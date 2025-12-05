Арестован разработчик печально известного приложения, с помощью которого у россиян украли миллионы с банковских карт

Сотрудники киберполиции на территории нескольких регионов России задержали участников группировки, кравшей деньги с банковский карт россиян, которых далось убедить установить на телефон приложение NFCGate. Разработчик ВПО тоже арестован.



Масштабная операция киберполиции

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью УБК МВД России совместно с киберполицейскими трех регионов (Москва, Ростовская область, Самарская области) и Росгвардией провели задержание межрегиональной группировки предполагаемых киберпреступников, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанных подозревают в совершении более 600 преступлений на территории 78 регионов страны. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 200 млн руб.

Один из задержанных — разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, с помощью которой совершались хищения денег с банковских карт граждан, пишет Волк.

Центральный банк России У доверившихся мошенникам россиян группировка украла, только по предварительным данным, 200 млн руб.

Выявить преступную схему помогли специалисты АО «Лаборатория Касперского». Следствие продолжается. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России.

Фальшивое приложение

По данным следователей, участники группировки распространяли компьютерный вирус через популярные мессенджеры под видом приложений государственных организаций или банков.

Атака мошенников начиналась с телефонного звонка, цель которого — уговорить жертву установить на свое устройство специальный замаскированное вредоносное программное обеспечение (ВПО). Для «авторизации» установленного приложения нужно поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона и набрать на клавиатуре ПИН-код.

Благодаря полученной в результате этого информации преступники получали возможность снять деньги владельца карты в банкоматах любого региона России.

Ущерб от вредоносных вариаций NFCGate

Софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и передавать данные банковских карт, в 2025 г. стал одной из главных угроз для клиентов банков во многих странах мира, включая Россию, сообщили CNews в начале декабря представители компании F6. Среди всех угроз для клиентов российских банков вредоносные версии NFCGate развивались самыми быстрыми темпами, отметили аналитики. Вредоносные версии легитимного Android-приложения NFCGate эволюционировали и расширили преступные возможности.

На январь 2025 г. эксперты F6 обнаружили больше 100 уникальных образцов вредоносного ПО для Android на основе NFCGate. По итогам 10 месяцев 2025 г. общий ущерб от использования всех вредоносных версий NFCGate в России составил не менее 1,6 млрд руб.

По итогам 2024 г. мошенникам путем проведения операций без добровольного согласия клиентов удалось похитить 27,5 млрд руб., что на 74,3% превышает результаты 2023 г., приводил Cnews в мае 2025 г. данные Банка России. Эта сумма стала абсолютным максимумом за все время наблюдения проблемы регулятором. Также в 2024 г. самым рекордным был и показатель мошеннических операций с использованием платежных карт, который составил 821,9 тыс. операций.