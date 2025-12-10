«Разворачивать и внедрять»: ИТ-директор «Технониколь» рассказал, как провести цифровизацию в компании с оборотом 256 миллиардов

ИТ-директор «Технониколь» Владислав Уткин представил планы гигантской корпорации по цифровизации, в том числе созданию экосистемы производственной сферы. Пока каждый из более, чем 70 заводов, имеет собственную систему, но процесс объединения уже запущен.



Цифровизация корпорации

ИТ-директор «Технониколь» Владислав Уткин на CNews FORUM 2025 раскрыл подробности масштабной цифровизации корпорации с годовым оборотом в 256 млрд руб. и инвестициями в 30 млрд руб. Цифровизация помогает компании оставаться лидером по производительности труда, а это 28 млн руб. на сотрудника. В компании создали единую интеграционную платформу, на которой любые бизнес-подразделения могут развивать свои цифровые продукты. Работают клиентская экосистема и экосистема для сотрудников, а впереди большая работа по формированию производственной экосистемы.

«Мы создали единую интеграционную платформу, которая включает в себя цифровой профиль, систему сбора и консолидация сырых данных, подготовку витрин данных, социальное ядро. Бизнес-подразделения могут любой сервис на этой платформе интегрировать, разворачивать, внедрять, насаживать. Это дало возможность "бизнесу" самостоятельно развивать свои цифровые продукты. Ему не нужно задумываться о том, какая система аутентификации, где хранить данные, какие чаты и взаимодействия внутри цифрового продукта должны быть. Все это делается внутри нашей платформы», — рассказал Уткин на CNews FORUM 2025.

ИТ-директор "Технониколь" рассказал о цифровой трансформации гигансткого бизнеса на CNews FORUM 2025

ИТ-дирекция такой же заказчик, как бизнес-подразделения

Уткин признался, что ИТ-дирекция "Технониколь" уже давно не является единой точкой формирования информационного поля корпорации. Около пяти лет назад в компании приняли решение, что цифровые технологии должны развиваться там, где возникает в них потребность.

В "Технониколь" создали единую интеграционную платформу. Презентация Уткина на CNews FORUM 2025

«ИТ-дирекция передала этот функционал по развитию цифровых продуктов и систем в бизнес- и функциональные подразделения. ИТ-дирекция такой же заказчик, как и остальные. Внедряется не то, что решили в ИТ-дирекции. Подразделения выступают заказчиком», — рассказал Уткин.

Цифровизация производства

По словам ИТ-директора корпорации, цифровизацию в «Технониколь» начали с внутренних и внешних систем. В компании есть клиентская экосистема, которая развернута в полном объеме, и внутренняя коммуникационная платформа (TN Life) для сотрудников. Последняя - это суперприложение, внутри которого каждый сотрудник может написать свое мини-приложение и решить свою задачу (принцип WeChat). Но в составе компании работает 70 заводов, и сегодня одна из главных задач - это формирование экосистемы TNPlant, связанной с производством.

Долгое время каждое предприятие внедряло цифровые продукты в производство самостоятельно.

«Основная проблема заключается в том, что каждый завод самостоятельно развивает какие-то цифровые продукты на производстве. И мы столкнулись с проблемой, что любая подрядная организации, входившая на завод, начинала строить свои системы сбора и хранения данных, насаживала на это свои ML-модели, создавала рабочие места для обучения моделей», — рассказал Уткин на CNews FORUM 2025.

В конечном итоге в компании получили то, что каждый завод тратился на создание собственных платформ, не объединенных едиными идеями по хранению данных, функционалу и обучаемым моделям. Теперь задача «Технониколь» — создать единое хранилище производственных данных и единое хранилище обученных моделей для использования на любой производственной площадке.

Состояние производственной экосистемы в "Технониколь". Презентация Уткина на CNews FORUM 2025

Экосистема для производства должна быть основана на принципе самообслуживания. Внутри — единая интеграционная платформа, а вокруг — ML-модели, которые могут быть обучены на базе общих данных. На каждом заводе их смогут развивать простые инженеры-электронщики и другие специалисты, которым необходимо решать свои задачи. Уткин не исключил возможность использования мини-приложений.

Что из себя представляет экосистема TNPlant

Экосистема "Технониколь" для производственных процессов TNPlant - это, во-первых, сбор данных для обучения моделей со всех производственных площадок, во-вторых, организация полного цикла разработки моделей, оценки качества, воспроизводства и хранения. В-третьих, это развертывание моделей в продуктовой среде.

Сейчас в компании активно занимаются сбором информации со всех производственных площадок в единое хранилище данных, которое уже создано. Данные стекаются из информационных систем и камер видеонаблюдения. Через брокер сообщений информация фиксируется на единой корпоративной платформе данных. И именно к ней предоставлен доступ с рабочего места ML-инженера.

Производственная экосистема "Технониколь". Презентация Уткина на CNews FORUM 2025

По словам Уткина, создав ML-модель и обучив ее на производственных данных одного завода, можно затем активно ее использовать на любом другом заводе, где возникает потребность для решения производственных задач.

Уткин рассказал о внедрении ML-моделей в "Технониколь". Презентация на CNews FORUM 2025

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.