высшего образования для топ-специалистов в сфере ИТ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллекта» национальной программ «Экономика данных».