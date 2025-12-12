Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Глава потребительского подразделения искусственного интеллекта Microsoft обязался прекратить разработку продвинутых ИТ-систем, если они будут представлять угрозу для безопасности людей. Это обещание последовало после того, как Microsoft получила право разрабатывать сверхинтеллектуальные ИТ-системы в результате реструктуризации партнерства с OpenAI в октябре 2025 г. Текущие ИТ-инструменты, такие как Copilot, все еще находятся на экспериментальной стадии, что отражает осторожный подход ИТ-компании к управлению рисками.

Личные обещания

Руководитель направления искусственного интеллекта (ИИ) для потребителей в Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleiman) заявил в декабре 2025 г., что полностью прекратит ИТ-разработку, если передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) когда-либо будут угрожать безопасности человека, пишет Bloomberg.

В эфире программы The Mishal Husain Show на Bloomberg Мустафа Сулейман заявил, что Microsoft сосредоточена на создании сверхинтеллекта, соответствующего интересам человека, а не на погоне за грубой силой любой ценой.

«Мы не будем продолжать разрабатывать ИТ-систему, которая потенциально может выйти из-под контроля», — заявил Мустафа во время интервью. Он добавил, что эта позиция не должна вызывать споров, назвав ее очевидной, хотя, по его мнению, она все еще редко встречается в индустрии ИИ-технологий.

Больше возможностей

Мустафа Сулейман присоединился к Microsoft в начале 2024 г. после того, как ИТ-компания приобрела интеллектуальную собственность и большую часть команды, стоящей за его стартапом Inflection AI, отказавшись от OpenAI в пользу ориентированных на потребителя ИТ-инструментов с ИИ.

После приобретения перед Мустафой была поставлена задача создать продукцию, способную напрямую конкурировать с самыми лучшими ИИ-моделями, уже представленными на рынке.

На протяжении большей части этого времени его работа была ограничена. Условия, связанные с партнерством Microsoft с OpenAI, препятствовали ИТ-компании в разработке искусственного общего интеллекта т.е. Artificial general intelligence (AGI). По сути AGI — это машина, способная понимать окружающую среду и мир в целом, так же как человек, и обладающая таким же потенциалом, чтобы научиться выполнять широкий спектр работ, согласно научной гипотезе AGI сможет выполнять любую человеческую работу и, вероятно, многое из того, что человек просто не смог бы выполнить.

Мустафа Сулейман заявил журналисту The Mishal Husain Show, что Microsoft отказалась от этих прав в обмен на доступ к новейшим моделям OpenAI. Эта договоренность также включала в себя строительство и оснащение Microsoft центров обработки данных (ЦОД) для OpenAI в течение нескольких лет.

В октябре 2025 г. эта структура изменилась и новое соглашение перестроило отношения и вернуло Microsoft права на ИТ-разработку.

Мустафа заявил, что у OpenAI теперь есть соглашения с другими партнерами, включая SoftBank и Oracle, о строительстве большего количества ЦОДов, чем Microsoft была готова выделить. «Теперь у них есть сделки с SoftBank и многими другими — Oracle — на строительство большего количества дата-центров, чем Microsoft хотела для них построить», — сказал он. «И, в свою очередь, мы получаем право на ИТ-разработку собственного ИИ».

Топ-менеджер Microsoft сказал, что ИТ-компания с лета 2024 г. оставалась разработчиком универсальных ИТ-решений в области ИИ, но теперь переходит к работе, которая может превзойти человеческие возможности в решении различных задач.

«Последние 18 месяцев мы по-прежнему занимались разработкой ИИ общего назначения, но теперь мы можем работать над некоторыми методами и подходами, которые потенциально могут превзойти человеческие возможности во всех задачах. Таким образом, для нас это сдвиг», — сказал Мустафа Сулейман.

ИТ-инструменты еще не доработаны

В ноябре 2025 г. Сулейман официально объявил о проекте создания AGI в сообщении в блоге, где изложил позицию Microsoft о том, что такие ИТ-системы должны быть разработаны для служения людям. Другие крупные игроки, включая OpenAI и Anthropic, часто делают аналогичные заявления о безопасности и пользе для человека. «Каждый должен решить, за что он выступает и как действует, и я не хочу судить о том, как они действуют в декабре 2025 г.», — сказал он. «Лично я, не вижу никаких признаков масштабного массового причинения вреда».

Несмотря на то, что в последнее время основное внимание уделяется сверхинтеллекту, Мустафа Сулейман заявил, что нынешняя дискуссия носит чисто теоретический характер. Ведь потребители ожидают от своих помощников возможности выполнять такие задачи, как бронирование билетов или планирование покупок. Руководители же ожидают повышения производительности труда. Ни одна из групп пока не достигла полного удовлетворения этих ожиданий.

Господин Сулейман в качестве доказательства указал на потребительский помощник Microsoft Copilot. Он сказал, что его функции в декабре 2025 г., похожие на работу ИИ-агента, все еще тестируются и не всегда работают должным образом.