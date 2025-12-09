CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Система маркировки товаров в новом году начнет автоматически штрафовать продавцов

Система маркировки товаров «Честный знак» в 2026 г. начнет автоматически фиксировать нарушения и штрафовать продавцов. Для этого Роспотребнадзор уже подготовил поправки в КоАП.

Автоматическая фиксация нарушений

Системы маркировки «Честный знак» начнет в автоматическом режиме фиксировать административные правонарушения с 1 марта 2026 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разработанные Роспотребнадзором и согласованные с Минфином, Федеральной налоговой службой, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минцифры и другими профильными ведомствами, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Постановления по делам об административных правонарушениях будут приходить в электронном формате через систему маркировки, указано в тексте законопроекта.

За какие нарушения прилетит штраф

Инициатива переносит основную нагрузку с этапа «поиска и доказательства» на этап автоматической фиксации данных системой, прокомментировал нововведение председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

markirovka700.jpg

ЦРПТ
Система «Честный знак» будет отслеживать не только товары, но и административные нарушения продавцов

Положения закона в случае его принятия начнут вступать в силу поэтапно. Первым делом будет введена ответственность за продажу просроченных БАДов, пива, пивных и слабоалкогольных напитков, а с 1 июля 2026 г. — за продажу всех просроченных маркируемых товаров.

Штраф за каждую проданную единицу товара с истекшим сроком годности составит 10 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей (ИП) и 20 тыс. руб. для юрлиц.

В КоАП России появится новая статья (15.12.2.), предусматривающая ответственность продавцов, не зарегистрированных в системе «Честный знак». Штраф в размере 50 тыс. руб. будет наложен, если через одну кассу в течение месяца ими продано более 10 единиц маркированных табачных изделий, никотиносодержащей продукции или устройств для ее потребления.

До 500 тыс. руб. будут штрафовать за нарушение запрета на реализацию табачных изделий ниже максимальной розничной цены и (или) никотиносодержащих изделий ниже минимальной цены.

Система цифровой маркировки товаров

Национальная система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» создана в 2017 г. как государственно-частное партнерство. Частным партнером является оператор системы маркировки ЦРПТ.

Для маркировки на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, который позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится.

В России уже действует обязательная маркировка для производителей, импортеров и продавцов ряда товаров (одежда, обувь, молочная продукция, лекарства, табак и др.). Некоторые группы товаров маркируют в рамках эксперимента, в том числе электроника.

Минпромторг предлагал сделать маркировку ноутбуков и смартфонов обязательной с 1 декабря 2025 г., как писал CNews в марте 2025 г. Под маркировку, согласно подготовленному министерством проекту постановления, должны были попасть также телефоны сотовой и проводной связи, светотехника и даже печатные платы.

Анна Любавина

