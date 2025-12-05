Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» сократили премии втрое

Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» по результатам девяти месяцев работы в три раза сократили премии с 105,7 млн руб. до 34,2 млн руб. Хотя выплатили дополнительное вознаграждения в виде акций. Помимо этого, зарплаты руководящего персонала за этот период выросли более чем на 60%.

Как выяснил CNews, топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» в три раза сократили премии по итогам девяти месяцев работы в 2025 г. Если в 2024 г. за девять месяцев ключевой руководящий персонал получил 105,7 млн руб. в виде премий, то за этот же период 2025 г. — только 34,2 млн руб. Это следует из отчетности группы за 2025 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфакс».

При этом это только краткосрочные вознаграждения топ-менеджеров компании. Помимо него ключевой персонал получает и долгосрочное — в виде обыкновенных акций. Так, общая сумма премий в виде акций за девять месяцев 2025 г. составила 273 млн руб. По итогам того же периода 2024 г. они получили 288,2 млн руб. Хотя в прошлом отчете было указано, что таковые выплаты за год отсутствуют.

Согласно финансовому отчету за 2024 г. в состав основного управленческого персонала входят президент, вице-президент по безопасности, а также вице-президенты по корпоративному управлению и финансам. Президентом «Элемента» является Илья Иванцов. По состоянию на сентябрь 2024 г. вице-президентом по безопасности ПАО «Элемент» был Вадим Баланин. Как следует из годового отчета группы за 2023 г., вице-президентом по финансам и инвестициям являлся Олег Хазов и вице-президентом по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам выступал Михаил Котляков.

В июле 2025 г. CNews писал о росте совокупной премии топ-менеджеров «Элемента» по итогам 2024 г. в 11 раз: с 34,4 млн руб. до 393,9 млн руб.

Представители группы не прокомментировали CNews, почему премия в 2025 г. была урезана. Запрос редакция направила еще 17 ноября 2025 г.

Зарплаты растут

При этом зарплаты топов «Элемента» выросли за девять месяцев 2025 г. на 63%. С января по сентябрь 2024 г. руководители «Элемента» получили 40,8 млн руб., а в этом году — 66,6 млн руб. Отпускные также увеличились с 14,2 млн руб. — до 25,8 млн руб.

При этом за весь 2024 г. оплата труда ключевому персоналу составила 61,8 млн руб. А отпускные — 27,8 млн руб.

Финансовые показатели падают

По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб.

При этом по тогам I полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.