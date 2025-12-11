Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Страны-члены ЕАЭС не стали снижать порог беспошлинного ввоза товаров с иностранных марктеплейсов, оставив его на уровне 200 евро. В то же время размер пошлины, взимаемый при превышении данного порога, был снижен с 15% до 5%.

Снижен пошлин на покупки из-за зарубежа

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорилась сохранить порог беспошлинной торговли для покупок физических лиц на маркетплейсах в размере 200 евро.

Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на министра торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулятор ЕАЭС) Андрея Слепнева. В то же время размер пошлины при превышении указанного лимита снижается с 15% до 5%.

Как пояснил Слепнев, с середины 2026 г. страны-члены ЕАЭС намерены перейти на новую систему взимания НДС с товаров электронной торговли на национальном уровне. Соответствующие изменения вносятся в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Shutter Speed on Unsplash Страны-члены ЕАЭС оставили порог беспошлинного ввоза товаров с иностранных марктеплейсов на уровне 200 евро и снизили пошлину, взимаемую при превышении порога, с 15% до 5%

«Если сегодня у нас совокупный платеж, который всегда включает как налоговую, так и таможенную составляющую, составляет 15% и взимается свыше 200 евро, то после включения главы Таможенного кодекса в действие у нас будет накладываться отдельный НДС по национальному законодательству, в разных странах разный, Что касается пошлины, уже пошлина будет в размере 5% свыше порога, то есть идет расщепление к этим двум элементам».

По словам Слепнева, новая система налогообложения и взимания пошлины будет примерно соответствовать тому объему платежей, который взимается в настоящее время.

Само решение будет обсуждаться на заседании ЕЭК 11 декабря. Министр торговли ЕЭК также полагает, что в будущем страны-члены ЕАЭС вернуться к вопросу о снижении уровня порога беспошлинной торговли.

История вопроса: как поднимался и опускался порог беспошлинной интернет-торговли

В начале 2010 г. после создания Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, порог беспошлинной торговли был увеличен 1 тыс евро. Это привело к росту спроса на покупки в иностранных маркетплейсах, в частности, китайском AliExpress.

Участники российского рынка электронной коммерции (e-commerce) неоднократно высказывали опасения, что они находятся в неравных условиях конкуренции с иностранными игроками, и предлагали снизить порог беспошлинной торговли, а также ввести налогообложение покупок в иностранных интернет-магазинах.

В 2018 г. на смену Таможенному союзу пришел ЕАЭС, куда помимо упомянутых членов Таможенного союза вошли также Казахстан, Киргизия и Армения. С начала 2020 г. порог беспошлинного ввоза товаров в страны-члены ЕАЭС был снижен до 200 евро.

В 2022 г., в рамках антикризисной меры, данный порог был повышен до 1 тыс. евро. Затем неоднократно обсуждался вопрос о снижении данного порога. В апреле 2024 г. было решено снизить его на уровне 200 евро при весе посылки до 31 кг. Осенью 2024 г.в ЕЭК обсуждали возможность снизить порог беспошлинной торговли с 1 января 2026 г. до 100 евро, с 1 января 2027 г. - до 50 евро.

Российский рынок трансграничной торговли

Отметим, что с 2022 г. россиянам стало сложнее покупать товары за границу. В частности, работу с Россией прекратили такие площадки, как Amazon и Asos.

Крупнейшим игроком на рынке трансграничной торговли остается AliEspress, то один из его акционеров - VK - списал свою долю в компании. Также российские марктеплейсы и логистические компании позволяют осуществлять покупки зарубежом, например, «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon, СДЭК и BoxBerry (в 2024 г. был приобретен «Яндекс.Маркет».)

По данным Data Insight и GBS, в 2024 г. оборот российского рынка трансграничной торговли составил 313 млрд руб., число заказов составило 168 млн. В первом полугодии 2025 г., по данным Ассоциации компаний инт ернет-торговли (АКИТ). объем трансграничной торговли составил 157 млрд руб., увеличившись год к году на 31%. Весь рынок российской онлайн-торговли за этот период составил 5,3 трлн руб. - то есть трансграничная торговля составляет лишь 6% от общего объема рынка онлайн-торговли.