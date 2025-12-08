Мизулина: Школьники и будущие ИТ-специалисты массово мечтают уехать из страны из-за блокировок интернета

50% российских школьников мечтают уехать из России на фоне постоянных блокировок популярных в стране интернет-сервисов. Среди них с высокой степенью вероятности немало и тех, кто в будущем мог бы пополнить ряды ИТ-специалистов, которых в России и без того не хватает. По оценке крупных СМИ, причиной желания российских детей жить за пределами России стала блокировка Roblox.

Половина будущего России

В России сейчас каждый второй школьник мечтает поскорее уехать из России, написала в своем Telegram-канале руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем официальном Telegram-канале. Она написала, что причиной такого желания стала «блокировка платформ», не уточнив при этом, какие именно платформы так сильно нужны современным российским детям, что они готовы ради них на столь радикальные перемены в жизни.

Существует вероятность, что в данном случае речь о компьютерной онлайн-игре Roblox, которую Роскомнадзор заблокировал в начале декабря 2025 г. Она очень популярна в глобальном масштабе, а в России до блокировки у нее примерно 6 млн пользователей.

На то, что мечты молодых россиян о переезде за границу связаны именно с недоступностью Roblox, указывают крупные отечественные СМИ. В частности, об этом пишут «Коммерсант» и «Ведомости». В публикации Екатерины Мизулиной конкретно об этой игре не говорится. Под постом отсутствует метка о редактировании.

t.me Публикация Екатерины Мизулиной

«Каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?», – написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале 7 декабря 2025 г.

Екатерина Мизулина – это дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Roblox или не Roblox

Екатерина Мизулина посвятила игре Roblox несколько публикаций в своем канале за минувшую неделю. «В мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь, это касается Roblox», – написала она 4 декабря 2025 г., на следующий день после добавления Roblox в «черный список» Роскомнадзора.

Екатерина Мизулина конкретно Roblox в своем посте не упоминала

Отметим, что первая неделя декабря 2025 г. была очень изобильной в плане блокировок популярных в России и мире веб-сервисов. «Под нож» пошли, в числе прочих, фирменный мессенджер Apple Facetime, популярный среди владельцев iPhone, а также мессенджер Snapchat, в котором сообщения могут удаляться сразу после прочтения. А в последнюю неделю ноября 2025 г. новые ограничительные меры были приняты против WhatsApp* – самого популярного мессенджера в мире с более чем 2 млрд активных пользователей.

ИТ-сфера может пострадать

Нынешние дети 8-16 лет, о которых говорит Екатерина Мизулина, являются фактически будущим России, потому что именно они через несколько лет выйдут на рынок труда и будут составлять основную часть экономически активного (то есть работающего и выплачивающего налоги) населения. Нельзя исключать, что среди сегодняшних школьников немало тех, кто планирует связать свою жизнь с информационными технологиями – отрасль по-прежнему перспективна в плане строительства карьеры ввиду высоких зарплат. К ней ИТ-сфере относится и стремительно развивающаяся индустрия искусственного интеллекта.

rawpixel.com / Freepik Переезд из России - реакция сотен тысяч россиян на нововведения

Таким образом, часть школьников, мечтающих, по словам Екатерины Мизулиной, уехать из страны из-за блокировки интернет-сервисов, могли бы в будущем работать в российской ИТ-отрасли. Пока неизвестно, сколько детей действительно осуществят свою мечту, но в российской ИТ-сфере и сейчас наблюдается колоссальная нехватка специалистов. Дефицит еще в августе 2023 г. составлял около 700 тыс. человек, сообщал глава Минцифры Максут Шадаев. Более актуальную статистику он с тех пор не озвучивал.

За последние три с половиной года Россия пережила как минимум один массовый отъезд ИТ-специалистов за границу – он случился в весной 2022 г. Тогда из страны, по разным подсчетам, уехало несколько десятков тысяч айтишников.

Вторая волна бегства ИТ-кадров из России могла состояться в конце сентября 2022 г. Тогда в считанные дни страну покинуло около 1 млн россиян. Сколько из них работают в ИТ-сфере, официальная статистика не говорит.

Угроза безопасности

Блокировка Roblox только началась, но, тем не менее, успела спровоцировать новую волну мошенничества, направленную против детей и их родителей. 5 декабря 2025 г. Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, о том, что попытка юной жительницы Москвы попасть в любимую заблокированную в стране игру обернулась для ее семьи потерей свыше 80 тыс. руб.

t.me Первые последствия блокировки

«Юная москвичка захотела обойти блокировку Roblox и отдала мошенникам доступ к банковским счетам. В итоге семья лишилась 82 тысяч рублей», – написала Екатерина Мизулина.

Школьница располагала доступом к банковской карте родителей и хотела купить у неизвестного пожизненный доступ к Roblox, который тот оценил в 500 руб. Она предоставила ему данные карты, и мошенник успел списать с нее 82 тыс. руб., пока родители не заблокировали счет.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.