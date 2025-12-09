Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор

Технологический сбор на электронику, который вводят в России с 1 сентября 2026 г., затронет сразу иностранных и российских производителей, но последних может довести до разорения. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) просит сразу двух министров предоставить отсрочку по уплате сбора, а некоторые производители и вовсе считают, что подобный «налог» должен вводиться только для иностранных производителей смартфонов и ноутбуков, но не для россиян.

Новый сбор уже одобрен, но его условия — нет

Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и министра финансов Антона Силуанова, в котором требует на два года отменить новый технологический сбор для российских производителей.

В России 28 ноября 2025 г. приняли федеральный закон №425, в соответствии с которым новый технологический сбор с электронной продукции начнут взимать с 1 сентября 2026 г. Изменения уже внесены в Налоговый кодекс. Администратором технологического сбора стал Минпромторг.

Новый закон призван помочь развитию отечественной электроники. В соответствии с ним юрилица или ИП вносят фиксированную сумму (пока известно сколько, но это не более 5000 руб. за единицу техники) при ввозе или производстве электроники (смартфоны, ноутбуки, бытовая техника), вырученные средства направляются в фонд поддержки отрасли.



Ставки сбора и порядок его взимания должны быть определены правительством России позже. В АРПЭ считают, что сбор не должен лечь бременем на российских производителей электроники, которые и так испытывают финансовые трудности из-за дефицита оборотных средств.



Российские производители требуют отсрочить или отменить новый сбор

«Закон устанавливает общее понятие сбора, отнесение его к электронике и сроки введения. Механизм взимания сбора, включая размеры сбора, категории продукции, с которой он взимается, конкретных субъектов должно установить правительство», — пояснили CNews в АРПЭ. В Ассоциации полагают, что в правительстве должны учесть их позицию, обозначенную в письме, с которым ознакомился CNews.

«Суть наших предложений — защитить российских производителей, выровнять условия рынка для российской и импортной продукции, создать условия, выгодные для производства в России», — пояснили CNews в АРПЭ.



В АРПЭ указывают, что новый сбор решает две задачи. Во-первых, это формирование фондов государственных инвестиционных программ, а во-вторых экономические преференции, стимулирующие частные инвестиции в разработки и производство электроники. Но роизводство электронного оборудования может быть локализовано в максимальном объеме за счет частных инвестиций, если уровень фискальной нагрузки на импорт готовой продукции будет существенно выше, чем на производство той же продукции в России, указано в письме АРПЭ.



Сбор не для всех

Ассоциация предлагает в первые два года распространить взимание сбора только на импортную готовую продукцию и смонтированные за рубежом электронные модули. А вот с электронного оборудования и электронных модулей, произведенных в России, пока ничего не собирать. И не важно, включены ли данные компоненты в реестр российской промышленной продукции, получающей преференции в рамках госзакупок. Большой ассортимент производится и для нерегулируемых рынков.

«Для целей освобождения от технологического сбора требования "российскости" по постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 полагаем избыточными», — заявили в АРПЭ.

В Ассоциации также просят в первые два года исключить взимание сбора с электронных компонентов и печатных плат (продукции производственного назначения), в том числе импортных.

«Оплата технологического сбора с этой продукции будет включена в цену произведенного в России электронного оборудования, что снизит эффект от выведения из под сбора готовой продукции российского происхождения. Это не позволит в полной мере развернуть массовое производство электронного оборудования и создать массовый спрос на компоненты и печатные платы», — считают в АРПЭ. В Ассоциации предлагают вводить промышленный сбор на импортные компоненты и печатные платы по отдельным видам продукции по мере создания и расширения соответствующих российских производств.

Кроме того, считают в Ассоциации, нужно использовать формируемые технологическим сбором фонды для финансирования инвестиционных проектов по разработке и производству микросхем, а также дискретных компонентов и печатных плат в соответствии со стратегией и программой технологического развития электронной промышленности.

В АРПЭ пояснили, что отправили письмо в два министерства еще 2 декабря 2025 г. Из Минпромторга им пока не ответили, а вот Минфин перенаправил письмо в Минпромторг, хотя Налоговый кодекс — зона ответственности главы Минфина Антона Силуанова.

В Минпромторге и Минфине не ответили на запрос CNews на момент публикации материала.

Для российской электроники настали сложные времена

По оценкам Ассоциации, сокращение объемов производства электронного оборудования и соответствующее снижение потребления электронных компонентов составляет в 2025 г. более 25% по сравнению с прошлым годом. Большинство российских производителей испытывают в настоящее время жесткий дефицит оборотных средств на фоне высоких кредитных ставок.

«Дополнительная фискальная нагрузка в этих условиях может стать для них непосильной, приведет к разорению компаний. Если регулирование будет иметь дифференцированный характер, создавать лучшие условия для российских производителей по сравнению с импортом, как представлено выше, можно остановить негативные тенденции и обеспечить условия для возобновления роста», — уточнили в АРПЭ.

В том, чтобы предложенные поправки внесли, заинтересованы, в первую очередь, российские производители электроники, особенно те, кто не только локализует, но и разрабатывает продукцию, пояснили CNews в АРПЭ. Себестоимость такой продукции заметно выше? и ей очень тяжело конкурировать с импортом.

Если предложения не будут приняты, то в первую очередь это ударит по российским производителям и поставщикам электронных компонентов. Кроме того, есть риск, что сбор будет взиматься несколько раз — сначала с компонентов, а потом с готовой продукции.

Как сообщал в интервью ОСН директор по связям с общественностью Ассоциации РАТЭК Антон Гуськов, введение сбора повысит себестоимость товаров, а вот поддержка, планируемая за счет сбора, дойдет далеко не до всех.

«В открытых источниках заявляли, что будут поддерживаться те сегменты, в которых наименьшее представительство российских производителей, то есть там, где нас вообще нет», — подчеркнул Гуськов.

Не скорректировать, а отменить

В АРПЭ также объяснили, почему требуется отсрочка именно на два года.

«Видится постепенное частичное замещение импортных компонентов российскими по мере увеличения инвестиционных возможностей и развития производственной базы. Также за это время уже должен сложиться механизм технологического сбора с пониманием вектора его дальнейшего развития», — уточнили CNews в Ассоциации.

Но как пояснили CNews в одном из крупных производителей электроники Fplus, российские производители давно выступают с инициативой о ведении повышенных пошлин или аналогичных мер на ввоз иностранной продукции. Но россиян подобные меры и вовсе не должны затрагивать.

«Отечественная радиоэлектроника оказалась одной из самых незащищенных от импорта категорий товаров. Введение технологического сбора, который напрямую привязан к механизму маркировки, призван эту защитную функцию выполнять. Однако считаем, что эта функция будет выполняться при условии, что сбор будет де-факто распространяться на иностранную продукцию, а российские вендоры платить его не будут, либо им его компенсируют. Причем эта мера должна быть распространена на всех отечественных производителей и иметь предсказуемый и прозрачный характер для рынка», — отметили в Fplus.

По словам представителя компании, эффект нового сбора на начальном этапе будет ограниченным и практически полностью коснется только производителей реестровой продукции.

«Для достижения более серьезного и устойчивого эффекта, прежде всего в части расширения присутствия на B2C-рынке, необходимо будет пересмотреть параметры данного инструмента, сделать его аналогом заградительных пошлин на импорт», — предположили в Fplus.